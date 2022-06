Una guía completa para jugar Plants vs Undead y ganar dinero más rápido-tutoriales

Un juego con dinámicas simples. Garantizar los intereses del usuario El estilo Tower Defense actualmente solo cumple con Farmer Game Mode, pero una actualización programada para septiembre mejorará la experiencia del usuario.

Una guía completa sobre cómo jugar Plants vs Undead y ganar dinero más rápido-Tutorial

¿Qué modos de juego maneja Plants vs Undead?

Actualmente, el juego solo tiene un modo: un agricultor que consiste en plantar y regar cultivos. Riegue inmediatamente los árboles ordinarios...

Cabe señalar que han prometido una apertura, de acuerdo con las fechas que figuran en la página oficial del administrador de este juego. Modo de juego oficial Mantén el estilo de la torre.En este caso, es un árbol madre de onda zombie.

¿Qué tareas se realizan en el modo Plant vs Undead Farmer?

Dado que el modo de juego oficial está en beta, las tareas se reducen de la siguiente manera: Solo modos de juego disponibles Es un granjero muy simple, ya que solo hay tres tareas que se pueden completar rápida y fácilmente.

Recolección de semillas

Según la regla de porcentaje del juego, hay un 2% de posibilidades de conseguir una planta NFT, por lo que esta es una de las tareas que requiere más suerte. Produce semillas y puedes cultivar diferentes plantas...

Irrigación

Como cualquier otro cultivo, requiere cautela y cautela para que produzca su fruto y nos beneficie. Una forma de hacerlo es regarlas a diario.

Cuervos

Como un agricultor que tiene cosechas en la vida real. Sus cultivos están expuestos a la plagaEl juego se encargó de agregar este aspecto a este modo de juego, pero lamentablemente cada espantapájaros solo funciona una vez.

¿Cuántos PVU necesito para convertirme en granjero o jardinero en Plants vs Undead?

Necesitas alrededor de 5 PVU para comenzar el juego como jardinero. Esto se debe a que necesitas comprar plantas, macetas, espantapájaros y agua para poder realizar las operaciones de riego y siembra.

Sobre todo Es un número bastante manejable.Teniendo en cuenta que es un juego que puede ganar tanto en un tiempo relativamente corto, ronda los 60 dólares.

Este número está sujeto a cambios ya que el valor de este token aumenta rápidamente debido a la aceptación del juego. Porque es una buena competencia. En comparación con otros juegos pagos que requieren una mayor inversión.

¿Cómo comprar PVU en Plants vs Undead?

Lo primero a considerar es la proporción de uno a otro. Un PVU corresponde a 100LE Al momento de este cambio, se le cobrará una tarifa del 5% del monto total de la transacción deseada.

Y para hacer este intercambio, solo presiona el botón azul en la esquina superior derecha. En la pantalla principal del juego...Esto solo es posible a partir del 12 de septiembre. Si tiene una instalación NFT En el juego.

¿Cuál es la diferencia entre los modos de jardinero planta y no-muerto?

Después de que se aplicara la nueva actualización en agosto de 2021, la plataforma será Cambiar la forma de ganar dineroEl cambio en el riesgo ha hecho que el cambio en la ganancia sea más pronunciado.

Límites de riesgo y cuervos

Al principio del juego, el riego podía generar más energía luminosa (LE) por día, pero era un poco difícil de encontrar. plantas sin regar O al menos no demasiado para aumentar el porcentaje de LE.

Por eso, gracias a programas como los bots, importantes grupos de usuarios pudieron encontrar preferentemente plantas sin regar, lo que supuso un gran beneficio. Muy caro y no hace casi nada..

Esta es una de las razones por las que los desarrolladores decidieron cambiar la forma en que las plantas generan LE simplemente regándolas. Hay un límite para esto, Solo se pueden generar hasta 50 LE por díaNo importa la cantidad de agua que riegues las plantas.

Pero en septiembre esto volvió a cambiar con el sistema que tenían que hacer Al menos 20 riegos para árboles ordinarios. Obtenga varias recompensas en LE y plantas temporales.

Lucro

El dinero del premio para este juego es La atención que le das a tus plantasEn otras palabras, asegúrese de regarlo y quitarlo de la planta cuando llegue el cuervo.

Actual, precio de USPSi solo riegas los girasoles, puedes gastar 16 PVU cada 6 días a la semana, dado que el precio de PVU en el mercado es de unos 12 dólares. Eso es $ 192 cada 6 días.

Si hace todo esto sin considerar las inversiones NFT, obtendrá un rendimiento mucho mayor en cada inversión. Puede generar 3 PVU por día Son 90 PVU por mes (debido a su rareza), que son alrededor de $1000 por mes, excluyendo el costo inicial, considerando el precio de mercado.

Tenga en cuenta que estas cuentas son idealmente lugares donde los usuarios están familiarizados con sus plantaciones. No pierdas ni una hora de trabajo Porque es lo mismo.

¿Cómo se manejan las recompensas en Plants vs Undead?

En este juego, se decidirá la recompensa por lanzar o conseguir el lanzamiento. Energía luminosa o «LE».. Puedes usarlo para comprar agua para comprar lo que necesitas para cuidar y seguir regando tus plantas, o para cambiar por PVU para comprar BNB.

¿Qué tan beneficioso es invertir dinero en Plants vs Undead?

La respuesta a esta pregunta es muy simple. Porque es un juego, pero sigue siendo un juego. No tan conocido como axie infinity, hay muchos usuarios Te beneficiarás desde el comienzo del juego.

Tenga en cuenta que, como ya se mencionó, una inversión de alrededor de $ 200 ha resultado ser un juego muy rentable, ya que puede recuperar su inversión dentro de un mes y medio. Generar una ganancia de 5 veces o más del monto de la inversión (Mientras más disposición a invertir, más corto será este tiempo).

¿Cuáles son los problemas más comunes al operar videojuegos?

Algunos de los problemas informados por los usuarios son a veces La plataforma no agrega el LE generado Es aceptable porque es un juego que no aparece el mismo día, al día siguiente y, por supuesto, aún no está en pañales.

Otra situación muy criticada es Tengo un horario para participar en el juego. A ver como sigue la plantación cuando la cantidad de usuarios de este juego supere la capacidad actual del servidor Según el anuncio oficial de Discord..

Sin embargo, con todo esto y los cambios repentinos en el documento técnico del juego, la situación para el resto de los usuarios es un poco estable y puede valer la pena unirse ahora. Haz una inversión a largo plazo..