Al igual que Gmail, Outlook tiene una aplicación móvil. Con este tipo de aplicaciones, cualquiera puede ver los correos electrónicos recibidos, enviados y redactados. Por lo tanto, es importante si la aplicación falla repentinamente. Solucionar el problema de inmediato Todos los servicios de correo electrónico estarán disponibles nuevamente.

Si la aplicación de Outlook se cierra automáticamente en Android, ¿cómo puedo solucionarlo? -Causas y soluciones

Si la aplicación de Outlook de su teléfono comienza a cerrarse automáticamente, debe aprender a seguir esta descripción general para resolver este problema.. He aquí por qué la aplicación de Outlook se bloquea automáticamente y cómo arreglar solo el cierre de la aplicación.

¿Por qué Outlook se detiene automáticamente en mi teléfono Android?

Outlook se puede cerrar automáticamente por al menos dos razones.Ocurrió un error, como durante la última actualización de la aplicación. Problemas con la vista web.. Para saber cómo solucionar un error, es importante saber por qué se muestra el error en el dispositivo.

Problemas con WebView

WebView es una aplicación interna de Android que ayuda a otras aplicaciones a sincronizar procesos con el sitio web oficial de la plataforma.Esto es normal si el WebView del teléfono móvil falla aplicación de perspectiva También empieza a fallar. Esto se debe a que muchos de los procesos de Outlook están conectados a la plataforma web.

Tenga en cuenta que puede hacer esto cuando tenga problemas con su aplicación de Outlook. Abra el correo electrónico en su navegador Cambia lo mismo por el tuyo Diseño clásico.. Como puede ver, todo es casi lo mismo que usar la aplicación móvil de Outlook.

Actualización fallida

Si recientemente descargó una actualización de Outlook, el problema puede estar relacionado con ella. En el pasado, Hubo un error en Outlook Hoy puede pasar lo mismo. No solo puede corregir el error de salida de Outlook, también puede corregirlo. Iniciar sesión en Outlook Muestra el correo electrónico recibido del navegador.

¿Cuál es la forma más rápida de reparar Outlook en dispositivos Android?

No hay errores en las aplicaciones que no se pueden modificar. Sin embargo, algunos errores toman tiempo porque no sabe exactamente cuál es el problema.Así que, sin embargo, decidí mostrar todo para ver si ese era el caso. Problema de Cerrar solo en Outlook Se resolverá.

Desinstalar la actualización de WebView

Lo primero que debe hacer es ir a la configuración de su teléfono, escribir la palabra «WebView» en el cuadro de búsqueda, buscar y hacer clic en las aplicaciones, ir a sus propiedades y desinstalar cada aplicación. actualizaciones descargadas.. Esto significa que está utilizando una versión anterior de la aplicación, pero puede usarla en otras aplicaciones, por ejemplo. B. Outlook ya no tiene ningún problema.

Desinstalar y reinstalar la aplicación

Si probó lo anterior y no obtuvo ningún resultado útil, debe continuar intentándolo. Desinstalar la aplicación de Outlook.. Para ello, entra en los ajustes del móvil, introduce la palabra «Outlook» en el buscador, busca la aplicación y haz clic para ver los detalles,[アンインストール]Hacer clic.

Después de la desinstalación, vaya a Play Store y busque aplicación de perspectiva Luego descargue la aplicación nuevamente con la última versión. Esta es una forma de resolver el problema.

Borrar caché y forzar parada

Antes de desinstalar la aplicación de Outlook y volver a instalarla en su dispositivo, debe intentar lo siguiente: Borrar caché de memoria O forzar su arresto. Si quieres hacer esto, ve a la configuración del móvil, coloca la palabra «Outlook» en el buscador de configuración, busca la aplicación, haz clic en ella, muestra sus propiedades y selecciona «Borrar caché» y «Forzar detención». . opción.

Si encuentras ambas opciones, primero»Limpiar cacheLo que se denomina ‘e’parada forzosa’.Deberías poder hacer ambas cosas para resolver este problema Qué tiene la aplicación Outlook.

Actualizar perspectiva

Si está utilizando una versión muy antigua de Outlook, también puede encontrarse con el problema de cerrarse solo.La única manera de asegurarse de que lo tiene Última versión de la aplicación Al ingresar a la Play Store. Siguiente,[マイアプリケーションとアプリ]Vaya a la sección y verifique si hay actualizaciones pendientes en Outlook.

Comprobar si hay un problema de memoria

O aplicación de perspectiva Los problemas suelen darse aunque no estén instalados en el móvil Mucho espacio de almacenamiento.. En este caso, todo lo que tienes que hacer es eliminar los archivos personales que tienes guardados en tu teléfono y también desinstalar las aplicaciones que rara vez usas.

Cerrar aplicación en segundo plano

Cuando varias aplicaciones funcionan juntas dentro de un dispositivo móvil, es normal que esos procesos choquen entre sí y generen errores. Cuando utilice Outlook, asegúrese de que todas las demás aplicaciones estén cerradas.Para saber si hay Aplicaciones que se ejecutan en segundo planoPresiona el botón del móvil para ver las aplicaciones abiertas y cierra cada una.

Actualizar el sistema operativo del teléfono móvil

Otra razón por la que las aplicaciones de Outlook fallan en los teléfonos móviles El sistema operativo está desactualizado.. Actualizar el sistema operativo de tu teléfono móvil es una de las cosas más fáciles de hacer. Simplemente ingrese a la configuración de su teléfono e ingrese la palabra «actualización de software» en el motor de búsqueda para ver si hay actualizaciones recientes.

Formatear el dispositivo

Si probó todo lo anterior y aún tiene problemas con Outlook, debe formatear su dispositivo.Si usted tiene Copia de seguridad de todos los datos, Puede ejecutar el procedimiento inmediatamente. Sin embargo, si este no es el caso, haga una copia de seguridad de sus archivos y formatee su teléfono.