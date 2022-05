La carta de crédito es un documento Bien escrito a Banco ComercialPara asegurar el pago de una determinada cantidad o bienes. Esto alerta al exportador que el exportador es responsable si se siguen las reglas y/o términos del contrato concluido. retirar dinero.. En definitiva, es una carta que se entrega a una persona para beneficiarse de un préstamo de la misma entidad que le está concediendo el préstamo. También puede ser un método de pago internacional.

¿Qué son las cartas de crédito irrevocables y confirmadas y sus características?

Su función principal es Compra y venta a distancia seguranacional o en el extranjero. También tiene la ventaja de poder exportar a otros países relacionados, todo es electrónico, por lo que puedes hacer Factura electrónica..

Esta es una acción donde el banco aprueba la solicitud de acuerdo con las instrucciones del cliente y solicita el pago al tercero beneficiario. Siempre y cuando los documentos estén llenos. ordenarCondiciones bancarias y plazos de crédito actuando como intermediario.

Tarjeta de crédito irrevocable

Esta es una de las formas más comunes de brindar garantías y seguridad a los beneficiarios. Es una obligación de pago inmediato del banco intermediario y este documento no puede ser modificado o revocado sin el consentimiento de los beneficiarios. Hay dos tipos de créditos irrevocables:

Carta de crédito pendiente.

Carta de crédito en el documento.

Este tipo de carta de crédito Utilizado principalmente para trámites internacionalesY asegure el pago cuando no haya vendedor, así como cuando el vendedor no esté dispuesto a acreditar al cliente. También se utiliza cuando la calificación crediticia del comprador no coincide con el crédito comercial.

Carta de crédito confirmada

Este es el tipo de carta de crédito Ofrece más seguridad al vendedor.. La carta debe estar certificada por el banco extranjero del comprador y el banco nacional del vendedor. Si no se acusa recibo de la carta dentro del período especificado, se devolverá la carta y se notificará al vendedor.

vendedor Hay una garantía del banco emisor.Además de la confirmación del visto bueno bancario. Por lo tanto, el vendedor puede cancelar el proceso si así lo desea. Es decir, en esta carta el vendedor Elimina todos los riesgos Posible Porque existe en estos trámites. Y ayuda tomar decisiones contables Vea si el beneficiario quiere seguir adelante.

Características de la carta de crédito.

Algunas de las características más importantes e influyentes son: Recuerda que algunas características varían dependiendo del país en el que nos ubiquemos.

es una de las formas El método de pago más utilizado en el mundo ..

.. Es posible un funcionamiento altamente fiable.

El vendedor lo recogerá después de que cumpla las condiciones.

Debes tener toda la información relevante.

representado Obligación de pago único ..

.. Se pueden emprender acciones legales en caso de violaciones o actividades ilegales.

Condiciones para emitir una carta de crédito

Los bancos a veces cobran una pequeña tarifa Realizar este trámite en el extranjero ..

.. El banco emisor puede cobrar una tarifa que es negociable.

El cliente debe calificar con el banco del emisor.

Requisitos previos para emitir una carta de crédito

Propio cuentas bancarias ..

.. Rellena el formulario del banco e inicia sesión.

Tenga lista una copia del registro del país

Tengo un extracto bancario de los últimos 3 meses.

Si es posible, un plan de inversión detallado redactado en un documento que contenga todas las disposiciones.

Persona natural

Copie y amplíe su identificación en una hoja de papel blanca.

prueba de ingreso.

Si la persona tiene tarjetas de crédito, especifíquelas e ingrese el número completo de cada una.

Una copia de la declaración del país.

Una copia del matrimonio (no se requiere si es una sola persona, de lo contrario).

Finalmente, es importante prestar atención a las cartas de crédito de muchas personas. empresa empresa O solista, se considera muy importante, se usa para resolverlo Problemas financierosDel mismo modo, esto se usa porque nadie más ofrece este método de pago seguro.