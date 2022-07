Youtube Shorts –Definition, Funktion und Erstellung von Videos Schritt für Schritt

In den letzten Jahren, als dank der Weiterentwicklung des Internets alles getan wurde, wurde keine Anwendung zurück gelassen, deshalb alle wurden aktualisiert Und die YouTube-Plattform hat nicht aufgehört, Sprünge und Grenzen zu nehmen, sie hat immer neue Optionen und Funktionen in sich aufgenommen Actualizaciones para Ihre Benutzer..

Wir können das sagen YouTube ist ein soziales Netzwerk Eines der bekanntesten und in den letzten Generationen verwendeten, um jederzeit virale Videos anzusehen oder Musik zu hören.

Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, wie wir dieses soziale Netzwerk optimal nutzen und gleichzeitig neue Funktionen wie z Erstellen Sie Clips aus einem YouTube-Video..

Wie kann hombre Nutzen óptimo de YouTube?

Dies ist ein soziales Netzwerk, das wir von dem Browser, den wir auf unserem Computer haben, verwenden können Iniciar sesión auch ohne E-MailDie Verwendung hat nicht viele Komplikationen, sondern wenn wir unser Konto verwenden und registrieren, können wir alle Optionen nutzen, die es uns biet.

Nachdem wir unser Konto bei YouTube registriert haben, können wir beginnen, indem wir auf НWelche Videos zu sehen sind«, Das waren die Videos, die uns von unserem Geschmack empfohlen wurden. Ebenso finden Sie andere Musikvideos auf der neuen Registerkarte» Musik «, die Ihnen zur Ver fügung stehen.

Andererseits, wenn Sie es beabsichtigen Suchen Sie nach einem Video zu einer Musik oder einem anderen Thema Das ist in Ihrem Interesse, Sie können es auch tun. Geben Sie dazu in der YouTube-Suchmaschine, die sich oben auf dem Bildschirm befindet, den Namen des Liedes oder der Person ein, die es singt, und es wird angezeigt.

Wenn Sie alle ver füg baren Optionen für den eingegebenen Namen gefunden haben, wählen Sie diejenige aus, die Ihrer Meinung nach die beste für Sie ist.

Eine der angezeigten Optionen ist: ein Video mit einer anderen Person teilenmit der nur durch Auswahl ein Fenster erscheint, in dem Sie eine andere Anwendung auswählen können, um das Video zu senden. legen Sie das Video in einem Lieblingsordner ab in dem Sie es erstellen oder platzieren können «Später sehen»..

Ein weiteres Feature, das die YouTube-Plattform zur Verfügung gestellt hat, ist YouTube Shorts, das weltweit nicht vollstän dig aktualisiert wurde. Dies liegt daran, dass es im September 2020 als Beta-Phase in Indien gestartet wurde Laden Sie 15-oder 60-Sekunden-Videos en die App hoch.

¿Quieres los mejores pantalones cortos de Nutzung von Youtube?

In den letzten Jahren ist die TikTok-App sehr bekannt geworden, so dass auch Anwendungen wie Instagram ähnliche Systeme angewendet haben. Youtube Shorts ist genau das, das Googles Vorschlag como Respuesta zu diesem neuen Trend der Kurzvideoplattformen.

¿Fue sind die Voraussetzungen, um einen Kurzfilm zu erstellen?

Sicherlich gibt es keine besonderen Anforderungen, um einen Youtube-Shorts zu erstellen, abgesehen von den folgenden Kriterien: dass das Video ist quadratisch oder hochformatig und dauert weniger als 60 SekundenJedes Video, das diese Kriterien er füllt, kann im Kurzfilmbereich erscheinen, auch wenn es nicht über die von YouTube bereitgestellte Option hochgeladen wird.

In jedem Fall hilft es, bestimmte Grundlagen im Hinterkopf zu behalten Das Video es atractivo und erscheinen auf der Youtube Shorts-Plattform.

Música y Klang

Wie erwartet sombrero Youtube Shorts eine Opción zum Hinzu fügen von Musikalles, fue Sie tun müssen, ist die Schaltfläche «Musik hinzufügen» zu drücken und nach dem gewünschten Lied zu suchen.

