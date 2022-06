Java vs Javascript ¿Cuál es mejor? Diferencias entre los lenguajes de programacion

Los Los lenguajes de programación son la base de toda la computación. Actualmente podemos encontrar muchísimos lenguajes que sirven para diferentes propósitos. Del mismo modo, cada vez surgen más y más lenguajes.

Es así como entre los más importantes podemos mencionar C, C++, C#, Java, Python, Ruby, Swift, JavaScript, entre muchos otros. Del mismo modo, hijo muchas demandas laborales de profesionales en ese sector.

Es así, como nos preguntamos ¿Cuál es el mejor de ellos?. Esto es esencial si estamos pensando en iniciar nuestras habilidades en un nuevo lenguaje de programación. Pues bien, dos buenas opciones son Java y JavaScript. aquí te contaremos las diferencias entre estos dospara que tu decidas cual aprender.

Java vs JavaScript ¿Cuál es mejor?

Al tratarse Java y JavaScript de dos lenguajes de programacion completamente distintos, difícilmente podemos indicar cuál es mejor que otro. Esto se debe que ambos realizan tareas diferentes con diferentes propósitos.

De este modo si lo tuyo son las aplicaciones web o móviles, entonces la mejor opción es JavaScript. Si por el contrario, lo que buscas es un lenguaje que te permita trabajar de forma general y multiproposito Entonces Java es la mejor opción.

Ahora bien, algo que si podemos decir es ¿Cuál debería lenguaje aprender?. Es asi como nos topamos con un mercado laboral donde el desarrollo de aplicaciones moviles son la demanda principal. Es por ello que JavaScript se convierte en la mejor opción para aprender hoy en día.

Con los conocimientos en este lenguaje no tardarás en conseguir trabajo, a que en el año pasado, se posicionó como el lenguaje con mayor demanda en la web de freelancer más populares del mundo.

Diferencias entre los lenguajes de programación Java y JavaScript

Si estamos aprendiendo a programarlos lenguajes de Java y JavaScript se nos hacen bastante similares entre sí. Es por ello que cometemos el error de pensar que se trata de lenguajes similares. Pues bien, lo único similar que tienen estos lenguajes es el Java al inicio de su nombre.

Proposito del lenguaje

Ahora bien, en cuanto a las diferencias, primero podemos destacar la orientación de cada uno. Java es un programa para múltiples propósitos. Funciona principalmente de la parte del escritorio, aunque también puede ser utilizado en programación web.

Por otro lado, JavaScript está orientado como un lenguaje para programación web. Sin embargo, también es multiplataforma, pero su propósito no es general, su mayor uso es para crear paginas web profesionales y dinámicas.

¿Compilado o interpretado?

En cuanto al formato del lenguaje, Java es un lenguaje que necesita ser compilado mediante una maquina virtual. Mientras que JavaScript funciona de forma compilada, listo para ser interpretado por un navegador web. Esto influye mucho en la decisión de los programadores sobre cuál trabajar.

Del mismo modo, como Java es un lenguaje más general, este es seguro tipado. Esto implica para hacer uso de variables, es necesaria una definición previa de tipo de datos y solo este tipo de dato podrá ser almacenado allí.

Por otro lado, JavaScript no requiere ninguna definición de datos, es más, aquí puedes utilizar un tipo de dato y realizando interacciones con datos de diferentes tipos. Ya que propósito del dato se define al momento de interpretar.

Programacion Orientada a Objetos

En cuanto a la forma de programar, Java está diseñado para trabajar con programacion orientada a objetos. Pues bien, este estilo es el que se utiliza actualmente para programar muchísimas cosas. Y Java cuenta con potentes herramientas para llevar a cabo una programación bastante fuerte.

Sin embargo, JavaScript está diseñado para trabajar de manera funcional. Por supuesto, también se puede trabajar orientado a objetos pero de una forma más obsoleta. Esto se debe a su diseño original trabaja con funciones o procedimientos. Del mismo modo, los avances en Java Script lo hacen cada vez más similar a Java en cuanto a la programación orienta a objetos.

Java, propiedad de Oracle

Una gran diferencia entre estos dos lenguajes, es que Java es propiedad de la gran empresa Oracle, esto le garantiza un mayor soporte multiplataforma. Sin embargo, lo limita en cuando a desarrollo y actualizaciones.

En cuanto a JavaScript, este consiste en desarrollo colectivo y sin fines de lucro. Lo cual es una ventaja, ya que constantemente actualizado segun las demandas de los nuevos navegadores y de las tecnologías en auge. Propiciando una mayor competitividad frente al mercado.