Te mostramos cómo escuchar una estación de radio en tu HomePod usando Siri con o sin Internet:

Es posible usarlo HomePod Manzana Escuche la estación de radio En el teléfono usando Siri. La mayoría de los iPhone modernos no suelen tener una aplicación de radio FM sin conexión a Internet.

Esta característica puede causar problemas cuando no tiene Internet o en lugares donde no tiene acceso a sus datos. Sin embargo, cuando se conecta a la red, Esta característica es muy fácil de usar. Para disfrutar de la emisora ​​online.

Ver cómo se hace describe cómo reproducir fácilmente música de radio en su HomePod usando Siri.

Varias aplicaciones para escuchar radio en dispositivos Apple

No como Plataforma para escuchar músicainalámbrica Funciona en estaciones reales., Tiene un programa establecido y conferencistas responsables. No solo tienen una biblioteca de música, también tienen un área de discusión, información y programas de audio importantes.

Para los últimos modelos de iPhone Chip de radio FM no encontrado Eso lo hace difícil. La marca nunca ha activado este chip en el dispositivo, por lo que no puede conectarse a una radio local.

Sin embargo, aún puede conectarse Vía transmisión O radio por Internet a una estación que ya está conectada. Para que esto sea posible, la App Store tiene muchas aplicaciones que ofrecen la posibilidad de acceder a la radio.

Uno de ellos SintonizarRadio, disponible en la App Store y la más utilizada por los usuarios. Se conecta a radios AM y FM de todo el mundo y tiene más de 100.000 estaciones registradas.

También hay una aplicación Radio FM: Música, Noticias, Deportes, Tiene una buena reputación en Apple Store. Tiene la oportunidad de conectarse a más de 50,000 estaciones de radio en todo el mundo de forma gratuita.

Cuando radio.net-Live FM Radio App No solo puede acceder a la estación, sino que también puede acceder a la transmisión de podcasts. Los podcasts son programas de radio especiales que puede descargar y escuchar, que cubren una variedad de temas.

Finalmente está la aplicación. FM clásica, También puede escuchar la estación de radio. La calidad del sonido es alta, por lo que es muy cómodo escuchar y disfrutar de la música.

Estas son algunas de las aplicaciones disponibles en la App Store para escuchar estaciones de radio a través de Internet.

Usa HomePod con Siri para escuchar la radio

HomePod es un altavoz Solo compatible con dispositivos Apple Para escuchar la grabación a un volumen alto.Suele ser utilizado por personas Escucha un sonido relajante O incluso el entorno para cualquier situación en la que necesitemos mucho descanso.

Algunas aplicaciones necesitan acostumbrarse Escucha música relajante Y alcanzarás un estado de calma y paz. Funcionan cuando estamos muy estresados ​​y necesitamos despegarnos de los compromisos que nos están provocando los altos niveles de estrés.

Lo primero que necesitas para empezar a escuchar la radio en tu HomePod es tener un teléfono o tablet actualizado.El sistema debe ser mínimo. iOS 13 O funciona bien con versiones posteriores.

Entonces lo necesitas instalé la aplicación de radio En un dispositivo que podría ser uno de los anteriores. Entonces, todo lo que queda es conectar su HomePod a su teléfono o tableta y mantener activa a Siri.

Siempre se necesitaron comandos de voz para activar la radio en Siri Necesito la palabra Express Radio.. Esto evitará que Siri reproduzca música almacenada en otras listas de reproducción o dispositivos seleccionados.

Cuando abra la aplicación que ha seleccionado para conectarse a todas las estaciones de radio, Siri comenzará a reproducir la radio.Tienes que recordar que todo esto está funcionando bien. Cuando está conectado a la red WiFi o datos están habilitados.

Como se mencionó anteriormente, los dispositivos iPhone no tienen la capacidad de conectarse a una radio local. Esto se debe a que no está habilitado. No hay manera de escuchar la radio sin usar internet.Ese es el único obstáculo que se nos presenta en el proceso.