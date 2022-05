¿Qué son los mapas de Apple? ¿Cómo se usa para crear rutas en iPhone?

Como pasan los años Los avances tecnológicos han creado un mundo digital más diversoAquí muchos elementos del mundo físico se reflejan en el mundo digital. Uno de estos elementos es un mapa, que es una representación a escala de la tierra o parte de ella.

Los mapas se han plasmado en papel desde hace muchos años, pero con la tecnología se pueden visualizar en la pantalla de cualquier dispositivo, cuando hablamos de mapas digitales, estamos Un conjunto de datos proporcionados espacialmente.. Algunos mapas digitales se toman directamente del satélite y ofrecen una representación realista. Hay dos tipos principales de mapas digitales: tipos raster y tipos vectoriales.

Tarjetas de tipo vectorial Representado por forma geométrica. Se utiliza principalmente para la navegación para proporcionar datos más específicos.

Se utiliza principalmente para la navegación para proporcionar datos más específicos. mapas ráster, generalmente imágenes satelitales, Ofrecen una calidad audiovisual más sofisticada y por tanto ocupan más espacio en el dispositivo

En el contexto de lo que son los mapas digitales, el artículo de hoy habla de Apple Maps. Servicio de mapas de la empresa estadounidense Apple,Originalmente mapa de GoogleSer tu competencia hoy.

Además, asegúrese de las funciones que ofrece y de que existe una alternativa a este servicio de mapas digitales. A continuación, desarrolla cada uno de estos puntos.

¿Qué funciones ofrece Apple Maps?

Apple Maps ofrece más de una vista de mapas digitales, pero tiene otras funciones que pueden ser útiles en diferentes momentos, por lo que los usuarios de iPhone deben conocer las otras funciones que ofrece Apple Maps. Servicio de mapas digitales de Apple..

Una de las primeras características de Apple Maps es la capacidad de mostrar su ubicación actual. Nos ayuda a tener una mejor idea de dónde estamos y nos ayuda a enviarlo a otros. Si Dar instrucciones No somos buenos en eso. Toda la información proporcionada por Apple Maps es correcta, pero si desea desactivarlo, puede hacerlo a través de la configuración en lugar de mostrar una aproximación de su ubicación actual.

Indique las carreteras y el transporte público, esta información es Mejor orientación para el transporte público ..

.. Crea rutas y destinos específicos. Esto le dará la ruta del punto «A» al punto «B» que está marcada de manera más eficiente. Además, tenemos la opción de guardar destinos de uso frecuente a través de la aplicación para encontrarlos fácilmente a través de Apple Maps.

¿Qué otros servicios de mapas digitales hay además de Apple Maps?

Hemos visto las funciones de Apple Maps, pero debe tener en cuenta que hay muchos otros servicios de mapas digitales además de Apple Maps. Un área está más desarrollada que otra.Pero para eso mencionaré y explicaré algunos de los servicios de mapas digitales que se encuentran además de Apple Maps.

mapa de Google

Este es un servicio de mapas que viene con la mayoría de los dispositivos que funcionan con él. sistema operativo android.. Debido al gran volumen de información de todo tipo, es poco probable que este usuario la utilice. Servicio de mapas digitales Considere cambiar a otro.

OpenStreetMap

Esta alternativa es Hay una colaboración para crear un mapa editable libremente... Estos mapas son creados por los usuarios de la aplicación utilizando herramientas gratuitas de recopilación de datos geoespaciales y proporcionan el contenido del servicio de mapas.

OK vamos

Finalmente, Here We Go es otra opción que podemos usar y esta aplicación se puede usar en ellos además de proporcionar mapas digitalmente. Muestra información de tráfico O la posibilidad de pedir un taxi. Esta cara multifacética es una importante alternativa a Apple Maps.

Espero que encuentres útil este artículo. tarjeta de manzanaAdemás, te dejamos otros servicios de mapas online para que decidas cuál se adapta mejor a tus necesidades.