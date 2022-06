¿Cómo descargo Too Good to Go en mi teléfono móvil? -iPhone y Android

Too Good to Go es una aplicación para dispositivos móviles creada en 2016 para combatir el problema mundial del desperdicio de alimentos.tu meta es Reducir el exceso de comida Desde restaurantes, supermercados, etc.

La función de la aplicación es Vender estos alimentos a precios bajos, Dar a los usuarios la posibilidad de comprar esos alimentos. Ayuda a proteger el medio ambiente al reducir el desperdicio de alimentos y las emisiones de CO2. Si quieres ser cliente de esta aplicación, descarga la aplicación o Actualizar la aplicación Y regístrate.

¿Dónde me registro en la aplicación para comenzar con Too Good to Go?

Para suscribirse a To Too Good to Go, debe descargar la aplicación en su teléfono y buscarla en la aplicación. Tienda de aplicaciones para dispositivos..En dispositivos Android de Tienda de juegos de Google En el iPhone en la Apple Store. Una vez que encuentre la aplicación, debe seleccionarla y luego proceder a descargarla e instalarla.

¿Cómo me registro en Too Good to Go desde mi PC?

Abra la aplicación Too Good to Go. [登録]Haga clic en el botón.. Luego ingrese los datos en los campos. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña. A continuación, recibirá un correo electrónico que requiere que confirme su registro. A continuación, puede introducir el método de pago en el área de configuración.

¿Cuántos usuarios utilizan activamente Too Good to Go?

Este Dia La aplicación tiene más de 32 millones de usuarios. Más de 6.000 instituciones afines a su iniciativa en 15 países. Entre ellos se encuentran Noruega, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Bélgica, España y Estados Unidos.

Se hizo muy popular en Europa desde el principio, Expandido a los Estados UnidosActualmente solo está disponible en las ciudades más pobladas como Nueva York, Boston, Nueva Jersey, San Francisco y Washington DC.

Pero el objetivo de la plataforma es llegar a más lugares del mundo. Marca la diferencia en la comunidad global.. El objetivo es reducir el desperdicio de alimentos y combatir el cambio climático.

¿Cómo habilito las notificaciones de Too Good to Go?

La mejor manera de evitar Sácale el máximo partido a esta aplicación, es para habilitar las notificaciones. Esto lo mantiene actualizado con nuevas actualizaciones, paquetes sorpresa, habilidades donde quiera, mejores premios y más. Además, si hay algún cambio, te avisaremos en el momento oportuno si la empresa cambiará la hora de recogida o si necesitas cancelar el paquete porque no sobra.

Para habilitar esta característica, vaya a la configuración de su cuenta y[通知]Debe seleccionar la casilla de verificación. Una vez hecho esto, puede aprovechar al máximo esta función.

Consejos para hacer que Too Good to Go sea más fácil de usar

Too Good to Go es una aplicación muy fácil de usar, pero si la necesitas Para una mejor experiencia de compra, puedes pensar en algunos trucos. De esta forma, podrás aprovechar al máximo todos los beneficios.

Antes de seleccionar la tienda donde desea comprar un paquete sorpresa, debe leer la descripción de la tienda.Ayuda Tenga una idea de qué comida esperar en su pedidoAdemás, puede averiguar acerca de las ubicaciones de las tiendas y otro tipo de información.

Los usuarios siempre están Recibe notificaciones con nuevas actualizaciones.. Sin embargo, es una buena idea consultar de vez en cuando para ver si su instalación favorita tiene un paquete sorpresa.

Cuando compras un paquete sorpresa, verás cuánto tiempo puedes cancelar tu pedido. Es importante recoger el paquete en este punto ya que la instalación puede entregar el paquete en este punto.Si no puedes cobrar en este plazo, tienes la opción Cancela tu pedido 2 horas antes de la entrega Y recupera tu dinero.

Siempre es una buena idea mantener la mente abierta después de recibir su paquete sorpresa. Tenga en cuenta que puede comprar una variedad de comestibles ya que el paquete incluye el excedente del día.