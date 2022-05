Smart TV Sony BRAVIA: Cómo actualizar las aplicaciones instaladas

Las Smart TV se presentan como uno de los ejemplos más evidentes del progreso humano por el simple hecho de que ponen mucho empeño y dedicación en crear y mejorar constantemente elementos. Dedicado al entretenimiento y la distracción... La decisión de invertir tiempo en el desarrollo de elementos de gusto y entretenimiento muestra que la humanidad en su conjunto ha dado grandes pasos en esta área.

Sony Bravia Smart TV: cómo actualizar las aplicaciones instaladas

Estos avances De acuerdo con la solicitud del usuario y la solicitud.Sumado al hecho de que los propietarios de Smart TV deben cuidarlo y garantizar su mejora con acciones simples como: Actualizar el software de la televisión inteligente.. Puedes configurarlo a tu gusto Descargar e instalar un protector de pantallapor ejemplo.

Con este principio es importante señalar que existen aplicaciones muy importantes para usar con los Smart TV Sony BRAVIA. Google ChromeComo hay infinitas Aplicaciones y Juegos Se puede usar con Smart Sony, pero hablemos de ellos porque necesitan estar actualizados para funcionar mejor. Cómo actualizar la aplicación en Sony Bravia Smart TV En unos pocos pasos.



Cómo actualizar Android TV y aplicaciones a través de USB

Si tienes una TV con Android TV que no tiene acceso a internet y quieres actualizarla manualmente, puedes actualizarla usando una unidad flash USB, para esto tienes que Descarga la actualización desde el sitio web oficial Del soporte de Sony.

Varios Recomendaciones antes de la actualización Este método requiere ciertas condiciones en la unidad flash USB.

En él, debe formatear la unidad en formato FAT16, FAT32, exFAT o NTFS.

La unidad debe tener suficiente espacio para almacenar los archivos de actualización.

para cIniciar actualización a través de flash USB Ve al sitio de soporte de Sony, que ya está en la página oficial del buscador, y describe el modelo de TV, nombre del modelo KD-55X9305C, KDL-55W805C, etc. Si no conoces el modelo de tu TV, encuéntralo Ubíquelo en la etiqueta en la esquina inferior izquierda en la parte posterior de su televisor.

Una vez que el modelo de TV esté claro, seleccione Descargar y Pulse el botón de descarga de firmware. Finalmente, siga las instrucciones en el sitio web para descargar la actualización a su memoria USB y actualice su televisor.

¿Debo ignorar las actualizaciones de la aplicación para Sony Bravia Smart TV?

Desarrolladores de aplicaciones y software como fabricantes Gran preocupación por la calidad del servicio. Lo que ofrecen y lo que representan. Esto se evidencia en los esfuerzos para iniciar las actualizaciones de Sony Bravia SmartTV, tanto en software como en aplicaciones, trabajando con empresas que publican sistemas operativos.

Las actualizaciones anteriores son solo de lujo o de gusto mediocre y son las acciones que tomarán. Proporcionar extensiones para su aplicaciónLa descarga de las actualizaciones disponibles siempre debe ser una prioridad, tanto en funcionamiento como en apariencia, por lo que se debe tener en cuenta tanto la Sony Bravia Smart TV como la propia aplicación.

Las actualizaciones a menudo contienen correcciones para errores y fallas que su aplicación puede presentar, es decir, Mejora tu experiencia con los Smart TV de Sony, Sin opción. Siempre debemos centrarnos en la mejora tanto como sea posible. Más aún cuando nos conviene.

¿Puedo actualizar las aplicaciones preinstaladas en mi Smart TV?

Televisor inteligente Sony BRAVIACon un equipo de tecnología y calidad tan avanzada, el proceso de actualización de la aplicación es muy complejo y delicado, y se puede considerar que vale la pena mucho esfuerzo y manos técnicas expertas. .. Sin embargo, nada está lejos de la realidad. De hecho, es algo muy simple que cualquiera puede hacer simplemente siguiendo estos pasos.

El primero es Encender Sony Bravia Smart TVDespués de eso, no vayas a Play Store, entra y selecciona la sección llamada «Mis aplicaciones».

