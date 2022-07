Tutorial: Modificación de cuadros para compartir archivos y transferencia de archivos de un teléfono a otro

Acceso a la memoria y la información. Dos factores importantesEl primero los conecta con nuestros aspectos emocionales, y el segundo nos sigue informando, por lo que ambos elementos se unen en forma de imágenes, videos, fotografías, documentos, etc.

Tutorial: modificar el cuadro de uso compartido de archivos para transferir archivos de un teléfono a otro

desear Transferir archivos de un teléfono a otroPuede causar dolores de cabeza, especialmente cuando está en una habitación particular conocida como caja o caja fuerte. Hay muchas opciones para compartir archivos, que incluyen: Mover archivos del almacenamiento interno a la tarjeta SD Luego transfiéralos a otro teléfono o archivo Google DriveY de ahí a otra cuenta.

De hecho, los medios son numerosos y diversos, y algunos optan por utilizarlos. aplicación de mensajería instantáneaAl igual que Telegram, esto también es muy fácil de usar. Crea una cuenta en ella, o Usar desde PC Para tales medios. Sin embargo, cambiar las casillas de intercambio de archivos para transferir archivos de un teléfono a otro es lo primero que debe hacer. Voy a explicar cómo hacer eso.

¿Qué es un archivador telefónico o caja fuerte?

es una herramienta Diseñado para encriptar audio, video, fotos y otros archivos Para proteger su privacidad. Aquí puede crear una carpeta completamente oculta a la que solo se puede acceder a través de la biometría del propietario del teléfono móvil. Solo hay unas pocas opciones para crearlo. Se puede crear en la memoria interna o externa del dispositivo.

El propósito principal de esta caja es Esconde tus fotos de otros usuarios, video Guardar en el dispositivo. Un detalle muy agradable es que debe guardar o recordar muy bien la contraseña destinada a esta bóveda. Si lo pierde, no podrá acceder al archivo de ninguna otra forma y tampoco podrá verlo.

Para proteger la privacidad de los usuarios, los operadores móviles ofrecen un mecanismo de copia de seguridad de archivos Almacena artículos que pueden merecer disfrazarse. Un ejemplo de ello es la denominada caja del teléfono móvil de Huawei, también conocida como caja EMUI. Otras compañías inalámbricas utilizan conceptos similares y diferentes nombres para referirse a este tipo de habitaciones.

Dependiendo de tu operador de telefonía móvil, este tipo de espacio puede o no ser diferente. Por lo tanto, debe formar un cuadro donde pueda compartir archivos. Esto se logra mediante un formato de carpeta que le permite: Oculto y guardado entre segmentos de archivos internosO utilice una aplicación especial para tal fin.

actitud

Asegurarse de que la caja fuerte del dispositivo esté activada tiene la ventaja de poder recuperar carpetas ocultas en el móvil. Sólo se puede acceder a través de datos biométricos. El proceso depende del espacio en disco y del método utilizado para almacenar los archivos. Pero como se trata de cajas, en esta categoría, telefono huawei.. Para modificar o editar un cuadro, primero debe crearlo.

El proceso de creación de una caja.

En los teléfonos Huawei, esto es función incorporada en la configuración Por lo tanto, consulte este espacio

Por lo tanto, consulte este espacio Vaya al área de seguridad donde se muestra «» la seguridad «

« tú Habilitar opción

Debe ser Seleccione una ubicación para guardar Similar a la posibilidad de establecer un bloqueo de acceso con contraseña o huella digital

Similar a la posibilidad de establecer un bloqueo de acceso con contraseña o huella digital Entonces nosotros Haz dos preguntas de seguridad Necesario para seguir haciendo nuestra caja.

Necesario para seguir haciendo nuestra caja. También nos permite Vincular ID de Huawei .. Por alguna razón, esto le permite restablecer su contraseña si olvida u olvida su pregunta de seguridad. Además, si mueve la caja fuerte a otro dispositivo o cierra la sesión, se le avisará que será desconectado.

.. Por alguna razón, esto le permite restablecer su contraseña si olvida u olvida su pregunta de seguridad. Además, si mueve la caja fuerte a otro dispositivo o cierra la sesión, se le avisará que será desconectado. Una vez hecho esto, está bien Completó el proceso de creación de la caja.O de forma segura con un dispositivo Huawei

¿Cómo se almacenan los archivos en la bóveda?

Después de completar el proceso de configuración segura Estará completamente vacío. Es importante saber que puede usar dos métodos para comenzar a guardar archivos en este rincón oculto de su dispositivo. Uno se puede hacer dentro de la bóveda y el otro se puede hacer externamente.

