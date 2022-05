Desde el lanzamiento de Vinted, las ventas de segunda mano han sido una gran opción para aumentar los ingresos. Esta aplicación tiene como objetivo ayudar a los usuarios a ganar dinero y darle una segunda vida a su ropa. Sin embargo, muchos vendedores están preocupados por el costo de envío de Vinted. Esta publicación explica ¿Quién paga el envío de Vinted? Resuelve tus dudas..

¿Quién paga el envío de Vinted? Resuelve tus dudas

¿Quién paga el envío de Vinted?

envío siempre los compradores les paganEl costo de envío se agrega automáticamente a su compra total, independientemente del costo de envío. El método de pago a utilizar. Cuando se envía por La Poste, Paq 24, Corressimo, Bpost, Correos International, PostNL o individualmente, el vendedor corre con el costo pero se reembolsa el monto.

El vendedor cobra los gastos de envío cuando Vinted deposita el importe de la compra en la cuenta de Vinted. Esto sucede después de que el comprador haya confirmado la entrega de la compra (aprox. 2-4 días).Para poder reclamar la devolución del dinero de su envío sin devolverlo, asegúrese de que: Embalar la carga correctamente 5 días hábiles después de la compra.

En este sentido Los gastos de envío son diferentes. Esto depende del método de envío, el tamaño y el peso del paquete. Por eso es importante indicar el tamaño del producto (pequeño, mediano, grande o personalizado) al subir una foto de un artículo a tu perfil.

en vino No hay tarifas por vender artículos.Sin embargo, el comprador es la persona que tiene que pagar una tarifa plana de 0,70 € por compra además del 5% del precio de los bienes en la «tarifa de protección del comprador».

Dudas que surgen al vender en Vinted

¿Puedo enviar el producto directamente al comprador?

Puede coordinar la entrega personalmente con el comprador, esta alternativa le permite entregar artículos más grandes de manera más conveniente y ahorra costos de envío para el comprador.

Sin embargo Vinted no se hace responsable del problema. Este tipo de entrega no está respaldada por la Política de protección del comprador de Vinted y puede realizarse con el producto o la entrega.

¿Cómo puedo cobrar dinero?

Después de confirmar que el comprador recibió el paquete de manera óptima en la plataforma de Vinted, El pago en Vinted tarda de 2 a 4 días Compra y envía a tu saldo de Vinted. Después de que el dinero se haya acreditado en tu perfil, puedes hacerlo Envía dinero a tu cuenta bancaria al instanteLo que se registró cuando se creó el perfil de Vinted.

Si el comprador no confirma la compra unos días después de recibir el paquete, la plataforma de Vinted transferirá automáticamente el importe de la compra al saldo de Vinted.

¿Puede el comprador devolver el producto?

Vinted permite a los compradores devolver artículos y obtener un reembolso si están disponibles. Llegó dañado o no el artículo que pagué..

Si al comprador no le gusta el artículo o quiere devolverlo porque no es fiel a la talla, el comprador puede llegar a un acuerdo con el vendedor para devolver la prenda, pero el vendedor aceptará la devolución o aceptará el artículo. cambio sin compromiso. Si el comprador recibe la ropa en mal estado, debe empezar proceso de devolución..

¿Qué pasa si el comprador no recibe el paquete?

Si han pasado más de 15 días y el comprador no ha recibido el paquete de la empresa de transporte acordada por ambas partes, así es. Será devuelto a la casa u oficina del vendedor El dinero será devuelto a la cuenta del cliente.

Al vender en Vinted, el vendedor no tiene que pagar ninguna tarifa y no envía el producto, por lo que no es necesario invertir dinero en la aplicación. obtener dinero extra Desde la comodidad de tu hogar con aquellos artículos que ya no necesitas y que solo ocupan espacio en tu habitación. ¡Comencemos con la aplicación Vinted!