Texto

Derzeit hat Youtube Shorts keine Optionen zum Hinzu fügen von Text Sie müssen dies mit einer externen Anwendung tun oder Video-Editor Sie können sogar Apps wie Instagram verwenden, um diese Art von Bearbeitungen vorzunehmen und das Ergebnis dann auf YouTube Shorts hochzuladen.

Geschwindigkeit

Oben und rechts befindet sich die Geschwindigkeitstaste.Im Moment haben Sie die Wahl zwischen Geschwindigkeit 0,3 X als Mínimo y 3 X als MáximoWählen Sie diejenige aus, die Ihren Anforderungen entspricht.Denken Sie daran, dass die untere Zahl die langsamste Geschwindigkeit und die obere Zahl die schnellste darstellt.

Temporizador

oben rechts Sie finden die Timer-Taste, Dies ist sehr nützlich, wenn Sie beabsichtigen, den Kurzfilm aus der Ferne aufzunehmen. Da es Ihnen ermöglicht, das Telefon zu positionieren und sich später zu lokalisieren, um die Aufnahme zu machen

Verfahren zum Hochladen eines Videos auf YouTube Short von der YouTube-App

Obwohl das Schokoladen-Update in einigen Ländern nicht ver füg bar ist, wurden Anweisungen zum Hochladen von Shorts gegeben.Das Verfahren ist einfach, Sie müssen nur die YouTube-Anwendung aufrufen und die Option  Erstellen Sie einen Kurzfilm” aber ein Beta-Característica.

Nachdem Sie den Abschnitt aufgerufen haben, um mit der Erstellung des Videos zu beginnen, nehmen Sie die relevanten Einstellungen mit vor die Optionen, die wir zuvor er wähnt habenMit anderen Worten, machen Sie die Videoproduktion.

Um es aufzunehmen, müssen Sie nur Halten Sie die Option zum Aufnehmen oder Erstellen eines Capturas de pantalla gedrückt. Wenn Sie es löschen möchten, können Sie die Option 理 Rück gängig “oder” Wieder herstellen “auswählen, um es wiederherzustellen. Befolgen Sie die Schritte, die Ihnen bis zum Ende gegeben werden

Wenn Sie mit der Erstellung Ihres Videos fertig sind, klicken Sie unten rechts auf das Häkchen (✔). YouTube-eigene Einstellungen vornehmen Für die Veröffentlichung klicken Sie abschließend auf regsvrladen “und schon befindet sich das Video auf der YouTube-Plattform.

So verwenden Sie die Clips mit Youtube-Shorts

Jetzt hat die YouTube-Plattform in dieser YouTube-Shorts-Funktion eine neue Option namens implementiert clipsmit dem Sie können Schnitte en jedem Video machenDamit diese Option funktioniert, müssen Sie nur nach einem beliebigen Video auf YouTube suchen und unter den Funktionen unten sehen Sie das Symbol einer kleinen Schere.

Sobald Sie es ausgewählt haben, gibt Ihnen die Anwendung die Möglichkeit, eine Nachricht zu schreiben, die wie ein hinzuge fügter Titel über dem Video aussieht Dann können Sie den Schnitt in dem Video vornehmen die Opción ‡Clip teilen“Und wählen Sie auf der neuen Registerkarte die Anwendung aus, an die Sie sie senden möchten.

Auf diese einfache Weise können Sie nur einen Ausschnitt des Videos senden, das Ihre Freunde sehen sollen, ohne dass sie sich das Ganze ansehen oder eine Sekunde aus wählen müssen.

Wie können Zuschauer mich finden?

Da sich der gesamte YouTube-Shorts-Prozess noch in der Beta-Phase befindet, wird der Abschnitt in den meisten Fällen nicht direkt am Anfang angezeigt. Daher müssen Benutzer Verwenden Sie die Suchmaschine und schreiben Sie’shorts’Danach wird das Menü angezeigt, in dem Sie die Youtube-Shorts sehen können.

Es ist schwierig, auf dieser Top-YouTube-Shorts-Liste zu erscheinen.Aus diesem Grund ist es am besten, dass Teilen Sie den Enlace directo von Ihrem kurzen mit Ihren Benutzern.Denken Sie daran, je mehr Aufrufe Sie haben, desto mehr Chancen haben Sie, auf YouTube Shorts zu erscheinen und innerhalb der Plattform noch mehr zu wachsen.