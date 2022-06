¡Una forma fácil y rápida de descargar un informe que contiene todos tus datos de Tinder!

A Crea un perfil en TinderAl igual que con cualquier otra aplicación similar, deberá ingresar algunos datos personales. Si por alguna razón desea ver los datos que ingresó al crear el perfil, Descargar un informe que contiene todos los datos de Tinder Es muy rápido y fácil de hacer.

¡Cómo descargar un informe que contiene todos mis datos de The Tinder de manera fácil y rápida!

¿Cómo descargo un informe que contiene todos mis datos de Tinder?

Primero necesitas acceder La dirección de datos de Tinder.. No puede realizar una solicitud desde la aplicación del teléfono móvil, pero puede hacerlo desde una sección que Tinder ha habilitado especialmente para esto en su sitio web. Una vez allí necesitas iniciar sesión Usa tu teléfono móvil, Facebook o cuenta de Google, dependiendo de cómo hayas creado tu perfil.

Cuando inicie sesión en su cuenta, verá un botón grande que dice «Descargar mi información».Entonces The Tinder te anima a hacerlo Ingrese su dirección de correo electrónico Envía los datos de esta manera. ¡Y hecho! Todo lo que tienes que hacer es esperar hasta que te llegue un informe con todos los datos de Tinder.

No olvides el email con el informe de datos Tardará al menos unos días en llegar... Si no lo recibe, le recomendamos que lo revise antes de tomar cualquier otra medida, ya que puede haber llegado a su carpeta de correo no deseado.

Cuando recibe el correo electrónico, se incluye el enlace. Al hacer clic en el enlace, Ir al archivo ZIP Puede descargarlo volviendo a ingresar los detalles de su cuenta. Este archivo contiene todos tus datos de Tinder. Tenga en cuenta que este enlace es temporal y solo está activo durante 24 horas.

¿Qué datos obtienes de Tinder?

Después de descargar el archivo ZIP, debería ver algo como esto: Contiene tres archivos: El primero es el formato JSON, un tipo de archivo de texto que contiene toda la información solicitada. El otro es un formato HTML que le permite acceder a esta información sin conexión. Además, una carpeta que contiene su foto de perfil actual.

Los archivos JSON y HTML son probablemente los archivos de mayor interés porque contienen datos de Tinder. Estos datos se dividen en varias secciones o elementos que aparecen como una lista en el archivo. A continuación, explicaré un poco sobre la información que se puede consultar.

Datos del usuario. Esta viñeta contiene los datos que usaste para configurar tu perfil de Tinder (correo electrónico, fecha de nacimiento, género, trabajo, filtros). Si permite el acceso a la aplicación, también se mostrarán los datos de ubicación. Finalmente, verá la plataforma (Android o iOS) y el número de teléfono que utilizó cuando se registró por primera vez.Si alguna cambié el númeroSe muestra el actual.

Archivo multimedia. Aquí es donde puede encontrar su imagen de perfil actual, pero no se han utilizado imágenes en la aplicación antes. También puedes descargarlo directamente desde aquí si lo deseas.

Historial de mensajes. Esta sección muestra todos los mensajes que envió, pero no la respuesta de «Coincidencia». Tinder te da toda tu información, pero no la información de los demás, ni siquiera sus nombres. Puede ordenar los mensajes por fecha según sea necesario.

Datos de uso. Aquí puedes encontrar toda la información sobre cómo utilizar la aplicación. La cantidad de veces que se abrió la aplicación durante el día, los gustos y disgustos especificados, y El juego que hicisteMensajes enviados y recibidos.

¿Qué otros datos envía Tinder?

Aplicación en la compra. Si tiene un plan pago de The Tinder, esta pestaña mostrará información sobre el estado y la fecha de vencimiento de su plan.

Si tiene un plan pago de The Tinder, esta pestaña mostrará información sobre el estado y la fecha de vencimiento de su plan. Spotify. A menos que tengas una cuenta de Spotify conectada a Tinder, aquí solo verás información sobre las canciones vinculadas.

A menos que tengas una cuenta de Spotify conectada a Tinder, aquí solo verás información sobre las canciones vinculadas. Campaña y experiencia. Estas últimas secciones brindan información sobre los eventos que Tinder está organizando en todo el mundo, pero si no asistes, estarán en blanco.

Espero que este artículo te haya llegado. Descargar un informe que contiene todos los datos de Tinder Fácil y muy rápido. Y si aún no lo sabe, al menos sabe qué información puede esperar.