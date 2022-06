Cómo colocar una insignia en Instagram para que más usuarios te vean

Sin duda, las redes sociales han ampliado el abanico de personas que pueden conocerse sin salir de casa de varias formas.Gracias a esto, la gente puede incluso ponerse en contacto dentro de redes sociales como Instagram, por lo que la gente puede incluso pagar por ellos. Ganar dinero con la publicidad Y otras cosas.

Los desarrolladores de Instagram han creado una clase para Identificación Para simplificar la adición de personas dentro de la plataforma. A continuación, verá cómo funcionan estas tarjetas de identificación y qué debe hacer. Personaliza estas insignias Y cómo se escanean estas tarjetas.

¿Cómo funcionan las insignias de Instagram?

O Identificación Lo que se creó en Instagram se usa para agregar personas que están físicamente de tu lado. En otras palabras, si tienes a alguien cerca de ti y quieres que te siga en Instagram, no necesitas preguntar cómo encontrarlo en Instagram.

Todo lo que tiene que hacer es abrir su cuenta de Instagram, encontrar su tarjeta de identificación y mostrársela para que la escaneen.Tan pronto como esta persona escanee su tarjeta de identificación, se le notificará sobre la nueva persona que comenzó a usarlo Tu identificación..

Esta característica es muy útil cuando quieres seguir a personas en Instagram, no se su nombre No hace falta decir que me atrevo a preguntarle cómo le va en Instagram. Tenga en cuenta que Instagram tiene una oportunidad Solicitar un nombre de usuario..

De esta manera puedes ver si tienes una oportunidad. Por favor ingrese el nombre deseado, Pero usado por otra persona.Por cierto, en Instagram puedes hacer más que usar una tarjeta de confirmación Crea un código QR con tu nombre..

¿Cómo personalizo mi tarjeta de identificación?

El ID que tiene Instagram contiene datos muy importantes sobre tu cuenta para que otros puedan seguirte. Pero no dejes que este mapa se vuelva tan aburrido Deslizador de Instagram Los usuarios pueden editarlo para hacerlo más llamativo.

cuando funciona Personaliza tu tarjeta, Puede agregar detalles específicos que no existían en el momento de la creación. Algunos de esos detalles son como textos, gifs e incluso emojis. Una tarjeta bancaria con todo esto queda mucho mejor en su estilo original que en simple.

si tu quieres Personaliza la tarjeta de confirmación Desde Instagram no tienes que hacer mucho. Los siguientes dos subtemas explican lo que debe hacer para realizar dicha personalización.

Agregar texto o emoji

Si desea agregar emoji, texto, etc., debe hacer una cosa más Inicia sesión en tu cuenta de Instagram Sigue estos pasos:

Ir a la pagina principal Luego presiona el ícono de la foto de perfil para ir directamente a tu perfil de Instagram Cuando llegue allí, presione el ícono de tres puntos o, de lo contrario, el ícono de insignia gris En las opciones que aparecen, seleccione la opción Tarjeta de identificación. A partir de ahí, lo siguiente que debes hacer es[カスタマイズ]Es seleccionar una opción. Puede cambiar y agregar texto y emoji en el teclado de su dispositivo móvil simplemente seleccionando el que tiene la etiqueta «Texto» en todas las opciones. Cuando haya terminado de editar, debe guardar los cambios y aplicarlos a su tarjeta de confirmación.

si no supieras sitio web de Instagram También puede eliminar la tarjeta de confirmación, pero no puede cambiar esta tarjeta solo desde allí.Pero al menos te permite Por favor elige un color para esta tarjeta Por favor, compruebe. Los colores disponibles en esta tarjeta son:

Violeta

Color de piel

Púrpura y azul oscuro

Azul claro

Verde claro y verde oscuro

color negro con sombra

Añadir GIF

Si solo desea agregar GIF, etc. a la tarjeta de confirmación, debe hacerlo Siga pasos similares Arriba:

Inicia sesión en tu perfil de Instagram Haga clic aquí para el perfil Presiona el ícono de la insignia o los 3 puntos [確認カード]Seleccione una opción, luego[パーソナライズ]Seleccione una opción. Seleccione el «GIF» que desea agregar, luego seleccione el que más le guste

Es bueno saber de inmediato que la personalización de la tarjeta de verificación de Instagram solo puede ser realizada por Última versión de la aplicación de Instagram.. La app que permite esta personalización es la app original. En la versión ligera, es posible que no pueda cambiar el contenido de la tarjeta de confirmación.

¿Cómo pueden otros usuarios escanear su identificación?

Si desea que otra persona escanee su tarjeta de identificación, debe hacer una cosa más. Muéstrale tu tarjeta de identificación.. La otra parte que tienes que hacer es abrir la aplicación de Instagram, presionar la cámara y escanear el código. Siempre que desee que otra persona lo siga en Instagram, debe repetir el proceso que se acaba de describir.