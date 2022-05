¿Quiénes son los creadores y diseñadores de World of Warcraft? -Aprende la historia completa de WoW

Los juegos de rol multijugador en línea se han vuelto muy populares en estos días, y World of Warcraft aún encabeza las listas con la mayor cantidad de suscriptores. Herramientas de personalización y jugabilidad Involucre a los usuarios en la historia que cuenta este juego.

Sin embargo, tal y como está hoy en día debes saber que es común encontrar este tipo de RPG como Dota o Dota. League of LegendsWorld of Warcraft fue pionero en ofrecer la posibilidad de jugar online Tiempo real con usuarios de todo el mundo..

¿Quiénes son los creadores y diseñadores de World of Warcraft? -Conocer toda la historia fantástica

Mira este video en YouTube

De esta forma te mostraremos cómo nació este juego de rol y quién lo creó, para que puedas ver toda la historia de World of Warcraft. También conocerás ¿Quién es el diseñador de World of Warcraft?El juego en línea multijugador a gran escala más popular.

¿Quiénes son los creadores y diseñadores de World of Warcraft?

World of Warcraft es un juego de rol multijugador en línea muy popular. Esta franquicia es Desarrollado por Blizzard Entertainment.. World of Warcraft muestra el evento anterior a la historia contada en el artículo anterior. Esta fue la tercera franquicia llamada Warcraft III: The Frozen Throne.

El juego fue lanzado en noviembre de 2004 para celebrar el décimo aniversario de este universo que comenzó con Warcraft Orcs & Humans.Así mismo, el trabajo de diseño de World of Warcraft estuvo a cargo del diseñador. Rob PardoJeff KaplanTom Chilton..

Por su parte, Rob Pardo también fue uno de los principales diseñadores del juego durante algún tiempo. Director creativo de Blizzard Entertainment.. El mismo que desarrolló WoW.

En la actualidad, World of Warcraft posee el récord mundial Guinness del juego en línea multijugador a gran escala más grande del mundo. La mayoría de los suscriptores en el mundo..Bueno, WoW tiene la ventaja de que cualquiera puede usarlo. sistema operativo..

¿Cómo nació World of Warcraft?

Actualmente, el juego de rol World of Warcraft se reconoce de la siguiente manera: Real time, pionero en este tipo de juegos..Bueno, por el estilo de juego que WoW promovió por primera vez, el juego ahora conocido como Dota Liga de Leyendas para PC..

En 1994, Warcraft lanzó el primer juego de estrategia en tiempo real llamado Warcraft Orcs & Humans.Este juego sienta las bases del universo, ahora Azeroth, y abre la batalla entre el bien y el mal. Dos aspectos separados por sus costumbres Y creencias religiosas.

Warcraft finales de 1995 Lanzó dos secuelas Bajo los nombres «Tides of Darkness» y «Beyond the Dark Portal» agregaremos más contenido a las historias que ya han contado en este juego y el combate entre humanos y otras criaturas como altos elfos, gnomos y enanos.

Además, en ese momento se fundó una facción muy conocida del juego, Alianza y Hordas.. Del mismo modo, la tercera entrega fue la primera entrega en la que WoW implementó algunas expansiones sin embarcarse en una renovación completa.

Por lo que ganó gran popularidad. Con modelos 3D y gráficos de alta calidad. Además de la implementación, se proporciona en este momento sistema MOBA..

Historia de World of Warcraft

La historia de Warcraft III, la secuela de lo anunciado en World of Warcraft, fue publicada en 2001 por Blizzard Entertainment, la empresa que desarrolló el juego. World of Warcraft es para jugadores Ellos pueden hacer lo que quieran En la plataforma.

El juego se lanzó oficialmente en 2004 y también se lanzó 8 expansiones de World of Warcraft.. El primero se anunció en 2008 y el último se lanzó en octubre de 2020.

Una característica que hace de este juego de rol uno de los más populares es que World of Warcraft ha permitido a los usuarios: Crear un personaje personalizadoDesde su apariencia hasta los trabajos que pueden contratar.

Además, los usuarios podían hacer lo que quisieran sin tener que seguir una serie de líneas en línea recta. Historia o misión predeterminada.. Además, esta expansión de la franquicia ha enriquecido la historia, añadiendo nuevos personajes, clases, profesiones, monturas y zonas para desarrollar nuevas misiones dentro de la historia.