¿Qué sistemas operativos incluye Steam Deck? -Instalar favoritos

Valve Corporation anunció recientemente un nuevo producto Consola híbrida llamada Steam DeckInspirándonos en el diseño de la PC, ya hemos vendido más de 1 millón de unidades antes del lanzamiento oficial previsto para finales de 2021 o principios de 2022.

El mundo entero está hablando de este nuevo dispositivo, Comparar con el interruptor de Nintendo Por las similitudes fáciles de ver en su diseño, la pregunta de si es comparable y la conspiración de explicaciones que los desarrolladores dieron en todas las entrevistas.

Es posible que hayas oído hablar de este producto tan esperado, pero es posible que no sepas exactamente lo que ofrecerá la nueva consola portátil.Para más, hoy Es recomendable descubrir este nuevo dispositivo Y Te informaremos sobre el sistema operativo Esto incluye Steam Deck.

¿Qué sistema operativo tiene la plataforma Steam por defecto?

Como cualquier otro dispositivo, Steam Deck viene de serie con un sistema operativo responsable de ejecutar todos los procesos y programas internos. Los desarrolladores de SteamDeck han integrado el sistema operativo Linux SteamOS 3.0.

Este sistema operativo se basa prácticamente en un sistema Debian 8 abierto y puede instalar casi cualquier tipo de aplicación (gracias a Proton, que forma parte de la compatibilidad del sistema). Convierte los juegos de Windows en Linux Aceptado por Steam Deck).

Linux es software libre (el propietario no es propietario) Código abierto, seguro, práctico y disponible Compatible con todo tipo de dispositivos informáticos.

Este es uno de los sistemas operativos. Los más utilizados en el mundoPreferido por interfaz gráfica, sistema multitarea y compatibilidad Varias distribuciones..

Sin embargo, las restricciones no se pueden eludir. Además, para Steam, todos los programas no tienen márgenes, ya que se garantiza que son compatibles con los juegos exclusivos del catálogo de Steam, como Sekiro: Shadows Die Twice, Halo: The Master Chief Collection y Red Dead Redemption 2. ..

En otras palabras, SteamOS no brinda acceso a otros juegos que no sean Steam Store. Esto excluye los juegos más aclamados como Call Of Duty, Legue Of Legends y Minecraft.

Entre otros juegos A pesar de Proton, no es compatible con este sistema operativoLa leyenda de Zelda, Super Smash Bros. Ultimate y Monster Hunter Rise.

Pero no te preocupes demasiado. Afortunadamente, Steam Deck te da mucha libertad en tu dispositivo porque puedes poner un sistema operativo completamente diferente en la consola.

¿Steam Deck es compatible con Linux?

Sistema operativo de la cubierta de vapor Exactamente basado en LinuxAl ser el distribuidor oficial de los programas de Steam, cualquier programa de Linux funcionará correctamente en esta consola.

La última versión de SteamOS (SteamOS 3.0 mencionado anteriormente) funciona con Arch Linux (software de código abierto para dispositivos avanzados). Actualizaciones y optimizaciones más rápidas para cada función o programa..

¿Hay alguna manera de agregar otro sistema operativo a mi consola Steam?

Ya sea un teléfono inteligente o una computadora, es muy común tener que adaptarse al sistema operativo. Integrado el dispositivo. Pero ese no es el caso con Steam Deck.

Como se mencionó anteriormente, la capacidad de Steam Deck para instalar otro sistema operativo es definitivamente una de las cosas que debemos enfatizar. Porque la plataforma Steam en realidad está construida como una computadora.Permite la instalación de todo tipo de software.

este es el sistema operativo Cualquier versión de Windows (Disponible hasta Windows 10 para consolas) Programas Xbox Game Pass o Epic Game Store fáciles de usar. Esto no es posible con el sistema operativo estándar de Steam Deck.

A pesar de la comparación entre Steam Deck y Nintendo Switch, es importante recordar. Ambas consolas son completamente diferentes en cuanto a funcionalidad y funcionamiento.También es recomendable considerar esas diferencias antes de comprar el producto.