¿Qué es un garante? Obligación de cumplir debida y lícitamente el contrato.. El fiador también puede ejecutar la escritura si no se puede encontrar al deudor principal o no se puede lograr el propósito. Puede ser un individuo o un grupo, actuando siempre para garantizar el pago de las deudas. Los préstamos bancarios implican muchos riesgosAsí que tienes que saber tu posición.

¿Qué requisitos tengo que cumplir para ser avalista de un préstamo bancario?

Mira este video en YouTube

¿Cuáles son los requisitos para ser garante?

El garante es aquella persona. Le paga al dueño si no puedeEs importante conocer previamente los requisitos que debe tener este fiador, los requisitos son:

Mantenga su historial de ingresos a mano.

Hay una historia de riqueza.

En algunos países es el garante Relacionado con la sangre Con el dueño.

Con el dueño. Usted es responsable de las deudas que deben pagarse.

Manténgase siempre en contacto Con un prestamista.

¿Qué debo tener en cuenta como garante?

Antes de convertirse en garante, debe pensarlo dos veces. Es bastante delicado.Esto se debe a las siguientes razones.

riesgo

agente de fianzas Son utilizados por los bancos para asegurarse de que el dinero prestado no se pierdaSi el dueño que representas no obedece, te perjudicas y eres la persona que paga el préstamo, si no tienes fondos suficientes, te roban parte de tus ingresos e incluso Coge tus pertenencias..Tampoco puedes estar en peligro Puede hacer un banco, Para entrar en la lista negra. Puede ir a la quiebra de inmediato.

reconocimiento

Esta es la persona que te pedirá que firmes frente al banco como garantía. Eso significa que son los intermediarios entre usted y el banco. Esta persona debe obedecer:

Responsabilidad: Responsabilidad ProbadaYa sea que sea parte de su familia o no, debe pensar con mucho cuidado sobre quién es esa persona y qué ha hecho en el pasado. No sólo eso, sino también económico. ¿Cómo administras tu dinero y las tareas domésticas?Es decir, si puede pagar la deuda.

Accesible: además de un número de teléfono, necesita saber dónde vive, dónde trabaja, a qué se dedica, etc. Se asegura de que no huyas Tan pronto como sea el momento de pagar su deuda.

Tan pronto como sea el momento de pagar su deuda. Motivos del préstamo: necesita saber por qué esta persona quiere un préstamo, manejarlo y hacer cualquier pregunta que necesite.

usted tiene el derecho de saber ¿Qué estás tratando de hacer y cómo lo estás usando? El objetivo de estos puntos es conocer todas las motivaciones de la persona a la que representas. Requisitos para solicitar un préstamoCon el titular.

obligación de garantía

Deberías pensarlo y, si es posible, comentarlo con alguien más antes de tomar una decisión precipitada si alguien te pregunta. Tenemos una pregunta que hacernos. ¿Para qué quiere este préstamo? Si sabe que no tiene los fondos para pagarlo, no podemos firmarlo a menos que desee que lo hagamos. Pérdida irrecuperable de dinero..

Si eres avalista, debes saber Juegas un papel muy peligroso en tu futuro.Un error y te molestará por el resto de tu vida.

Una vez firmado, no hay forma de cancelar el contrato.Eso significa que si el dueño se escapa, no importa cuánto pelees y hables, tienes que pagar por él.

Puede firmar sin ningún problema y puede actuar como garante cuando una persona con buen crédito, buen historial y, lo más importante, altos ingresos paga un préstamo grande.

Esta posición Tan importante como la de un prestamista o propietarioPuede suceder que se rindan contigo incluso si tienen una victoria. El contrato debe celebrarse siempre en presencia del garante.

En conclusión, antes de considerar convertirse en fiador, piense detenidamente, considere todas las situaciones posibles, sepa si puede confiar en esta persona, y especialmente en caso de que todo salga mal.