¿Tener el WiFi siempre activado gasta la batería? ¿Se ahorra batería si está apagado?

La pregunta de si el WiFi al estar activado está consumiendo la batería del dispositivo es una que muchas personas se han hecho desde que se integró esta función en los dispositivos móviles. Pues conocer esta cuestión es importante para definir si se está haciendo un uso adecuado de dicha función.

Por lo tanto, saber si se ahorra batería si está apagado el WiFi en los dispositivos puede hacer la diferencia para entonces administrar de forma correcta las redes móviles del teléfono.

Por ello, te enseñaremos cuan cierto es que tener el WiFi siempre activado gasta la bateríaa, para que aprendas si realmente se ahorra batería si está apagado el WiFi.

¿Tener el Wifi siempre activado gasta la batería del móvil?

Muchas personas mantienen la creencia de que mantener activada la opción de la conexión WiFi en sus dispositivos consumen batería de una forma pasiva. Lo que tiene si tomamos en consideración la innumerable cantidad de redes WiFi que existen a nuestro alrededor y de las cuales sentido nuestro dispositivo no tienen acceso.

Entonces, ¿Es cierto que tener el WiFi siempre activado gasta la batería del móvil?. La verdad es que no, pero esto sostenido tampoco es tan sencillo. Es decir, el verdadero consumo de batería que realiza el WiFi en los dispositivos móviles proviene de las aplicaciones con las que cuenta el dispositivo.

Por lo tanto, el consumo de batería en realidad se produce porque existen aplicaciones que utilizan los datos obtenidos por el WiFi para realizar sus respectivas actualizaciones. Por lo tanto, solo bastará con cerrar las aplicaciones abiertas en segundo plano para ahorrar batería en el dispositivo.

En conclusión, la batería que gasta tener el WiFi siempre activado en el móvil es prácticamente despreciable. Por lo tanto, procurar mantener esta opción desactivada con la finalidad de ahorrar batería no sirve de nada, pues la cantidad de la misma que consume es mínima.

¿Se ahorra batería si está apagado el WiFi?

La principal fuente de consumo de batería en los dispositivos móviles es estabilizar conectado a internet. Sin embargo, es importante aclarar que en realidad esto depende del uso que el usuario le dé a su dispositivo móvil en particular. Es decir, si estás conectado a internet, pero no estás usando tu teléfono, el consumo de batería será mínimo.

Por lo tanto, si mantienes encendido esta opción de las conexiones de tu dispositivo, pero no te conectas a ninguna red, en realidad no estaría consumiendo la batería de tu móvil por esta función en absoluto. Entonces, si lo que deseas es ahorrar la batería de tu dispositivo, la mejor opción a tu disposición es activar la funcion de ahorro de energia con la que viene integrada.

En caso de que no sea así, siempre puedes recurrir a aplicaciones desarrolladas por terceros para ahorrar la batería de tu dispositivo móvil. Pues si cuentas con estas funciones, estas mismas seran quienes regular qué aplicaciones se suspenderían en segundo plano.

Por lo que entonces, puedes tener la plena certeza de que las conexiones de redes WiFi no consumirá la batería de tu dispositivo mientras no las estés utilizando.

¿Cuándo debería apagar el WiFi de mi teléfono móvil?

Teniendo en consideración el hecho de que desactivar esta función de conectividad a redes de internet no contribuyas al ahorro de energia en tu dispositivo.

Entonces, el único momento en el que deberías procurar apagar el wifi es cuando no poseas buena calidad en la señal de internet. Es decir, si la conexión disponible en tu zona no está del todo activada o con una buena receptividad, no hay razón para mantener tu dispositivo intentando conectarse a una red fuera de servicio.

Así mismo, también puedes acudir a ciertas aplicaciones que permiten se conecta automaticamente a la red wifi de tu casa, cuando salgas o entres de ella. Para que de esta forma su dispositivo detecte automáticamente las zonas adecuadas en las que debe establecer una conexión con la red de internet.

Por otro lado, un momento en el que sin duda el WiFi estaría consumiendo la bateria de tu dispositivo, es cuando el mismo se encuentra anclado a una red lenta. Entonces, si la red a la que estableciste conexión se encuentra saturada es probable que en consecuencia estés consumiendo una mayor cantidad de recursos para lograr navegar en la misma.