WinRAR vs 7-Zip ¿Cuál es el mejor compresor? – Comparativas y diferencias

Los compresores de archivos siempre han sido una buena herramienta para disminuir el tamaño de los mismos, estas herramientas nos ayudan día a día puesto a que permiten la transferencia de archivos de manera más rápida, y así también disminuyen el espacio que ocupa en el almacenamiento, aunque hoy en día los dispositivos tengan mucha más memoria, siempre será útil de vez en cuando.

El primer compresor a discutir hoy es WinRAR, este software está disponible en un gran número de sistemas operativos como lo son Windows, Linux, FreeBSD y macOS, este fue lanzado el 22 de abril de 1993 y hasta la fecha sigue siendo la opción utilizada por parte de la población para lograr comprimir, y almacenar distintos archivosa pesar de ser uno de los compresores pagos del mundo.

El segundo que se hablara hoy es 7-ZIP este es un software libre, que funciona en distintos sistemas operativos tales como Windows y GUN/LINUX. Este fue lazando al mundo en el año 1999, 5 años después de WinRAR y al igual que él posee las funciones de comprimir y descomprimir o extraer archivos, pero a todas estas ¿cuál es el mejor? Aca te lo analizamos.

WinRAR frente a 7-ZIP

Disponibilidad

WinRAR una vez instalado estará disponible como versión gratuita por un lapso de 40 días, transcurridos estos usos, cada vez que lo usemos nos ofertaran hacer de compra, sin embargo es bien sabido que se puede seguir usando de manera indefinida. Por otra parte, 7-ZIP es un software completamente libre, lo que significa que no posee días de prueba.

compatibilidad

WinRAR, está disponible para Windows FreeBSD, Linux y OS/2, además cuenta con versiones para 32 y 64 bits, y soporta formatos como RAR RAR4 y ZIP. También es capaz de crear archivos .EXE mientras que 7-ZIP está disponible para Windows, GUN/Linux, macOS Y DOS, soporta formatos 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR, WIM y XZ. además es capaz de crear archivos 7z.

peso del archivo

Una vez WinRAR ha sido descargado e instalado en nuestras computadoras, este ocupa un espacio de 7.55 MB. mientras que 7-ZIP, una vez que haya sido instalado ocupará un peso de 5.13 MB, es decir que sería mucho más ligero.

Seguridad

Ambos software tienen la capacidad de proteger nuestros archivos, mediante el uso de contraseñas. WinRAR cifrar ficheros por el método AES-128, a diferencia de 7-ZIP la cual lo hace a través del método AES-256.

Ventajas y desventajas de ambos compresores

WinRAR posee la capacidad de reparar la mayoría de los archivos corruptos, a diferencia de 7-ZIP que no posee esta característica. 7-ZIP posee la capacidad de crear archivos autoextraibles en los formatos 7zmientras que WinRAR puede crear archivos autoextraíbles de los formatos SFX Y .EXE.

WinRAR no cuenta con ningún sistema de algoritmo entre sus configuraciones. Por otra parte, 7-ZIP posee un algoritmo para compresión inteligente, de esta manera se configura automáticamente y logra obtener archivos de menor tamaño.

7-ZIP, posee un diseño e interfaz sencillo y además comprime a mayor velocidad que WinRAR, el cual a pesar de ser diseñado para realizar un fácil manejo por parte de los usuarios, tarda un poco más en comprimir.

¿Cuáles son los resultados de acuerdo a las características nombradas anteriormente?

Ambos software son muy similares, uno destaca más que el otro por su capacidad de comprimir archivos, pero el otro lo resalta por su capacidad de reparar aquellos archivos que han estado corruptos.

Por la cantidad de pruebas mostradas en este artículo, hemos visto que la balanza se inclina un poco más al software 7-ZIP. Que principalmente es gratuito, también posee más alta velocidad de compresión que su similar WinRAR. Además de poseer más variedad de formatos y un peso de almacenamiento Mucho menos que WinRAR.

7-ZIP, posee el algoritmo mencionado antes para comprimir de manera inteligenteel cual nos ayuda a aquellos que no somos expertos en la materia y nos permite un mayor aprovechamiento de la misma, pero no todo es color rosa, ya que posee dos desventajas resaltantes, como lo son no recuperar archivos corruptos y posee un tiempo de descompresión mucho mayor a WinRAR.