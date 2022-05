Uso de las funciones de Excel DISTR.GAMMA y DISTR.HIPERGEOM.

Herramienta Sobresalir Permite múltiples acciones de Cálculo, distribución, organización. Clasificación de la información sobre temas importantes. Este programa puede manejar fórmulas y funciones simples y complejas para cambiar datos y resolver operaciones.

Entre las funciones más famosas que puedes usar en tu programa de Excel GAMMA.DIST.N y HIPERGEOM.DIST.N.. Tienen sus respectivos roles dentro de las herramientas anteriores relacionadas con cálculos de complejidad específica y operaciones estadísticas y estocásticas.

A continuación explicaré cómo utilizar la función de GAMMA.DIST.N y HIPERGEOM.DIST.N Procesar datos de probabilidad en Excel.

Propósito principal y uso de la función GAMMA.DIST en Excel

función DISTR.GAMMA.N Se utiliza en Excel para devolver la distribución gamma de un grupo de datos en un documento. Funciona para determinar los valores requeridos, los parámetros y los valores lógicos en las funciones X, Alfa, Beta y Acumuladas.

La expresión que utiliza es:DISTR.GAMMA.N, seguido de la celda que contiene los datos para los que se está determinando el cálculo correspondiente. Entre paréntesis, debe especificar si el argumento acumulativo es verdadero o falso para obtener un resultado específico.

Esta función debe cumplir una serie de requisitos para evitar errores en el cálculo, uno de ellos es un valor requerido tiene que ser numerosPorque la función solo afecta a estos elementos.

valor x No debe ser menor que 0, porque la función devuelve un error como resultado del cálculo. Por otro lado, al igual que en la beta, el número de alfas no puede ser inferior a 0.

Además de las conocidas funciones y fórmulas de Excel, también puedes colocar los siguientes elementos: distribución de información..Uno de ellos Referencia dinámica de ExcelEsto hace que sea muy fácil fusionar libros de los programas anteriores.

Esta es una adición muy útil. trabajo de negocios, También puede agregar una lista desplegable. Excel no solo se usa para realizar cálculos matemáticos, sino también para organizar la información de la mejor manera posible.

Otra característica de Excel es Función ESPACIOS En el programa Este presenta los valores utilizados y toda la información. esta limpio y ordenado Visión.

Ahora puede ver la utilidad de la función de primera mano. = GAMMA.DISTANCIA Y otras funciones muy importantes de Excel.

Propósito principal y uso de la función HIPERGEOM.DIST en Excel

Uso de funciones HIPERGEOM.DIST.N Devolverá una distribución hipergeométrica de algunos valores de probabilidad utilizados en el programa. Esta característica tiene como objetivo obtener mucho éxito en la muestra seleccionada y resaltar el tamaño de la población.

Manipule los valores requeridos para Recuento de muestras, Muestra de aciertos, Población de aciertos, Recuento de población y Acumulación. Estos elementos son valores esenciales para calcular distribuciones hipergeométricas. En un grupo de tamaño limitadoCon un artículo simple.

Su uso es el siguiente: = HIPERGEOMA.DIST.N, seguido de paréntesis que contienen todos los valores calculados. Se debe colocar la celda que contiene el valor calculado para poder utilizar la función sin inconvenientes ni problemas.

Todo para que esto funcione el valor es un numero Para evitar errores, no son números enteros. La ecuación de distribución hipergeométrica debe realizarse correctamente para que la función se interprete sin errores ni pérdidas.

valor de muestra_s No debe ser menor que 0 O mayor que el valor de número_muestra o población_s. poblacion_s no puede ser menor o igual a 0 o mayor que numero-poblacion para que no ocurra un error de calculo.

Además de usar esta función Agregar rango de celdas No se produce ningún error. Este es uno de Cálculo básico del programa Excel para crear una suma simple con valores ya cargados.

Continúe su investigación en nuestro sitio Mira cómo se hace Aprenda más elementos, fórmulas y funciones importantes de Excel. Puede obtener más información sobre este programa y otros artículos muy interesantes sobre otros temas muy importantes.