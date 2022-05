¿Qué sistema operativo se incluye en la cubierta de Steam? -Instalar favoritos

Valve Corporation es nueva recientemente Consola híbrida llamada Steam DeckInspirado en el diseño de las PC, ya vendió más de 1 millón de unidades antes de su lanzamiento oficial, que está previsto para finales de 2021 o principios de 2022.

El mundo entero está hablando de este nuevo dispositivo, Comparación con Nintendo Switch Me pregunto si es competitivo por las similitudes que se ven fácilmente en el diseño y me intrigan las explicaciones que dan los desarrolladores en cada entrevista.

Es posible que haya oído hablar de este producto tan esperado, pero es posible que no esté seguro de lo que ofrecerá la nueva consola portátil. Te animamos a descubrir este nuevo dispositivo Y Te informamos sobre el sistema operativo Esto incluye Steam Deck.

¿Qué sistema operativo tiene la plataforma Steam por defecto?

Como cualquier otro dispositivo, Steam Deck viene de serie con un sistema operativo que se encarga de ejecutar todos los procesos y programas internos. Los desarrolladores de SteamDeck incluyen el sistema operativo Linux SteamOS 3.0.

Este sistema operativo está prácticamente basado en un sistema Debian 8 abierto, por lo que puedes instalar casi cualquier tipo de aplicación (eso es gracias a Proton, que forma parte de la compatibilidad del sistema. Convertir juegos de Windows a Linux Aceptado por Steam Deck).

Linux es software libre (no del propietario) Código abierto, seguro, práctico y disponible Compatible con todo tipo de dispositivos informáticos.

Este es uno de los sistemas operativos. Los más usados ​​en el mundoSu interfaz gráfica de usuario, sistema multitarea, compatibilidad y Una variedad de distribuciones..

Sin embargo, las restricciones no se pueden eludir. Además en el caso de Steam, no hay margen para todos los programas como Sekiro: Shadows Die Twice, Halo: The Master Chief Collection, Red Dead, etc., ya que garantizamos la compatibilidad con el juego exclusivamente del catálogo de Steam. Redención 2.

Esto significa que si está utilizando SteamOS, no puede acceder a juegos que no sean de Steam Store. Esto no incluye los juegos más aclamados como Call Of Duty, Legue Of Legends y Minecraft.

Entre otros juegos A pesar de Proton, no es compatible con este sistema operativoLa leyenda de Zelda, Super Smash Bros. Ultimate, Monster Hunter Rise.

Pero no te preocupes demasiado. Afortunadamente, Steam Deck le permite integrar un sistema operativo completamente diferente en su consola, lo que le brinda mucha libertad en su dispositivo.

¿Steam Deck es compatible con Linux?

Sistema operativo Steam Deck Exactamente basado en LinuxComo distribuidor oficial de programas exclusivos de Steam, todos los programas de Linux se ejecutarán correctamente en esta consola.

La última versión de SteamOS (SteamOS 3.0 como se mencionó anteriormente) funciona con Arch Linux (software de código abierto para dispositivos avanzados). Actualizaciones más rápidas y optimización de sus funciones o programas..

¿Es posible agregar otro sistema operativo a la cubierta de Steam?

Ya sea un teléfono inteligente o una computadora, a menudo sucede que debe adaptarse al sistema operativo. El dispositivo está integrado. Pero ese no es el caso con Steam Deck.

Como se mencionó anteriormente, el enfoque claro de Steam Deck es la capacidad de instalar otro sistema operativo. Porque la plataforma Steam está diseñada para parecerse a una computadora.Por lo tanto, se pueden instalar todo tipo de software.

este es el sistema operativo Algunas versiones de Windows (Disponible hasta Windows 10 en consola), fácil de usar con los programas Xbox Game Pass o Epic Game Store. Esto no es posible con el sistema operativo estándar Steam Deck.

A pesar de comparar Steam Deck y Nintendo Switch, es bueno recordarlo. Ambas consolas son completamente diferentes en funcionalidad y funcionamiento.Y es recomendable considerar las diferencias entre ellos antes de comprar cualquiera de los productos.