Al crear programas y aplicaciones que incluyen plataformas de interacción web, siempre Encuentro falla técnica.. Wallapop no es una excepción, y debido a que es una aplicación de alta demanda en el mercado, puede causar problemas en la interfaz de usuario. Pero no te preocupes. Esta publicación es útil si Wallapop no funciona correctamente. Siga las recomendaciones. Tendré éxito.

Wallapop no funciona: corrige todos los errores y problemas

Wallapop no funciona: principales problemas técnicos

A continuación, explicaré qué es Los errores técnicos más comunesUna solución a los inconvenientes que esto conlleva.

no puedo entrar

Esto suele suceder por dos razones principales. Esa persona rompió la regla. En segundo lugar, la interfaz de la aplicación falla. Si esto sucede, siga los pasos a continuación para corregir este error común de la aplicación y continuar disfrutándolo.

Regístrate en Wallapop A través de una versión web para su computadora para excluir que es una cuenta. Si no tiene acceso, comuníquese con los Servicios Técnicos de Wallapop en el sitio web oficial. Si no puede hacer eso, comuníquese con el personal de su red social. Una vez que haya establecido la comunicación, se le solicitará un correo electrónico vinculado a su cuenta de usuario de Wallapop.Si encuentra un error Activan la cuenta inmediatamente..

Hubo un error en el chat.No enviar ni recibir mensajes

Este es otro inconveniente común para los usuarios. Se muestra un error en el chat al enviar o recibir un mensaje.. Esto sucede por dos razones básicas. B. Problemas de conectividad de dispositivos móviles o errores de aplicación. Aquí se explica cómo resolverlo.

Revisa tu módem de internet o enrutador para descartar que se trate de un dispositivo. Compruebe si el dispositivo está conectado a una red de confianza y Mide la velocidad de tu conexión a Internet. Abra otra aplicación que requiera una conexión a Internet para verificar la señal y asegúrese de que no sea una red. Si lo anterior no funciona, asegúrese de tenerlo Últimas actualizaciones de la aplicación Wallapop.. Otra forma de resolver este problema es eliminar y reinstalar la aplicación.

Ocurrió un error al subir un artículo al catálogo

Cuando intento cargar un elemento, recibo el siguiente mensaje: «Ocurrió un error al cargar el productoAquí te explico cómo solucionarlo.

Asegúrate de que los datos del producto que estás subiendo sean correctos. Esto es importante porque debe cumplir con el formulario requerido para su plataforma. Cuando esto sucede, es importante tener paciencia y esperar a que la plataforma de Wallapop resuelva el problema. Si los pasos anteriores no resuelven el problema, Desinstala la aplicación e instala la última versión.. Y para la última opción acudir a soporte técnico a través de redes sociales.

Error del Servidor

Como se mencionó al principio de este artículo, a menudo hay problemas técnicos con los sistemas de código de aplicación.Por lo tanto, la plataforma Wallapop a veces tiene estos inconvenientes, pero esto es la mayoría de las veces. Solucionado por el equipo de desarrollo solicitud.

No llega ninguna notificación

Si no ve la notificación, verá que las fallas técnicas afectan repetidamente la funcionalidad de su aplicación. Asegúrate de que estén encendidos..

Qué hacer si no puedes instalar la aplicación Wallapop

Este no es un error técnico común, pero le muestra cómo resolver este problema de una manera simple y práctica.

seguramente Descargar Wallapop para Android Desde la tienda de Google Play Si está utilizando este sistema operativo.

Si está utilizando este sistema operativo. Además, si está utilizando un sistema operativo iOS, siempre puede ejecutarlo desde Apple Store. Evite descargar aplicaciones de sitios de origen sospechoso.

Además, asegúrese de que la aplicación se descargue de acuerdo con su país de residencia.

Asegúrese o asegúrese de que su dispositivo móvil tenga suficiente espacio de almacenamiento interno.

Si no puede instalar debido a espacio en disco insuficiente, intente eliminar los no utilizados y descargue la aplicación Wallapop.

Esperamos que este artículo te ayude a solucionar los problemas de tu aplicación, lo que te permitirá: Compra y vende productos en Wallapop No hay errores técnicos.