Primero debes ingresar a la caja fuerte. Por favor seleccione una de las categorías disponibles, Imagen, audio o archivo. Después de seleccionar el material seleccionado,[追加]Haz clic en una opción. Aparece una ventana que contiene todos los materiales almacenados en su teléfono. Seleccione los archivos que desea ocultar y[同意する]Toca una opción.

esto es, Una aplicación externa llamada archivo de Huawei, También debe seleccionar los archivos que desea ocultar allí. Luego seleccione la opción de menú y luego la opción para pasar a la copia de seguridad. Recuerde siempre que el archivo seleccionado no existe en la galería y solo aparece en la bóveda, ya que la opción que selecciona es mover, no copiar.

¿Cómo transfiero archivos de un teléfono a otro?

Es posible que desee transferir archivos de un teléfono celular a otro mediante el método mencionado al principio u otro método que parezca adecuado para su propósito.En este caso lo necesitarás Mover el archivo y cambiar la caja.. Esto se consigue de una forma muy sencilla.

Quiere mover el archivo a una caja, que será donde ella o la ubicación general del archivo que trajo guardará el archivo. Si creas lo mismo, Nuevas opciones de dispositivoSi desea mover archivos.

Esto es necesario para cambiar la casilla para que el archivo se pueda compartir Por favor envíe a un asiento vacanteEs decir, fuera de la caja. Por ejemplo, si desea transferir una foto de un teléfono a otro y está en una caja, debe sacar la foto y colocarla en un lugar como una galería, un espacio de almacenamiento interno.

Simplemente vaya a la casilla e ingrese el código de acceso o la huella digital, si está guardada. Mantenga presionado el archivo que desea mover y seleccione la opción «».Movimienot‘Y especificar una nueva área. Una vez allí, puede pasar de un teléfono a otro como parte del mecanismo de configuración del propietario.

es importante saber No hace falta decir que estos archivos no están bloqueados y se eliminarán de su dispositivo... Con unos simples pasos, puede moverlos y compartirlos de un dispositivo a otro. Así que no se preocupe, estos están en un lugar seguro en su teléfono para garantizar su privacidad y ayudarlo a mantenerse seguro.

Bluetooth

Después de eliminar un archivo de la caja fuerte Puede transferir de un teléfono a otro. Esta vez, adoptamos el método Bluetooth. Esta es una opción bastante antigua, pero le permite compartir archivos desde su dispositivo al destinatario sin conexión a Internet.

Tenemos que hacer Seleccione una opción de configuración Una opción llamada Bluetooth en su dispositivo, deslice la barra hacia la derecha para encenderla. Tenga en cuenta que esta operación debe realizarse en los dos dispositivos involucrados en la transferencia de archivos. A continuación, aparecerá una advertencia en la pantalla indicándote si mostrar el dispositivo en un teléfono móvil cercano.

Debe ser [同意する]Haga clic en la opciónAhora debe seleccionar los archivos que desea transferir y seleccionar el área compartida a través de Bluetooth con los tres puntos que se muestran en el lado derecho de la pantalla. Los archivos entrantes deben confirmar la transferencia de archivos, eso es todo.

Xender

Este es uno Aplicación completamente gratuita Está disponible en la Play Store del dispositivo. Con esta aplicación, puede compartir archivos de forma más rápida y sencilla. Después de instalar la aplicación, debe abrirla y resaltar la interfaz gráfica de la aplicación. Lo bueno de esto es que no solo puedes enviar imágenes, audio y video, sino también compartir tu aplicación con tu dispositivo.

Tú también puedes Compartir libros y presentaciones Estás en tu dispositivo. Al enviar, simplemente haga clic en la opción de envío en el centro en la parte inferior de la pantalla. Luego, la aplicación espera a que llegue el destinatario, por lo que generará un código QR que debe ser escaneado por otro dispositivo. Una vez que el dispositivo esté conectado, seleccione los archivos que desea transferir. Ahora bien, este método es muy rápido, incluso si el archivo es grande.

cable

Este es un procedimiento bastante antiguo, Considerado uno de los más fiables. Está en el mercado. Primero, debe iniciar la aplicación Smart Switch en ambos dispositivos. Para el dispositivo emisor, seleccione la opción para enviar los datos y para el otro dispositivo, seleccione la opción para recibir los datos. Para ambos teléfonos, seleccione la opción de Android, luego la opción de cable. Luego comenzará allí la conexión del dispositivo a través del cable USB. Siguiente,[アクセスを許可]Seleccione y seleccione el último archivo para enviar.

Acceso inalámbrico a Internet

esto es opcional Disponible en todos los dispositivos Android Independientemente de la fecha de creación. Para ello basta con ir a las opciones de configuración, seleccionar las opciones de conexión y luego WiFi-. Luego actívelo y haga clic en Vender Wifi Direct. Los dispositivos que usen esta opción aparecerán allí inmediatamente. Debe presionar estos dispositivos para conectarse a ellos. A continuación, el otro dispositivo debe aceptar la solicitud y aprobar la conexión.

Fuimos a Seleccionar mi carpeta de archivos y material Lo que quieras compartir. Allí, selecciona la opción de compartir, luego selecciona el ícono WiFi Direct. El destinatario acepta la transferencia y guarda el archivo en el dispositivo en unos sencillos pasos.