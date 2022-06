¿Qué sucede si mi grupo no puede enviar mensajes de WhatsApp? -Causas y soluciones

WhatsApp es posiblemente la aplicación de chat más utilizada en el mundo. Por lo tanto, es una aplicación que requiere que te mantengas en contacto con los demás.No hace falta decir que si alguien tiene la aplicación instalada, también Conviértete en un grupo A través de WhatsApp.

Aún allí Competidores como Telegram No tienen nada que envidiar a WhatsApp Desde un punto de vista funcional, la propia aplicación de Meta sigue siendo líder indiscutible del mercado. Por lo tanto, es importante saber qué hacer si no puede enviar un mensaje.

La razón más común por la que WhatsApp no ​​permite la mensajería grupal

aplicación whatsapp Cayó más de una vezAdemás de los errores que en ocasiones provocan las aplicaciones. Sin embargo, si no puede enviar un mensaje, no es responsabilidad de la aplicación. Por este motivo, primero debe identificar el problema si no puede enviar el mensaje.

Bloqueado para grupos

La razón más directa por la que no puede enviar un mensaje dentro de un usuario o grupo es que el mensaje está bloqueado. El mensaje será enviado durante el bloqueo, Los destinatarios no los reciben (Ya sea un grupo u otro usuario).Sin embargo, las prohibiciones generalmente se realizan para controlar a los usuarios molestos. Opciones para silenciarlos No es mucho más radical contra la obstrucción.

Whatsapp está caído

Como se mencionó anteriormente, las aplicaciones de WhatsApp se han ganado más que una merecida reputación por fallar en ciertos momentos.Después de todo, si la aplicación no funciona, es fácil de encontrar Por lo general, la difusión de noticias Alrededor de la tierra a velocidades extremas.

no hay internet

Esto es tan raro que muchas personas a menudo lo pasan por alto.A veces no se envían los mensajes de WhatsApp El dispositivo móvil no tiene acceso a Internet..

Estoy usando WhatsApp Beta

Las versiones beta de las aplicaciones suelen contener nuevas funciones que aún no se han lanzado al público o versiones modificadas con funciones exclusivas. El problema con estas versiones es Suelen tener un problema bastante desagradable.Aplicaciones de WhatsApp que no envían este tipo de mensajes.

¿Cómo puedo resolver estos problemas para poder enviar mensajes al grupo?

Lo primero que hay que hacer Identificar problemas de aplicaciónAplicar la solución más tarde dependiendo del problema. Es importante identificar el problema correcto. De lo contrario, la solución implementada no solucionará nada.

Comprobar la conexión a Internet y el estado de WhatsApp

eso es lo primero que hay que comprobar Los dispositivos móviles pueden acceder a Internet... Simplemente vaya a la sección Conexiones de su configuración para ver el estado de las redes a las que se está conectando.

Si no tiene una conexión de red, no podrá enviar mensajes.Qué puedes hacer en estas situaciones Usar datos móvilesReinicie su enrutador de Internet o espere el acceso a la red nuevamente.

Comprobar si está bloqueado

La única manera de ver si está bloqueado en un grupo de WhatsApp Debe consultar con su administrador u otro usuario.. WhatsApp y las aplicaciones de mensajería populares no envían notificaciones cuando otros usuarios están bloqueados.Los administradores de grupos grandes tienden a bloquear nuevos miembros No serás invitado por el administrador...

Reinstalar la aplicación

Si ninguno de los métodos anteriores funciona, deberás recurrir al más extremo de todos. Eliminar y reinstalar la aplicación.. Esto es bastante molesto, y si su cuenta no está respaldada, puede perder una cantidad significativa de información de su cuenta, pero reinstalar la aplicación solucionará casi todos los problemas de su aplicación.

Opciones de WhatsApp desde Crea un grupo para hablar con varias personas. Al mismo tiempo, es muy conveniente.Además, al enviar un mensaje, puede encontrar problemas específicos para cada problema potencial. hay una solucion (Sin embargo, esto requiere una identificación adecuada del problema).