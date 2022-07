En conversaciones en varias redes sociales. Es común el uso de abreviaturas para referirse a una oración... Pero no todos los conocen. Entonces, aquí están algunos de los significados de ellos.

¿Por qué se usan a menudo abreviaturas en la escritura?

Cuando los mensajes de texto aparecieron por primera vez en el teléfono, generalmente había un carácter o un límite de caracteres para cada mensaje. Entonces, cuando tenían una conversación larga, comenzaban por acortarlas para mantenerse dentro de los límites.

¿Qué significa «XQ» en el chat de messenger y otras redes sociales?

Posteriormente, cuando se creó la plataforma de mensajería digital, muchos trasladaron esta práctica a las redes sociales. Para enviar o responder a un mensaje.. Esta práctica está tan extendida que La RAE reconoce algunas de estas siglas como aceptables..

Sin embargo, uno de los inconvenientes es una de las características de algunas aplicaciones.Por ejemplo, si haces esto Nota de voz que desea convertir a textoLa plataforma no coloca estas siglas.

Sin embargo, para muchos, esto no parece apropiado. Con la mensajería de texto, puede hacer muchas cosas digitalmente, entre ellas: Cambiar todas las letrasAgregue emojis, especialmente emojis. Por lo tanto, acortar algunas palabras no les parece excesivo.

¿Qué significa que un amigo escriba «xq» en una conversación?

Si ve un mensaje con las letras xq, es porque su contacto quiere una de dos cosas. Haz una pregunta o discútelo. ¿Eso significa que te preguntas «¿por qué?» o dice «porque»?

Ahora te estarás preguntando ¿Por qué eligieron estas letras cuando no eran las primeras letras de estas palabras? Según los usuarios de estas simplificaciones, la respuesta a esta pregunta es que buscaron letras que sonaran igual que la pronunciación de la frase.

Por ejemplo, en matemáticas, use el símbolo «X» al hacer multiplicaciones. Cuando se pronuncia, dice «porque», y cuando se combina con «Q», se convierte en lo mismo que «porque». A algunas personas etiquetadas como Old School no les gusta, pero si alguno de tus contactos lo ha hecho antes, Examina todas las simplificaciones que existen en español..

¿Qué significan otras abreviaturas comunes?

Para muchos, usar palabras condensadas es una estrategia para ahorrar tiempo y procesar el lenguaje de manera diferente sin causar mucha ira. Este método no es exclusivo del español, sino que también se utiliza en otros idiomas como el inglés.

XDD

Esta simplificación es más universal ya que se utiliza en muchos países. Esto se refiere a las emociones. Sus orígenes fueron anteriores a la existencia de los emoji, y usaban estas dos letras para expresar la risa. «X» cierra los ojos y «D» simula una amplia sonrisa..

bss

Estas siglas son más utilizadas por las mujeres porque se refieren a un fuerte afecto por los demás.Generalmente se utiliza para Enviar un beso a un contactoLo que hacen es quitar las vocales y usar consonantes para expresar cariño de forma condensada, aunque solo falten dos letras.

QTL

Esta abreviatura se usa en español para saludar y expresar sorpresas irónicas en noticias increíbles.Estos caracteres se refieren a la oración. ¿Cómo estás? En este caso solo se eliminan las vocales de la oración y se utilizan las consonantes, lo cual es muy similar al caso anterior.

tkm

Esta es una simplificación similar a XQ.En estos textos quieren transmitir sus ideas «Te quiero muchísimo»La «T» y la «M» se utilizan para simplificar estas palabras y no es necesario deletrearlas completamente. La «K» tiene una entonación similar cuando se pronuncia, por lo que se usa para reemplazar la palabra requerida.

tb

Este es uno de los acrónimos más populares y simples. Se refiere a la palabra «otra vez»... Con ellos puedes expresar que estamos en la misma situación o tenemos los mismos sentimientos. Se recomienda que aprenda a usar estos acrónimos y comprenda cómo tratar con las personas que los usan.