Esta área muestra una lista de todas las aplicaciones que deben actualizarse. Para poder actualizar, simplemente haga clic en el espacio al lado del nombre de la aplicación. Donde se muestra «Actualizar»O debe hacer clic en la opción «Actualizar todo»

Esto iniciará un comando interno para realizar una actualización de Canon en todas las aplicaciones existentes que tengan actualizaciones disponibles. Sin embargo, esto implica un proceso manual. Configurar la Smart TV Sony BraviaAsegúrese de ejecutarlo tan pronto como las actualizaciones de la aplicación estén disponibles.

Herramientas para actualizar Smart TV Sony BRAVIA

que hacer El acceso a Internet es todo lo que se requiere para la actualización automática Como herramienta principal y el correo de Gmail. Ahora, si la actualización se realiza manualmente, necesitará una PC, un cable USB o una unidad flash USB, o un teléfono.

Instrucciones sobre cómo instalar la última versión de Play Store en tu Smart TV

Antes de iniciar el procedimiento para obtener la última versión de Play Store, tenga en cuenta lo siguiente: Es global, por lo que es compatible. Puedes usar cualquier modelo de TV siempre que cumpla con los requisitos mínimos.

Para comenzar a descargar la última versión de Play Store La forma más fácil de hacerlo es a través de un teléfono celular o una computadora. Busque Android APK y Google en Play Store y proceda a descargar. Luego pase Bluetooth, Wi-Fi o inserte una unidad flash en su televisor inteligente.

Cómo instalar una nueva aplicación en tu Android TV

Para instalar una nueva aplicación en su Sony Bravia Smart TV, primero debe encender su televisor. Una vez que el televisor se haya iniciado, debe moverse al área central de la pantalla.

Luego seleccione el botón de menú de Smart TV Se muestra un menú con diferentes aplicaciones.. Entre ellos, las aplicaciones estándar como YouTube, Netflix, Disney Plus y el navegador Google Chrome son particularmente importantes, entre otras aplicaciones internas proporcionadas por el sistema de TV.

Cómo instalar una nueva aplicación Necesitas encontrar una aplicación de Play Store, porque aquí debes encontrar la aplicación a instalar. Para ello tienes que seguir los siguientes pasos:

Primero, debemos Iniciar sesión en Play Store También conocido como Gmail o Gmail Mail.

Cuando se inicie la sesión de PlayStore, verás una serie de aplicaciones aquí Necesitas encontrar la aplicación que deseas instalar..

luego, Selecciónelo y haga clic en InstalarAhora solo queda esperar a que esté disponible para su descarga y uso.

¿Cuánto se tarda en actualizar la aplicación Sony Bravia Smart TV?

Llegados a este punto, el tiempo que se tarda en actualizar la aplicación es muy relativo, No se puede predecir con total precisión.. Bueno, eso depende de muchos factores. por ejemplo:

Velocidades de Internet proporcionadas por las empresas de telecomunicaciones.

el tamaño de la aplicación para descargar.

Sobrecarga de memoria RAM de Smart TV.

Finalmente el tiempo Depende del método utilizado para actualizar la aplicación.Use la tarjeta micro USB manualmente con una unidad flash USB o use automáticamente la aplicación de tienda virtual de Smart TV (por ejemplo, Play Store).

Por lo general, hoy en día el factor principal es La velocidad de Internet ya no es la causa del retraso Cuando se trata de descargar aplicaciones, Internet es tan rápido hoy en día que puede descargar aplicaciones en minutos o incluso segundos.

Play Store Si usa la tienda en línea para actualizar automáticamente su aplicación, El procedimiento es más simple y más fácil.Porque nuestros televisores son inteligentes o inteligentes y se pueden configurar para descargar e instalar aplicaciones automáticamente.

¿Cómo hacer que Sony Brava Smart TV actualice la aplicación automáticamente?

El confort debe ser un elemento que esté siempre presente en nuestras vidas y no podemos justificar que sean todos de nuestra propiedad. medio de consueloY no usarlos a veces sucede por desconocimiento que debemos corregir.

Acción tan fácil como actualizar Aplicación de televisión inteligente Sony BRAVIA, a menudo se pasa por alto. Por lo tanto, puedes configurar tu Smart TV para detectar actualizaciones de aplicaciones y ejecutarlas automáticamente.

Todo lo que tiene que hacer es ir a Play Store y navegar hasta el panel de opciones internas. Busque una aplicación titulada «Actualizaciones automáticas de aplicaciones».Presione y seleccione la opción de actualización en cualquier momento para asegurarse de que su Smart TV se actualice automáticamente.