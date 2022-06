Google Play Es ist zum besten Verbün deten unseres Geräts geworden, wenn es um das Herunterladen von Anwendungen geht. Einer seiner Vorteile ist, dass 70% seiner Program kostenlos sind. die Kaufauthentifizierung bei Google Play aktivieren und konfigurieren.

Dieser Dienst er möglicht uns Greifen Sie auf die im Katalog ver füg baren Anwendungen zu auf eine leichtere und einfachere Art und Weise.Durch die Aktivierung der Option auf unserem Handy haben Sie Zugriff auf Millionen von Apps aus verschiedenen Kategorien, die das Leben komfortabler machen.

So activieren Sie die Google Play-Kaufauthentifizierung

Sehen Sie sich dieses Video en YouTube y

¿Tun, wenn Google Play mich nach einer Kaufauthentifizierung fragt?

Wir alle haben irgendwann in unserem Leben unsere Mobiltelefone an Kinder, Neffen oder Brüder ausgeliehen.

Hier für war Google Play para die Erstellung einer Methode verant wortlich Kaufauthentifizierung zum Nachweis des Eigentums wer auch immer diesen Kauf tätigt Heute erfahren Sie in wenigen einfachen Schritten, wie es geht.

Als erstes gehen wir in den Play Store unseres Gerätes und Wir melden uns mit unserem Google-Konto an. Wir wechseln zum Hauptmenü, das sich in den drei Zeilen rechts be findet.

Da drüben Eine Reihe von Optionen wird angezeigtwir klicken auf Einstellungen. Und danach drücken wir’Kaufauthentifizierung anfordern’.



Sie wählen die Konfiguration Ihrer Präferenz, Contraseña o Sicherheitsfragenund klicken Sie auf Speichern.

Wie ändere ich die Kaufauthentifizierungskonfiguration über das Internet?

Um Änderungen an der Konfiguration vorzunehmen, die Sie bereits für die Authentifizierung von Einkäufen im Internet haben, sind die Schritte einfach. Gehen Sie zu Ihrem bevorzugten Navegador und in der Suchmaschine platzieren https://play.google.com/ Von neu anfangen.

Gehen Sie dann zu den Google Play-Einstellungen oben links auf dem Bildschirm und klicken Sie dort, um es zu finden. Die gleiche Konfiguration erscheint auch als’Einstellungen’ und klicken Sie auf’Authentifizierung spräferenz’ und wählen Sie eine aus und folgen Sie den Anweisungen.

Bei diesem Vorgang müssen Sie berücksichtigen, dass Sie die entsprechenden Änderungen an Ihrer Konfiguration vornehmen müssen Ihr Google-Konto-Passwort.

Ändern Sie die Kaufgenehmigungseinstellungen bei Google Play

Als Nächstes zeigen wir Ihnen, wie Sie die Kaufgenehmigungseinstellungen von Google Play auf einfache und schnelle Weise ändern können. Wir empfehlen Ihnen, die Anweisungen sehr sorgfältig zu lesen und diesen Artikel

Activar y desactivar Sie die Kaufgenehmigung

Dies isteine ​​Einstellung, die nur tun kann die Person, die ein Administrator des Kontos ist, ob persönlich oder aus einer Familiengruppe. Gehen Sie zum oberen Rand des Bildschirms und klicken Sie auf die 3 Zeilen, die das Anwendungsmenü darstellen.

Wählen Sie in diesem Menü das Konto aus und gehen Sie zur Option ÍKaufgenehmungen wo Sie die notwendigen Optionen aktivieren und auswählen können.

Kaufanfragen genehmigen oder ablehnen

Dies geschieht, nachdem der gesamte Kaufvorgang abgeschlossen ist.Wenn Sie also den Kauf genehmigen möchten, müssen Sie dies nur tun Geben Sie das Passwort für das Administratorkonto ein.

Kann ich Käufe bei Google Play blockieren?

sídies ist eine Option, die bei Google Play ver füg bar ist, und der Blockierungsprozess ist ganz einfach aus den Google Play-Einstellungen.

