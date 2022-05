Presenciar la muerte de un ser querido es una situación muy difícil y dolorosa, especialmente cuando no se cuenta con los recursos para brindarle un funeral adecuado. Si está experimentando esta horrible situación o simplemente tiene preguntas sobre la muerte, el seguro o cualquier cosa relacionada con los pagos, siga leyendo esta publicación hoy. Si no tengo seguro de deceso y no tengo dinero, ¿quién pagará el funeral del difunto?

¿Quién paga el funeral del difunto si no tiene seguro de deceso y yo no tengo el dinero?

En estos casos, la ley es muy clara y da instrucciones específicas sobre quién o quiénes deben pagar los gastos del funeral del difunto, la ley está obligada a pagar estos gastos por aquellos que tuvieron que mantenerlos en su vida, es decir, la suya. Familiares directos o herederosPor ley, esta responsabilidad recaía únicamente en el hermano fallecido.

Si el heredero no tiene dinero para pagar los gastos del funeral y el difunto no tiene nada que vender para pagar los gastos, y solo entonces tiene jurisdicción el ayuntamiento local Cubriré los costos temporalmente.

Sin embargo, la familia tiene que pagar el dinero entregado para el funeral al ayuntamiento. situación económica alto nivel inestable, Como un vagabundo. En estos casos, el municipio corre con los gastos y no se cobra a los familiares de los fallecidos, pero son casos muy especiales.

¿Qué otras opciones tienes para evitar los gastos funerarios?

Si no hay forma de cubrir los gastos funerarios de la familia, existen al menos dos opciones que no son muy prácticas pero que pueden ayudarte a evitar esos gastos.

Donar el cuerpo a la ciencia: Esta es una buena opción para evitar costos. Si el cuerpo se dona a la ciencia, la entidad que lo recibe corre con los costos asociados con el traslado del cuerpo.

Lo único que sé Debe gastarse en trasladarse a la funeraria.. Por otro lado, esta no es una solución definitiva porque todavía tienes una cierta cantidad de dinero para gastar. Además, las familias no pueden optar por donar sus cuerpos a la ciencia. La persona viva decide sobre esto. Otra desventaja es que no todos los cuerpos son candidatos para la donación a la ciencia. El cuerpo debe cumplir con ciertas características. Recibir.

Pide ayuda al Ayuntamiento: Realmente no hay forma de evitar gastar en un funeral, pero si puedes hacerlo ahora mismo usándolo Programa de Funerales de Caridad Del ayuntamiento.

Esto te da tiempo para conseguir dinero en otro lado y así poder solucionar temporalmente la situación funeraria de tus seres queridos.Otra opción que tienes Busco préstamos online rápidos Igualmente préstamo privado Para que puedas pagar el funeral. gana dinero extra Basado en los pagos del préstamo que le hicieron.

Pagos de seguros de decesos: la mejor opción posible

Lo mejor que puede hacer ahora es pagar un seguro funerario para usted y sus seres queridos. La mejor forma de invertir dinero..El seguro funerario es una de las cosas más baratas que puede comprar y la mayoría de ellos son Mensualidad Muy flexible y de fácil acceso.

Por lo tanto, en caso de una situación dolorosa, como la muerte de un ser querido, el gasto no aumenta el dolor ni el estrés. El seguro te cuida Por el costo de envíos de dinero, flores, ataúdes, funerarias o morgues. Con este tipo de seguro, solo puedes concentrarte en acompañar a tu ser querido mientras está de luto por la pérdida.

En resumen, puede que no haya manera de evitar los gastos funerarios, pero lo que sí puede hacer ahora es buscar un seguro funerario para usted y su familia. Descanso máximo Es posible en estos terribles momentos.