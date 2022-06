Te mostramos cómo usar PhotoGrid para crear un collage y editar tus fotos desde Android.

Si te gusta la fotografía y quieres aprenderla Edita como un profesional, Este articulo es para tí.hablaré hoy Cómo usar PhotoGrid para crear collages y editar fotos Desde tu dispositivo Android. Siga leyendo en el siguiente párrafo para ver cuán útil es esta aplicación.

¿Qué es una cuadrícula de fotos?

Antes de que le mostremos cómo crear un collage y editar las mejores fotos, debe comprender qué es PhotoGrid.Esta es una aplicación que funciona tanto en Android como en iOS. Puedes poner toda tu creatividad Al editar fotos, al crear collages con algunas de ellas, e incluso al crear videos.

La aplicación se desarrolló en 2012 y ha sido utilizada por aproximadamente 18 millones de usuarios en todo el mundo en 2019. Esto lo convierte en una herramienta muy popular. Búsqueda continua de nuevas opciones para los usuariosEn forma de filtros, patrones y otras actualizaciones.

Si lo descargas, lo verás ser Muy fácil de usar..Podrías pensar que está en el medio La mejor aplicación para editar fotos., Y no te puedes equivocar. Para usar esta increíble herramienta, simplemente cargue una imagen que ya tenga en su teléfono y sea creativo. ¡Es fácil!

Y eso no es todo.mosaico de imágenes No se trata solo de crear collages. Edita la foto. Con esta aplicación, puede agregar emojis y textos a sus fotos, editarlos libremente, así como filtros estándar, y crear presentaciones para el trabajo o la escuela.

La siguiente sección lo guiará a través de cómo aprovechar al máximo su aplicación para crear collages y editar sus fotos de manera rápida y sencilla. La interfaz es muy intuitiva y merece la pena descargar PhotoGrid ahora.

¿Cómo uso PhotoGrid para crear un collage y editar una foto desde Android?

Lo primero que debe hacer antes de empezar a editar Descarga la aplicación PhotoGrid en tu teléfono móvil.. Puedes encontrarlo gratis en Play Store. Una vez descargado, todo lo que tiene que hacer es crear una cuenta, vincular a Instagram, Facebook, Gmail o correo electrónico y estará listo para comenzar.

Cómo crear un collage con PhotoGrid

Cuando abre la aplicación en su teléfono móvil, Ir al área de la cuadrícula Sube la imagen que formará parte del collage. Puede cargar hasta 15 fotos, según la cuadrícula que seleccione.

Sube la imagen que formará parte del collage. Puede cargar hasta 15 fotos, según la cuadrícula que seleccione. Las imágenes se colocan automáticamente en la cuadrícula y es posible que no se coloquen en el orden deseado. Pero no te preocupes. Con PhotoGrid puedes editar todo lo que necesites.

Luego use esta aplicación para reposicionar, cambiar el tamaño, agregar efectos, probar la saturación de la imagen y otros ajustes, y rotar a su gusto. Tienes infinitas opciones Así como el collage es exactamente lo que quieres.

Cuando esté satisfecho con su collage, puede bloquearlo en su lugar para mantenerlo en su lugar.

También puede agregar videos a su collage, cambiar el color de los bordes de la cuadrícula, colocar emojis y usar otros elementos.Sin embargo, si es necesario Añadir un fondo blanco a una de las fotos. Esto debe hacerse en otra aplicación.

Edita fotos desde tu teléfono usando PhotoGrid

Como dije, esta aplicación es Puedes cambiar casi todos los aspectos de la imagen. Puede seleccionar sin crear un collage. Puede personalizarlo cambiando su tamaño, agregando pegatinas, emojis, texto y cambiando la saturación y otras configuraciones de imagen. ¡Deja que tu creatividad se apodere de tu mente y cuerpo!

Espero que encuentres útil este artículo. También recomendamos descargar y crear la aplicación PhotoGrid. Crea collages y edita fotos. Desde tu Android.Y si aún no estás seguro de los beneficios, no olvides que tú también puedes hacerlo Editar fotos en Photoshop en líneaNo es necesario descargar el programa a su PC.