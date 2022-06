Wie betrete ich einen Zoom-Raum mit der ID und dem Passwort? –Geschütztes Treffen

Zoom ist die beliebte Anwendung, um Ihre Arbeitstreffen oder Konferenzen mit Freunden abzuhalten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie es wissen die Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Meeting von den verschiedenen Geräten, die Sie haben In dem Artikel werden wir darüber sprechen, wie Sie mit der Ihrem Raum zugewiesenen ID an einem Zoom-Meeting teilnehmen können

¿Fue sind die Voraussetzungen, um an einem Meeting teilnehmen zu können?

Zoom ist das Werkzeug para Conferencias de video y otras virtudes Meetings durch führen derzeit am beliebtesten, können Sie diese Anwendung voll ausnutzen, um mit Ihrer Familie in Verbindung zu bleiben und Ihre Arbeitsaktivitäten von zu Hause oder im Büro aus fortzusetzen.

Aber bevor ich kann Nehmen Sie an einem Zoom-Meeting teilmüssen Sie als Voraussetzung a haben ID und ein Passwort oder den Link, um sich mit dem Meeting verbinden zu können. Jedes virtelle Meeting von Zoom hat a número exclusivo von 9 bis 11 Ziffern, die die Koordinaten für den Zugang zum Besprechungsraum sind.

Wie können Sie Ihren PMI für zukün ftige virtulle Meetings speichern?

Der PMI ist die per sönliche BesprechungskennungWenn Sie ein Benutzer sind, der über die Lizenz zur Nutzung des Zoom-Dienstes ver fügt, können Sie die Ziffern Ihrer PMI anpassen. Zoom Raum persönlich und Sie können es jederzeit verwenden oder es sogar für zukünftige Meetings planen.

Um Ihre PMI zu speichern, können Sie Ihr Zoom-Profil konfigurieren. Dazu müssen Sie sich auf der Zoom-Website anmelden, Sie müssen das Kontrollkästchen aktivieren, um PMI für anstehende Meetings zu verwenden PMI anpassen, auf Profil klicken und neben der persönlichen ID des Meetings auf Bearbeiten klicken Sie geben eine ID aus 10 Ziffern und ein Speichern Sie die Änderungen..

Wie gebe ich die ID und das Passwort in einem virtullen Raum richtig ein?

Die Teilnahme an einem Zoom-Meeting ist sehr einfach und Sie können dies von den verschiedenen Geräten aus tun, die Sie haben.

En Ihrem Android o iOS

Sie müssen eine Einladung mit den Koordinaten oder Daten erhalten, um auf das Meeting zugreifen zu können. Wenn Sie die Anwendung auf Ihrem Gerät haben, müssen Sie nur auf den Link klicken und Sie gelangen zum Zoom-MeetingraumIst dies nicht der Fall, más Sie die App aus dem Play Store herunterladen.Um mit Ihrem Android oder iPhone an einem Zoom-Meeting teilzunehmen, gehen Sie wie folgt vor: Sie rufen die Zoom-Anwendung auf, Sie können dem Meeting ohne sich anzumelden, oder indem Sie auf Anmelden und klicken haga clic en Sie auf Beitreten.

Es öffnet sich das Fenster zur Eingabe von ID und PasswortDu kannst auch Ändern Sie Ihren Namen auf Zoom vor dem Betreten eines Meetings, falls Sie es für den Anlass benötigen, damit jeder weiß, wer in dem Meeting ist. Außer dem müssen Sie auswählen, ob Sie Audio und Video verbinden möchten, und dann auf An Besprechung teilnehmen ..

Mit Ihrem PC

Von Ihrem PC aus müssen Sie zuerst Ihren bevorzugten Browser öffnen, um die Webversion der Anwendung zu öffnen.Sie werden aufgefordert, das einzugeben ID y contraseña vom Organisator oder Gastgeber des Meetings gesendet.Nachdem die Werte des Raumes eingefügt wurden, klicken Sie auf Verbinden und warten Sie, bis der Gastgeber Sie ein lässt und Sie den Zoom-Meetingraum betreten können.

Ein wichtiger Punkt ist, dass Sie, wenn es das erste Mal ist, dem Meeting über das beitreten Navegador ChromeWerden Sie aufgefordert, den Zoom-Client zu öffnen Aktivieren Sie in diesem Fall das Kontrollkästchen Diese Art von Link immer öffnen. Zoom-Reuniones und Sie stellen die Werte des Raums vor, wie wir Ihnen kommentiert haben, und Sie werden im Meeting sein.

Wenn Sie Ihren Ausweis verloren haben, wie können Sie sonst an einem Meeting teilnehmen?

Für den Fall, dass Sie den Ausweis verloren oder vergessen haben, können Sie ihn erneut anfordern oder über das auf ein Zoom-Meeting zugreifen direkte Verbindung die mit Ihnen geteilt wurden, oder Sie können auch die verwenden Telefonkonferenznummer..