Cómo eliminar la cuenta de Grindr de Facebook en Android, iPhone o PC

amoladora Una red social para ligar entre hombres gay y bisexualesFundada en 2009, actualmente cuenta con más de 25 millones de usuarios en todo el mundo. Actualmente se utiliza sobre todo en América Latina... También funciona como una aplicación para ligar y, a lo largo de los años, muchas personas han podido hacer amigos.

amoladora Se puede utilizar para todo tipo de dispositivos electrónicos.También puede vincular a otras redes sociales como Facebook e Instagram.aplicación de estilo Badoo También cráter..

Esta aplicación utiliza GPS para determinar la ubicación exacta y buscar su «coincidencia» favorita. En otras palabras, puedes buscar personas a tu alrededor y hacer lo que quieras. Puedes usar filtros de búsqueda, Para saber lo que buscasYa sea el aspecto del tiempo de la persona, cómo te gusta y dónde puedes encontrarte con ella.

Vía Grindr Comparte fotos, videos, GIF y enlaces,Tal. También está Grindr Premium. Tiene más privilegios que otros porque puedes pagar el importe y hacer más, por lo que puedes usar más filtros de búsqueda, buscar personas, quitar GPS, etc.. No lo quieres, y ya está.

¿Cómo elimino mi cuenta de Grindr de mi aplicación?

Alguien quiere eliminar su cuenta de Grindr Por acoso o bullyingTenga en cuenta que al eliminar una cuenta se borrará toda la información que existe en su cuenta. Para eliminar su cuenta, debe realizar los siguientes pasos:

Abre la aplicación. Cabe señalar que este es un icono de máscara amarilla. Este paso no es adecuado para todos.Si tiene Grindr Xtra, su suscripción no se cancelará si se elimina su cuenta. Necesitas cancelar tu suscripción Anterior. Busque las opciones de cuenta con el ícono de ajustes. Haga clic en la opción para deshabilitar o eliminar su cuenta. Verás un mensaje notificándote de esto. Si quieres comprobar el funcionamiento[確認]Haz clic y listo.

¿Cómo elimino la aplicación de Android?

Debe mantener presionado el ícono de Grindr hasta que la pantalla del teléfono se mueva. Muévete hacia la X o presiona la X que aparece arriba del icono. hacer clic Confirmar y completar..

¿Cómo cancelo Grindr Xtra en Android?

Abrir tienda de juegos.. Haz clic en el menú. Aparece en una de las opciones, la opción de suscripción. Encuentra la aplicación en la que deseas cerrar sesión. Haga clic en la aplicación[サブスクリプションのキャンセル]Haga clic para confirmar.

Podemos Mantén tu cuenta de Facebook privada Para que tus amigos no sepan que estás usando Grindr. Debes vincular tu cuenta de Grindr a Facebook Para usar esta opción, no podrá ver el siguiente paso si no está vinculado.

Inicia sesión en Facebook. Ve a la configuración de Facebook. Cuando veas todas las opciones, busca la que dice «Aplicaciones y sitios web». Puedes ver todas las aplicaciones asociadas a Facebook. Busque la aplicación Grindr. [削除]Hacer clic. Aparecerá un cuadro Grindr le preguntará si desea eliminar su cuenta[削除]Haga clic para completar. Es muy probable que se le solicite su contraseña de Facebook.

Esto es lo que debes saber al eliminar una cuenta a través de Facebook Todos los me gusta en la página serán eliminados.Se eliminará toda la información de su cuenta y de su teléfono móvil.

Ventajas y desventajas de las cuentas de Grindr

Al igual que con todas las aplicaciones en todo el mundo, existen ventajas y desventajas a considerar antes de crear una cuenta de red social.

ventaja

es una opcion ideal Para hombres que aún no se han declarado homosexuales.

Para hombres que aún no se han declarado homosexuales. Tengo todos mis perfiles favoritos.

pueden Contáctame inmediatamente ..

.. Si quieres un poco, eso es todo. Esta es tu opción ideal..

Desventajas