¿Qué significan «GM y GN» cuando se usan con Snapchat? -Significado de la abreviatura

Aplicación móvil de Snapchat Es una red de comunicación social que se destaca de las demás por ser más relajada en política lingüística y otros temas. Cuando empiezas a usarla y te encuentras con ella Abreviaturas como GM y GN, es posible que no sepa lo que significan.. En este artículo hablaremos de esos y otros muy populares.

¿Qué significan «GM y GN» cuando se usan en Snapchat? -Significado de la abreviatura

Mira este video en YouTube

¿Qué significan las siglas GM y GN comúnmente utilizadas en Snapchat?

Cuando esta aplicación fue lanzada por su creador, ellos Las personas envían mensajes que se transmiten al instante... Pero como muchas otras redes, hemos agregado el uso de fotos, videos y otras herramientas multimedia. Puede ser Ajusta infinitos elementos del texto. Para registrar.

Debido al nuevo propósito de la comunicación, no existen restricciones o condiciones más estrictas que otras plataformas. Por lo tanto, en realidad puede expresarse, por lo que a veces se la denomina una aplicación más realista. Como resultado, es común encontrar cierta novedad en un idioma, pero algunas personas no lo entienden. Pero si te fijas no es complicado, por ejemplo te puede salir el siguiente mensaje: Amigos que buscas a través de la aplicación Solo di GM. ¿Qué es eso?

es Uso de la primera letra de cada palabra en una frase de saludo: Buenos días en inglés. Es decir, tu amigo te desea un feliz día o simplemente te saluda para iniciar una conversación, sucede lo mismo. Cuando aparece el mensaje Para la primera GN, esto significa buenas noches en el lenguaje mencionado anteriormente. Por eso, esta persona te saluda y te desea una noche maravillosa.

¿Hay otros modismos usados ​​en Snapchat que necesito saber para poder usarlos?

Es normal que el miembro más joven de la familia sepa y use modismos en inglés en la conversación. Otra cosa común es que solemos usar acrónimos de frases para acortar los mensajes. Algunas personas lo encuentran de moda, otros dicen que es despreocupado. Pero sea cual sea el motivo, lo cierto es que lo mejor es estar familiarizado con estas siglas si quieres mantenerlas actualizadas y entender la conversación que se lleva a cabo con esta aplicación.

Hay muchas siglas que se refieren a diferentes cosas... Si no conduces nada, tienes mucho trabajo por delante. Las abreviaturas se utilizan para celebrar tu cumpleaños, así que refiérete a tu mejor amigo o no te preocupes en ninguna situación.

Pero te estarás preguntando: ¿Por qué la primera letra de la palabra no coincide con la oración en español? La respuesta es muy simple. Por ser el más universal, todos provienen del inglés.

GG

El juego no se hizo esperar ya que la tecnología cubre un aspecto diferente de la vida cotidiana. Y no hablamos de deportes que se desarrollan directamente, sino de juegos online donde crece su comunidad.

En estos juegos, los participantes pueden chatear por voz o por chat. En estas conversaciones de texto puedes ver como se usa la inicial GG. Me gustaría expresar el elogio y la alegría de poder participar en el juego...

Puede que no pertenezcan a esta comunidad, pero también usan el acrónimo en otros contextos sociales. Por lo tanto, para comprender el significado de una conversación, debe conocer las conversaciones generales.

hebra

Esta palabra obviamente no tiene nada que ver con las iniciales Se refiere a la estrecha relación entre dos usuarios de una aplicación... Para que esta conversación goce de este beneficio, se deben tener en cuenta varios aspectos como: B. largos diálogos con familiares, amigos o parejas.

Necesitan enviarse mensajes, fotos u otros artículos todos los días. Esta percepción se observa después de haber pasado más de 72 horas chateando. Lo interesante es que la aplicación cuenta visualmente el número de días consecutivos que la aplicación habla con esa persona. Pero quien deja de hacerlo pierde el reconocimiento. Por eso, algunas personas piensan que la conversación no puede terminar porque todos los días acumulados se pierden.