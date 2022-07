En los últimos años, la aplicación TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas porque brinda entretenimiento de alto perfil. Usar la aplicación es muy fácil, solo descargue la aplicación. Regístrese e inicie sesión Utilice su nombre de usuario y contraseña.

Sin embargo, a menudo ingresa su contraseña cuando crea una cuenta y, después de unos días, olvida su contraseña y no la guarda en el Bloc de notas. Sin embargo, este no es un problema que no se pueda solucionar.Entonces te mostraré Cómo cambiar tu contraseña de Tiktok si la olvidas..

Si olvido mi contraseña de TikTok, ¿cómo puedo cambiarla? –Actitud

¿Cuáles son los puntos que necesito saber para recuperar mi cuenta de TikTok si la olvido?

Cuando instale la aplicación TikTok en su teléfono, la plataforma le dará varias opciones a considerar para asegurarse de que su cuenta se restablezca.

Debe agregar un número de teléfono o una dirección de correo electrónico a su perfil

Lo primero que debes hacer Agregar un número de teléfono También Correo electrónico Agrégalo a tu perfil para que puedas crear una cuenta. Y sobre todo, este es un detalle que no se debe pasar por alto. Si necesita recuperar su cuenta de TikTok, se le solicitará esta información.

Para hacer esto, simplemente abra la aplicación TikTok y seleccione la primera opción que aparece cuando crea una cuenta.El método es el siguiente Por favor ingrese el número de teléfono para verificar su cuenta Ingrese la contraseña deseada y continúe seleccionando usuarios para su cuenta.

Si te unes a TikTok a través de una red social

Otra opción es utilizar las redes sociales, puede Con una cuenta de Facebook O y Cualquier cuenta de Google, Toda la información ya está guardada. Si habilita esta opción, TikTok se sincronizará con esas cuentas para recuperar toda su información personal.

Esta opción requiere que comience creando una cuenta haciendo clic en Continuar en Facebook o Continuar en Google.De esta forma, toda la información queda almacenada en estas cuentas. Sé parte de TikTok Cree una cuenta con los mismos datos que especificó.

Si no recuerdo, ¿cómo puedo cambiar mi contraseña de TikTok?

Normalmente, cuando usa TikTok desde su dispositivo móvil, no cierra la sesión y siempre permanece conectado. En tales casos, es más probable que olvide la contraseña que estableció cuando creó su cuenta.

Por lo tanto, el procedimiento para realizar el cambio se describe a continuación. contraseña de la cuenta Si no los recuerdas en TikTok..

Para dispositivos Android o iOS

Cuando abra la aplicación TikTok y vea «Inicio», vaya a la opción «Perfil» en la parte inferior derecha. Luego haga clic en el icono con las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha, Reportar opciones problemáticas..

Dentro de esta opción[テーマ]En la sección[アカウントとプロファイル]Si presionas, debes iniciar sesión[サインイン]Puede acceder a las pestañas. Seleccione «¿Olvidó su contraseña?».‘.Cuando ingrese a esta opción, verá varios elementos en la lista de pasos a realizar. Puedes cambiar la contraseña de tu cuenta..

¿Cómo cambio mi contraseña de TikTok cuando inicio sesión?

Por otro lado, si desea cambiar la contraseña de su cuenta de TikTok mientras está conectado, puede hacerlo con unos simples pasos.Para ello, seleccione la opción en la esquina inferior derecha[プロファイル]Necesito mudarme a Por favor ingrese la configuración De los tres horizontes anteriores.

Por lo tanto,[アカウント]Debajo de la pestaña está la primera opción. «Administración de cuentas» Debe ingresar esto para poder seleccionar Contraseña. Para hacer esto, la plataforma primero le pide que ingrese un número de teléfono y se le envía un número de confirmación.

Al final de todo el proceso Puedes cambiar tu contraseñaPor supuesto, deberá ingresar una contraseña privada segura para proteger su cuenta. Como puedes ver, la contraseña ya ha sido cambiada siguiendo los pasos que dejamos anteriormente. Con una cuenta de TikTok No hay problema.