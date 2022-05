¿Qué significa que los perfiles de WhatsApp están validados?

WhatsApp es una de esas aplicaciones que pierde la palabra cada día cuando se integran todas las herramientas en las actualizaciones realizadas. Y eso significa que estamos constantemente compitiendo con otras aplicaciones en la misma categoría que podrían ser mejores que esta plataforma.

Sin embargo, con las actualizaciones recientes de la plataforma de WhatsApp, algunos usuarios tienen un ícono que muestra que su perfil ha sido validado. El hecho de que el perfil haya sido validado o validado significa que ha sido validado. Es un perfil real, no falso. ¿Quién puede comunicarse con la información proporcionada sin correr el riesgo de un mal uso de la información?

¿Qué significa la marca gris en WhatsApp?

Sin duda, WhatsApp es una de las mejores plataformas de mensajería instantánea, no solo porque te permite enviar mensajes rápidamente, sino también porque ofrece múltiples servicios en ella, entre los servicios que encontramos en WhatsApp está Haz una videollamadateléfono, enviar desde Publica todo tipo de archivos y estados.

Por otro lado, hay algunas cosas que se destacan al usar WhatsApp, incluido el signo de confirmación o la marca de verificación gris que suele aparecer en el chat. Esto probablemente aparecerá junto al mensaje que está enviando en el chat de WhatsApp. Fotos, videos, enlaces, textos, etc. mensaje de voz U otro tipo de mensajes. Con ese signo de confirmación gris, tiene un significado muy importante.

En otras palabras, lo que eso significa El mensaje ha sido enviado al remitente... Esto es lo que sucede cuando elige escribir el archivo y luego hace clic en el botón Enviar y ve esta marca gris. Sin embargo, además de enviar el mensaje, también notifica que el mensaje aún no se ha entregado al remitente porque el remitente apagó el teléfono o no hay conexión a Internet para recibir el mensaje.

¿Qué significa el doble tick de WhatsApp?

Otro sello distintivo de la plataforma de mensajería es Ambos en su sitio web Al igual que ocurre con las aplicaciones móviles, se trata de un doble tick o tic. Esto suele aparecer en los mensajes enviados por WhatsApp y este carácter doble tiene un significado muy importante, esto se debe al mensaje que estás enviando. Entregado con éxito Para que sea visible para esa persona y para los demás.

¿Cómo puedo leer los mensajes de WhatsApp sin poner la marca azul?

Normalmente, cuando envía un mensaje a través de WhatsApp, verá una doble marca y puede cambiar de gris a azul. Pero, ¿estás seguro de que te estás preguntando qué significa ese color azul con un doble tick?, el significado de este color azul es muy simple, se nota El mensaje que enviaste fue leído por otra persona.Sin embargo, esto solo aparece en chats individuales, no en chats grupales.

Hoy en día, sin embargo, la configuración de WhatsApp tiene una opción para evitar que aparezca este color azul al leer un mensaje en el chat, por lo que si notas que alguien más te respondió con una marca gris, entonces es esa persona. La función no está activada. Estos marcadores se vuelven azules para indicar que se ha leído el mensaje.

Si no desea ver esas marcas azules que muestran que leyó un mensaje que envió, debe crear algunas opciones muy simples que funcionen sin deshabilitar la función de lectura.

Activación del modo avión

La forma más sencilla es permitir que el remitente lea el mensaje sin indicar que se leyó en esos colores azules. Esto se debe a que ha habilitado el modo Avión en su teléfono. Esta opción suele encontrarse en casi todos los teléfonos en la barra de opciones de acceso rápido en la parte superior de la pantalla. Entonces, cuando recibe un mensaje, debe activar el modo avión y luego verificar si puede leer el mensaje sin que aparezca el color azul en la revisión.

Desactivar red WiFi o datos

Otra opción que se puede utilizar para gestionar la lectura de mensajes y que no aparecerá en azul en el doble cartel de confirmación del chat del contacto. Si tiene los datos móviles desactivados o está utilizando una red Wi-Fi, debe desactivar la red Wi-Fi. Leer el mensaje sin marcar Como si lo hubieras leído. Cuando se trata de mejorar esta opción, es bastante simple.

¿Por qué WhatsApp se atasca en mensajes con validación gris?

Suele aparecer cuando envías un mensaje de WhatsApp y te quedas atascado. Eso significa que no verá una marca gris para indicar que se envió el mensaje. Esto puede suceder por una variedad de razones, una de las cuales es Mala conexión a internet con nuestro dispositivo O datos móviles, que no puedes usar para enviar mensajes.

Otra razón es que la aplicación no funciona bien y los mensajes se atascan y no se envían. También puede ser porque el contacto está bloqueado. Por lo tanto, no se envía ningún mensaje y no se muestra ninguna marca gris.