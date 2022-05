¿Qué sucede si la partición del disco local D no aparece en mi PC? –Solución final

Los ordenadores son muy útiles, pero suelen asustarnos en determinadas ocasiones. Asimismo, ningún sistema operativo está exento de experimentar cierto tipo de fallas o errores.

Algunos de estos errores no son fatales, pero no saber cómo solucionarlos es una fuente de desesperación. Eso significa que necesita saber Qué hacer si la partición Local Disk D no aparece en su PC..

¿Qué es una partición?

Cuando se habla de particiones se refiere a división, por lo tanto, la partición del disco es simple Unidad de almacenamiento compartida..

¿Cuál es la capacidad de particionar el disco? Aproveche al máximo la capacidad de almacenamiento de su disco.

Uso y tipo de partición

Crear una partición Aporta grandes beneficios a los discos duros, principalmente porque lo permite. Cada división o departamento trabaja de forma independiente..

Además, es una gran opción a la hora de crear copias de seguridad. Sin embargo, el uso más común de este tipo de operación es para instalar el sistema operativo. Dependiendo de la utilidad de partición, esto se verá así:

Primaria: ¿Estas particiones son reconocidas por la computadora? para tus botas..usted es principalmente Instalación del sistema operativo ..Tú podrías partición dividida Hasta 4 particiones.

Secundaria: También conocida como partición extendida. No puede instalar un sistema operativo en este tipo de partición. Sin embargo, Ideal para copias de seguridad. .. Su función es esencialmente almacenar los datos.

Lógica: Estas son particiones que se crean una a la vez dentro de una partición secundaria o extendida. Depende del tamaño y tipo de archivos a asignar (NTFS, ext2, FAT32, etc.) serán un importante aliado para el almacenamiento de archivos.

¿Qué sucede si la partición del disco local D no aparece en mi PC?

Hay varias razones por las que no puede ver la partición en su disco duro. Y eso a pesar del hecho de que a menudo se piensa que es un daño físico al disco. ¡Puede ser un error muy simple de corregir! ¿Como? Ahora debe prestar atención a las posibles soluciones a este problema.

Ubique la partición a través del Administrador de discos

Administración de discos es una herramienta útil cuando la partición «Disco local D» no aparece en su PC. Un error relativamente común es la pérdida de partición Escuela secundaria. Cómo resolver este problema:

En Windows 10, haga clic derecho en el icono de menú y[ディスクの管理]Escoge una opción. Luego se abrirá una ventana que muestra el disco duro y sus particiones. Las particiones suelen desaparecer debido a una serie de errores del sistema. Si solo tiene una unidad y una partición secundaria, y esa partición aparece en Administración de discos, es fácil. Asigne la letra «D:». Aparecerá cuando lo agregue a la partición. Para hacer esto, haga clic derecho en la partición y[ドライブ文字とパスの変更]Escoge una opción.

Ver particiones desde la línea de comandos

Otra forma de hacerlo cuando la partición Local Disk D no aparece en su computadora es usar la función CMD de Windows A través de esta herramienta muy importante Es posible verificar la existencia de la partición.. ¿Como? Fácil.

Haga clic en el menú de Windows y escriba CMD. Seleccione la función «Símbolo del sistema» (lo mejor es ejecutar como administrador). Escriba el comando Diskpart y presione Entrar. Luego escriba el comando List Disk y presione Enter nuevamente. Si puede ver la partición, es porque la partición está oculta debido a un error del sistema. Para restaurar, siga los pasos que se muestran en el punto anterior en Administración de discos.

¿Qué pasa si no lo veo?

A pesar de todo lo que ha intentado, ¿su partición de «disco duro local D» no aparece en su PC? Por lo tanto, el problema es más grave.Eso es lo más seguro en este caso. Sí, es daño físico al disco...

por eso lo recomiendo Llévalo a un técnico profesional... Sólo entonces podrá recuperar los elementos almacenados en la partición.