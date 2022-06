¿Qué significa Heart, Star, Lightning, No y Match en Tinder? -Encuéntralo aquí

La forma en que la gente se involucra hoy ha cambiado.Haz algo sitios de citas y aplicaciones Fueron creados de forma gratuita para permitir que las personas se conecten con otras para construir amistades, relaciones o cualquier otra cosa.

Una de estas aplicaciones cráter, Este es uno de los más populares en el mercado de las citas, ya que generalmente implica construir relaciones cercanas con las personas con las que estás saliendo. Interés comúnLuego crea tal coincidencia.

¿Qué significan Heart, Star, Lightning, No, Match en Tinder? -Conócelo aquí.

Como saben, la aplicación Hay varios botones Algunos suelen ser un poco más simples, mientras que otros son un poco más complicados.

Si eres de los últimos que tiende a confundir sus opciones y terminología, en este artículo te daremos Tinder para facilitarte el proceso de coquetear contigo y elegir a tu próxima pareja perfecta.Te brindamos una guía de supervivencia.

que significa el corazon

Este botón aparece en la esquina inferior derecha cuando navega por el perfil en su aplicación.Por lo general, también hay opciones alternativas. «me gusta esto» También «cómo» Indica que te atraen los usuarios dentro de la plataforma entre los perfiles de Tinder.

Si ningún otro perfil presiona el botón del corazón verde, No se puede iniciar la conversación No quiere verte así con él. Por otro lado, si otro usuario desliza tu perfil hacia la derecha, se producirá una coincidencia instantánea y podrás chatear.

En lugar de esto Corazón de oro ¿Se llama el recurso premium de Tinder? «Como tú» Y con Tinder puedes saber de antemano quién o quién te gusta de tu perfil. Esto es inmediatamente perceptible para el usuario, ya que aparece un corazón dorado junto al nombre para indicar que esta persona lo ha nombrado. «cómo» A tu perfil.

¿Cuál es el significado de la estrella azul?

se sabe que es «fue divertido» Puede ser otorgado por todos los usuarios de la plataforma Al perfil que realmente les llama la atención.. Con esta opción, se le notificará y será el centro de atención de los demás en el área de mensajes.

Para darle basta con deslizar el perfil hacia arriba para ver esta opción o pulsar la estrella directamente debajo de tu perfil favorito. Si tu aplicación tiene una cuenta gratuita «Super-like» una vez al día.

Si tienes en cambio Pago del cráter Cuenta con 5 «Super Likes» por día Selecciona 5 usuarios que se enamoraron a primera vista.

¿Qué significa destello morado?

Así llamado «Empuje» Este botón se muestra en la parte inferior derecha al mover un perfil.Con su uso puedes ser uno de El mejor o más importante perfil de la zona Donde te encuentras en un lapso mayor de 30 minutos, así logras una mayor interacción «favorito», «fue divertido» O para generar uno «adaptar»

Esta opción solo está disponible para usuarios que quieran pagar, pero es la razón más afortunada para los usuarios que se han suscrito a Tinder Gold o Plus. Obtenga un impulso gratis una vez al mes..

¿Qué significa no?

menciona «Odio» Ese botón está representado por una X roja. Indica negación o indiferencia hacia el perfil del usuario..

Para usar esta opción, mueva su perfil al lado izquierdo de la pantalla. Y Se utiliza para destruir el perfil. No se adapta al gusto específico del usuario. Y lo que hay que tener en cuenta es Rechazar perfilSerá un poco difícil volver allí, pero no es imposible.

¿Qué significa un fósforo?

A «adaptar» Una especificación de compatibilidad que establece el perfil durante el entrelazado«me gusta esto» Común Iniciar una conversación.

Esta es una cuestión de preferencia del usuario y no puede iniciar un chat sin esta opción. Si uno de los dos no arranca, es un claro indicio de que al otro no le interesa. para hacer un juego único