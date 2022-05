¿Cuál es la calificación crediticia mínima requerida para comprar una casa por primera vez?

Cuando buscamos una casa o un apartamento para comprar, a menudo no tenemos suficiente dinero porque son muy caros, pero eso no significa que no podamos conseguir ese dinero. comprar nuestra casa primera vez.

Aquí es donde entra en juego el término. «Valorabilidad crediticia», Y por supuesto un banco o prestamista. Si quieres saber en qué consiste esta puntuación en la banca y cómo afecta a la compra de vivienda, sigue leyendo este artículo.

¿Qué es un credit score o puntaje de crédito?

Si tiene una cuenta de depósito bancario, ha oído hablar de su calificación crediticia y de lo importante que es para nosotros. Identificación con la entidad prestamista.

Puntaje de crédito o Puntaje de crédito número de 3 dígitosGeneralmente, esto refleja una evaluación de riesgo realizada por un prestamista bancario.

Es el memorando, la elegibilidad o, estrictamente hablando, el puntaje lo que establece un parámetro importante de responsabilidad por los pagos del préstamo y sus rendimientos. defecto Fundado Esto demuestra la conveniencia de prestar dinero a clientes y terceros.

Cuando una persona tiene un crédito o alcance malo o bajo, puede ser difícil para ellos obtener crédito y aún más difícil para nosotros hablar de préstamo hipotecario.. Sin embargo, si el puntaje del cliente es alto, es más probable que obtenga un préstamo y pueda obtener un préstamo para comprar su casa por primera vez.

por eso es importante Mantener o mejorar su puntaje de crédito Por lo tanto, puede ganar una buena reputación con las instituciones financieras.

Calificación crediticia mínima requerida para comprar una casa por primera vez

Siempre nos referimos a esto cuando hablamos de la calificación crediticia mínima Puntaje bueno o altoPorque los prestamistas y los bancos no definen una desventaja o una calificación crediticia baja como un «mínimo».

como saber ¿Cuál es el buen rango de puntajes de crédito? También depende del tipo de crédito que estés solicitando con el puntaje anterior. Cuando solicita crédito para la compra de un teléfono, calificación crediticia mínima Obviamente, el monto requerido no es el mínimo requerido para que se apruebe una hipoteca.

Sin embargo, independientemente de los requisitos mínimos del prestamista, puede aprender o saber Secretos para mejorar o aumentar tu puntaje crediticio ¿Qué sucedió? Justo ahora.

La FHA actualmente establece un puntaje de crédito mínimo para los compradores de vivienda por primera vez. 640..Sin embargo, la excelencia de otros bancos prestamistas exige hasta un historial crediticio superior. 660 O algunos otros 700 700..

Todo lo que necesita saber es que es casi imposible aprobar una solicitud de hipoteca con un puntaje de crédito inferior a 600. y si se aprueba Las tasas de interés serán muy altasEsto no nos conviene cuando pedimos dinero prestado.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un préstamo para la compra de una vivienda por primera vez?

Los requisitos para obtener una hipoteca dependen de varios factores que los bancos necesitan para estudiar la situación actual. convertirse en prestatario. Solo una verdad. El banco o prestamista querrá saber todos los detalles finales de la cuenta bancaria.

Para la aprobación de la hipoteca, debe proporcionar todo información posible Para los acreedores, esto incluye los ingresos de cualquier negocio del que haya recibido dinero en los últimos años, cómo obtuvo ese dinero, qué piensa hacer después del préstamo e incluso cómo pedir prestado el dinero para pagarlo. este interés

También necesita saber qué tipo de crédito lo tienes es Crédito abierto o cerradoCompruebe si el dinero prestado es suficiente para comprar una casa por primera vez.

Además de esta información Se recomienda acudir a una entidad financiera Adquirir más conocimientos y conocer los requisitos para ello.