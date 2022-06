¿Hay alguna aplicación similar a Too Good to Go? -Acabar con el desperdicio de alimentos

uno de Problemas que afectan al medio ambiente Es desperdicio de comida. Esto se debe a que muchas empresas se deshacen de los excedentes de alimentos. Esto significa tirar millones de alimentos. Para solucionar este problema, existe una plataforma para vender estos alimentos antes de tirarlos a la basura.

Too Good to Go es una aplicación que permite a los restaurantes Vender material excedente a los consumidores. No derrames comida. Esta plataforma beneficia a los restaurantes a cambio de vender comida sobrante que normalmente se desecha. Es decir, los consumidores pueden comprarlo a un precio más bajo.

¿Qué es demasiado bueno para llevar? ¿Como funciona?

Esta aplicación es un intermediario entre Restaurantes que quieren participar en este modelo de negocio Y clientes que estén interesados ​​en comprar estos productos a un precio más bajo. La plataforma recibe ganancias gracias a las tarifas por cada transacción entre el comerciante y el consumidor. Después de realizar el pedido, recibirá la comida en el lugar y hora designados.

¿Qué otras aplicaciones puedo usar en lugar de Too Good to Go?

Con el tiempo, aparecieron Competidores directos o alternativas similares.. Además de la aplicación anterior, hay muchas otras opciones disponibles en el mercado. Solo tienes que elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Por esta razón, es bueno poder visualizar las opciones principales.

Olio es perfecto para comercios locales y vecinos

Esta es una plataforma que actúa como intermediario entre compradores y proveedores. Sin embargo, la comida es diferente porque puede alquilarse y distribuirse además de venderse. Además, las personas que participan en empresas y aplicaciones de alimentos pueden participar en esta aplicación.Para usarlo, tienes que hacerlo. Descargar aceite Para tu teléfono móvil.

«La colmena dice que sí» para los agricultores

Esta aplicación no está dirigida a una empresa o individuo específico, su función es conectar a los compradores con los productores locales. La interfaz de Beehive Says Yes es muy similar a la del mercado en la comunidad.La plataforma puede recolectar pedidos de ubicaciones designadas y brindar oportunidades para recolectarlos. Solicitar entrega a domicilio..

Mejor Antes, Mejor Gerente de Alimentos

Es una aplicación gratuita que le permite no solo comprar comestibles, sino también almacenarlos y administrarlos.Se permite la fecha de caducidad Ojo con la comida Se agrega al inventario de aplicaciones para monitorear el ciclo de cada producto.

Phoenix proporciona gestión de residuos

Su función es muy similar a Too Good to Go, es una app para conectarse Supermercado excedente Dispuesto a venderlos en lugar de tirarlos. Los precios, las ofertas y la disponibilidad varían según la región, por lo que, en algunos casos, una aplicación puede ser más conveniente que otra.

Estas aplicaciones son la forma más fácil de comprar comestibles a un costo menor en comparación con los precios que puede encontrar en los supermercados y tiendas similares.cuanto más se pueda Reciba un cupón de descuentonada Son difíciles de redimir..

me alegro de comerte

Es una aplicación similar a Demasiado bueno para llevar a casa, Actúa como intermediario entre los consumidores y las empresas de alimentos que quieren comprar comestibles a bajo precio. Al realizar un pedido en esta plataforma, debe pagar la cantidad especificada y retirar en la tienda.

«No desperdicies», aplicación de ONG

Esta es una aplicación que funciona igual que antes, brindando a los consumidores alimentos que de otro modo se tirarían a la basura. La mayor diferencia entre esta aplicación y todas las aplicaciones anteriores es El gerente es una organización no gubernamental...

Este tipo de aplicaciones son una buena alternativa para que las personas obtengan alimentos a bajo precio.Sin embargo, esto debe tenerse en cuenta La diferencia de precio no es tan grande.Estos pueden variar según la aplicación que utilice.

Al realizar el pedido, puede utilizar la aplicación para pedir comestibles y otros productos a domicilio.a pesar de eso A diferencia de los pedidos de entrega regularesEl precio de los comestibles comprados con aplicaciones como Too Good to Go será más bajo.