Dann clicEinstellungen’ aus wählen zu können’Fordern Sie eine Authentifizierung an, um Einkäufe zu tätigen. und markieren Sie die Option’Für alle Käufe, die auf diesem Gerät über Google Play getätigt wurden.

Wie aktiviere ich die biometrische Authentifizierung, um Käufe bei Google Play zu blockieren?

Wie alle Prozesse, die en Google Play ausge führt werden, ist dies ein einfacher Prozess, Sie müssen nur beginnen, indem Sie zu gehen zum Google Play-Menú. Wählen Sie dann’Einstellungen’ und suchen Sie nach der Option’Biometrische Authentifizierung’ und um es zu aktivieren, verwenden Sie das Kontopasswort.

Google Play Pass

Dies ist ein Dienst für Android-Geräte, 2019 oficial en den USA einge führt. Und seit letztem Jahr gilt es für Länder wie Kanada und Deutschland.

Dies kostet 5 $ pro Monat oder ein Abonnement von 30 $ pro Jahr.Um darauf zugreifen zu können, ist es erforderlich Fügen Sie dem Konto unsere Kreditkarte hinzusobald Sie verknüp ft sind, werden Sie feststellen, dass Google einen völlig kostenlosen Testmonat anbietet.

Einer der Vorteile davon ist, dass Sie Ihr Abonnement mit 5 weiteren Personen teilen können, egal ob es sich um Freunde oder Familie handelt.

Damit können wir auf den Katalog der ver fügbaren Anwendungen zugreifen, die Sie haben etwa 600und laden Sie die nach unserem Geschmack herunter.

Eine der Kategorien, die Benutzer mögen, sind morir Spielpunktedie aus Punkten bestehen, die Ihnen dieser Dienst durch den Kauf anderer Apps gibt.

Das heißt, dies ist kumulativ.das Gute daran ist, dass Sie diese ab einer bestimmten Anzahl von Punkten gegen Rabattgutscheine für aus gewählte Anwendungen eintauschen können.

Innerhalb dieses Abschnitts gibt es mehrere Ebenen, die sind: Platino, Bronce y Oro. Dies hängt von der Anzahl der Einkäufe ab, die Sie tätigen, und Sie erhalten Guthabengutscheine, mit denen Sie mit diesen gesammelten Punkten einkaufen können.

Mit Ihrem Fingerabdruck können Sie Käufe bei Google Play einschränken

Dies ist eine weitere ziemlich zuverlässige Methode, wenn es darum geht, den Kauf von Diensten auf Ihrem Gerät einzuschränken. Dazu müssen Sie sich nur in Ihr Konto einloggen und auf klicken morir Opción ″ Biometrische Authentifizierung “.

danach Richten Sie Ihren Fingerabdruck ein und bewegen Sie den blauen Balken, der auf Ihrem Bildschirm erscheint, nach rechts, um diese Funktion zu aktivieren.

Geben Sie im hervorgehobenen Fenster die Google-Kontodaten ein und wählen Sie die Option Speichern Mit dieser Funktion verhindern Sie, dass Anwendungen ohne vorherige Autorisierung von Ihrem Gerät gekauft werden.

Warum sollten Sie Google Play verwenden?

Dieser Dienst ermöglicht es Ihnen, verschiedene Unterhaltungsspiele sowie Logik- und Actionspiele zur Verfügung zu haben. Nicht nur das, sondern passt sich Ihren Bedürf nissen und Ihrem Geschmack an.

Darüber hinaus finden Sie eine Vielzahl von Büchern, Liedern und sogar Filmen, die Sie über einen Zahlungsplan ausleihen können.

Ohne Zweifel sollten Sie dies auf Ihrem Gerät haben, um zu jeder Tageszeit auf jede App zugreifen zu können, die Sie benötigen. eine Internetverbindung haben Sie können auf Ihrem Gerät alles haben, fue Sie wollen.