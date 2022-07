manzana es uno de ellos Una marca líder mundial en el sector de la tecnología, Lleva más de 40 años innovando constantemente. Gracias a Apple, existen muchos de los dispositivos que usamos hoy en día, incluidos MAC, MacBook, iPhone, iPod, iPad y EarPod. Esto es sólo un ejemplo.

¿Se puede usar Apple AirTag en Android?

Sin embargo ManzanaDiseñe una gama de dispositivos que no sólo sean Una parte básica de nuestra vida, También proporcionó muchos accesorios muy interesantes para todos estos equipos. Desde auriculares, relojes inteligentes, parlantes, tabletas de dibujo y más. Pero podría decirse que es uno de sus equipos más interesantes en la actualidad. Etiquetas de aire.

Para aquellos de ustedes que no saben, los AirTags son dispositivos redondos y compactos de la marca Apple que no son más grandes que monedas. Qué los convierte en un producto tan interesante que podría preguntarse.Esos son exactamente estos equipos. Gracias al sistema GPS conectado a la app «Maps» de Apple Puedes rastrearlos y verlos. La posición exacta del objeto. Decidí mantener estos equipos.

Estos dispositivos son ideales como llaveros para conseguir carteras y artículos importantes de todo tipo que no quieres perder por ningún motivo en todo el mundo y luego volver a encontrarlos.

¿Para qué sirve AirTag en mi teléfono Android?

Probablemente ingresaste a este artículo preguntando si puedes usar estos dispositivos con éxito. Sistema Android, Y la respuesta a esa pregunta es un rotundo no.

Appe de la misma empresa, estos dispositivos Utilizado en la red proporcionada por la aplicación de búsqueda, Solo se encuentra en dispositivos como iPods y iPads. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las que los teléfonos Android pueden usar la tecnología AirTags.

Te mostramos cómo encontrar al propietario de un Android AirTag cuando lo encuentras

Como se ha mencionado más arriba AirTag no está disponible en teléfonos AndroidNo es perfecto. Solo hay una opción para usarlo, depende solo de que el dispositivo se pierda y el iPhone o iPad conectado entre en «modo perdido».

En pocas palabras, el sistema para estos dispositivos tiene un chip NFC activado automáticamente que permite el acceso de dispositivos cercanos con NFC y aplicaciones similares.Modo perdido‘De estos dispositivos.

De manera similar, cuando acerca un dispositivo Android habilitado para NFC a una red que tiene habilitado el chip NFC de AirTag, se abrirá automáticamente una página web con los detalles de la persona que perdió el dispositivo.

Descargue e instale la aplicación AirTag solo para Android

cuanto has leido ya No se puede descargar AirTag en Android, Y no hay una «versión especial para Android». Estos dispositivos, como gran parte del software y los dispositivos, están programados para funcionar con la propia aplicación de búsqueda de Apple. Más adelante, te mostraré cómo obtener una buena alternativa a Android.

Encuentre al propietario de AirTag a través de la aplicación

Si se pierde Airtag, generalmente puede encontrarlo en otros dispositivos Apple con la aplicación Finder. Pero para dispositivos Android, AirTags Solo se pueden reconocer en «modo perdido» y chips NFC., Encontrado en ambos dispositivos. Cuando habilita el modo perdido, su dispositivo Android mostrará una página web con información del propietario de AirTag.

Cómo encontrar al propietario de un AirTag perdido

Si es un usuario de Android y desea encontrar al propietario de AirTag, deberá buscar utilizando el «modo perdido» proporcionado por el mismo usuario de Apple. Si su Android tiene un chip NFC, se sincronizará y abrirá la web si está cerca del chip NFC de Airtag. Datos del propietario de AirTag..

¿Qué opciones de rastreador Bluetooth tiene Android?

Como muy claro, es imposible descargar la aplicación AirTag para Android.Pero lo que podemos recomendarte Alternativa a AirTag para Android, Utilice equipos y software similares. Gracias al mercado actual, siempre hay muchas versiones diferentes, así que gracias por hoy.

Experto en azulejos: Es un dispositivo de rastreo Bluetooth y es uno de los dispositivos más utilizados en la actualidad debido a su asequible precio de menos de 30 euros, excelente calidad y compatibilidad con sistemas Android, iOS y más. Tiene un alcance de 120 metros y varias prestaciones.

Etiqueta inteligente de Samsung: Estos dispositivos vienen en dos versiones, una versión estándar y una versión + (plus). Como puede imaginar, esta es una versión Samsung de AirTag y es compatible con una variedad de dispositivos. Estos funcionan de manera estándar a través de Bluetooth y funcionan bien con el ancho de banda.

Chipolo Uno: Este es un dispositivo de seguimiento universal compatible con todos los dispositivos Android y todos los asistentes de voz existentes. Estos equipos son similares a los AirTags en que son redondos pero de colores. El alcance máximo es de 60m y funciona vía Bluetooth.