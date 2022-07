Transición de After Effects: Tutorial de Luma Matte

Sabemos por qué estás aquí, quieres darle un toque de originalidad a tu fotomontaje con transiciones increíbles que enamorarán a todo el mundo con tu trabajo. Para lograr eso El efecto Luma Matte en el programa After Effects ayuda con esto. Aquí se explica cómo crearlo y usarlo. Puede ver que incluso un niño de 5 años puede hacerlo fácilmente. hacer un fotomontaje..

Cómo crear un efecto Lumamat en After Effects

Necesitas saber Estos efectos de transición no forman parte del programa After Effects.eso es Efectos que puedes descargar por separado en su sitio Y lo mejor es que puedes probarlos gratis.

paso 1

Abra el programa After Effects En el lado derecho del cuadro de diálogo,[新しいプロジェクト]Al pulsar la opción se inicia y ejecuta la interfaz del programa.

Paso 2

Luego crea y crea una nueva secuencia de videos. Presione «Ctrl + N» en su tecladoSe abre un cuadro de diálogo donde puede cambiar las propiedades del fotomontaje según sea necesario. Puede mantener los parámetros que proporciona el programa por defecto. después,[OK]Prensa.

Paso 3

con este,[プロジェクト]En el lado izquierdo de la pantalla de la ventana, Coloca las imágenes que quieras incluir en el fotomontaje y colócalas. Para hacer esto (si tiene una imagen en su escritorio), no haga clic en la imagen y arrástrela o muévala a la ventana del proyecto. Se muestra «Nombre_tipo_tamaño» donde puede colocar la imagen requerida.

Paso 4

Con imágenes a nuestro alcanceArrastra lo primero que quieras cambiar (como antes) a la parte inferior de la interfaz de diseño, la ventana de la línea de tiempo. Esta ventana contiene capas que se crean cuando agrega un efecto a su fotomontaje. Aparece si también está usando Photoshop y puede acostumbrarse rápidamente a esta área del programa.

Paso 5

Si arrastra la imagen al área descrita, aparecerá en la ventana superior, también conocida como «configuración». Puede comprobar el progreso del trabajo...

Si necesita realizar cambios menores en la imagen, por ejemplo porque no cabe en la ventana[構成]Simplemente haga clic en la imagen en la pantalla. Esta acción activa la función de cambio de tamaño.

Paso 6

Cuando todo esté listo, elija el primer efecto descargado del enlace proporcionado. En la carpeta de descarga, arrastre este efecto a la ventana de la línea de tiempo. Esto lo mostrará en la ventana de composición.

Para cambiar la secuencia, muévase al lado derecho de la «Línea de tiempo» llamada «Animación».Puedes ver que es un mezclador de sonido que puede cambiar el efecto. Acelerar o ralentizar A tus necesidades.

Paso 7

Con una línea roja con un punto amarillo en la parte superior Puedes ver la secuencia de efectos, Simplemente haga clic en él y arrastre la línea hacia la derecha sin soltarla. Notarás que este efecto es negro sobre un fondo blanco. Cambia esto un poco.

Paso 8

Reemplaza la parte blanca del efecto. Sobre esto[タイムライン]Ir[なし]Haga clic en la pestaña para ver una lista de opciones[ルママット]Presione algo con.

[なし]Si no ves la pestaña Ir a la parte inferior de la pantalla[定義/トグルモード]Prensa. Cuando esté listo, vaya a Vista previa y presione el botón Reproducir para ver el video. Transición LumamatPuede completar el trabajo simplemente agregando un fondo y eliminando las áreas negras.

Paso 9

Coloca otra imagen en la línea de tiempo Como en el primer caso, automáticamente verás que la imagen en la ventana de composición está bien integrada con el montaje.

Esta es una manera fácil de migrar Luma Matte usando After Effects. Recuerda que la práctica será perfecta Si tiene otras preguntas relacionadas con las funciones del programa After Effects, vaya a la página con más contenido sobre este tema.

Cómo utilizar las transiciones de Lumamat en After Effects

Ciertamente, no hay restricciones al usar Luminance Matte Transitions en After Effects. En cualquier caso, este tipo de migración es Pueden adaptarse muy bien a nuestra producción... En otras palabras, se destacan por hacer que el proceso de migración sea fluido y agradable, y le brindan un gran conocimiento sobre cómo aprovechar este tipo de migración.

Por esta razón, es mejor crear transiciones entre fotogramas primero. Paletas de colores o temas similares. Sin embargo, la mejor manera de usar este efecto es crear una secuencia que sea lógica y visualmente atractiva. Hacer esto hará que la migración sea más fluida y fluida y mejorará en gran medida el resultado final.

Otro consejo para mejorar aún más tus transiciones ajustar el tiempo Porque es lo mismo. No tenga miedo de reducir o extender el tiempo de migración según el video / imagen que use. Por lo demás, use su imaginación ya que no hay una forma específica de editar la transición de Lumamat. Se trata de creatividad.