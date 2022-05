Solución: error «com.google.process.gapps se ha detenido»

Gracias al don de la comunicación, los humanos nos hemos convertido en nosotros hoy. Somos criaturas altamente especializadas y altamente dependientes, eso es porque los humanos serán capaces de hacerlo. Se adapta al entorno en el que se colocaComenzó a desarrollar ciencia que lo ayudará a comprenderse mejor a sí mismo en el espacio que lo rodea.

Una de estas ciencias era la informática. Gracias a esto, el hombre ha hecho un progreso inimaginable. Lo peor no es nada que no se hubiera podido imaginar hace cientos de años, pero la ciencia avanza hoy a nuestro ritmo. Hace apenas unas décadas se consideraba imposible.

El paso más importante fue la comunicación inmediata, y los humanos somos buenos en eso. Un método que ha demostrado ser muy efectivo son los teléfonos inteligentes. Si este es el caso y ve el error «com.google.process.gapps» Te mostraré cómo solucionarlo.

¿Qué hace que aparezca «com.google.process.gapps» cuando la aplicación está abierta?

Este error es muy común. Debido a que todos los smartphones Android se crean con el mismo sistema operativo y el error se repite en todos los dispositivos a la venta.Un error muy común es que el archivo en la memoria RAM está corrupto servicio de choque Estos son utilizados por el software para mantener el proceso de hardware en ejecución.

Si desea descargar su aplicación de la manera más segura, es importante tener los siguientes conocimientos: Descarga Google Playstore en cualquier teléfono. Al aceptar los términos de este servicio, acepta una serie de aplicaciones con tecnología de Google. mejor sigue corriendo tu aplicación móvil. Uno de ellos es el servicio de soporte de Google Play.

Este servicio de soporte es básicamente una consola interna que realiza un seguimiento de todo lo que se hace en su aplicación. Si la aplicación se comporta de manera anormal, el servicio enviará un registro a Google y Google descubrirá cómo solucionar el problema. En muchos casos, esto solo se puede probar La aplicación del teléfono inteligente se cierra. Luego diga: «Quiero enviar un informe de error a Google Play».

Este servicio puede encontrar errores en las aplicaciones que detienen el servicio. Esto sucede cuando la caché de la aplicación contiene archivos dañados, en este caso, el servicio de Google Play se detiene, que es la causa Una serie de mensajes de error. Es bastante molesto.

‘com.google.process.gapps detenido’ Cómo y cómo solucionar el error

Este es un procedimiento muy simple. Me recuerda que es importante tener Google Play actualizado a la última versiónporque esto provoca una descarga Nueva versión Esto significa que definitivamente no hay ningún error que haya causado que el error anterior cause un problema para el usuario.

Sin embargo, si la actualización de Google Play no resuelve el problema, el problema puede deberse a uno de los siguientes: Algunos errores de compatibilidad Entre la marca de tu teléfono y este registro de mercado de la aplicación. En ese caso, sería mejor Deshabilita Google Play Store.

El método más efectivo y probado es restablecer el registro de la memoria RAM o el caché de la aplicación.Cuando haga esto, en el teléfono[設定]Necesitas ir a la sección Para hacer esto, abra el cajón de la aplicación y busque el siguiente cajón Parece un engranaje.

Después de pasar a esta sección, debe buscar un botón llamado «Aplicaciones y notificaciones». Seleccione esto para ver todas las aplicaciones que ha descargado en su teléfono. Si encuentra este problema al abrir una aplicación específica, debe borrar el caché de esa aplicación. A no ser que, Con la aplicación Google Play Store.

Si se encuentra un error al usar el dispositivo «Com.google.process.gapps se ha detenido» Esto significa que algo anda mal con el servicio de Google. Aquí hay algunos consejos y trucos para ayudarlo a corregir este error:

Habilitar administrador de descargas

Si encuentra este error con frecuencia, lo primero que debe hacer es hacer lo siguiente Por favor ingrese al administrador de descargas Puede habilitar esto para controlar su aplicación y evitar absolutamente que su aplicación se detenga debido a un error.

Borrar la caché de la aplicación

Un caché o caché son los datos que tu aplicación almacena a medida que se utiliza. Si una aplicación específica sigue deteniéndose o sigue deteniéndose y recibe un error que dice que no se puede usar, busque y seleccione la aplicación en Descargas y selecciónela. Borrar caché acumulado.

Borrar datos y caché de Google Play

Si desea borrar los datos y el caché de Google Play Ir a la configuración desde el telefono.. Luego encontrará el administrador de aplicaciones, que conduce directamente a «Google Play». Seleccione Google Play, presione la ubicación etiquetada Caché y luego seleccione la ubicación etiquetada Eliminar.

Restablecimiento de fábrica de la aplicación

En este caso, para restaurar la configuración de fábrica de la aplicación o descargar los valores, debe seguir los mismos pasos que para borrar el caché. Sin embargo, en lugar de seleccionar la opción de eliminar, ‘Devolver’.

Desactivar actualizaciones automáticas

Si desea deshabilitar las actualizaciones automáticas de la aplicación para que la aplicación no salga, haga lo siguiente: En la configuración, en la parte del sistema, debe buscar las siguientes opciones ‘Actualización de software’. Allí verás diferentes opciones. Todo lo que tiene que elegir es actualizar automáticamente su aplicación para que pueda desactivar las funciones predeterminadas.

Reinstalar el servicio de Google Play

Debes acceder a Google Play para realizar esta operación como método o alternativa para solucionar el problema, escribirás cuando estés en Google Play en los buscadores «Servicio de Google Play» Verá estos servicios y los reinstalará o actualizará si fallan.

¿Hay otra forma de corregir el error?

Ahora es importante saber si tu versión de Android está actualizada. Para hacer esto Lista de versiones de Android, De esa manera usted sabe lo que está y qué tan atrás está.Es importante actualizar el sistema de la siguiente manera Deshazte del problema Desarrollo.

Es importante saber que reiniciar su teléfono está bien para que todos los procesos se reinicien y funcionen correctamente.Si ninguna de estas soluciones funciona, reinicie su teléfono Configuración por defecto.

Si ya estás ejecutando la alternativa que te hemos compartido y persiste el error com.google.process.gapps ha detenido, el problema es con el software del teléfono que no es compatible con la versión, es decir, con la aplicación. También es posible que su teléfono no tenga suficiente memoria para que la aplicación funcione correctamente, por lo que otra solución alternativa es Ampliar el almacenamiento del teléfono Deja que la aplicación funcione. Sin embargo, si encuentra que el problema persiste, significa que el error es específico de la aplicación y debe esperar la próxima actualización.