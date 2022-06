La nueva PlayStation 5 tiene una variedad de juegos geniales que son tan buenos como la propia consola. Algunas son versiones más nuevas de juegos anteriores de PlayStation, mientras que otras están dedicadas a esta versión.Si desea conocer la lista completa, continúe leyendo este artículo, ya que responderemos sus preguntas. ¿Qué juegos se han confirmado en PlayStation 5? Lista de juegos de PS5.

La nueva consola PlayStation 5 mostrará los siguientes juegos: Para todos los gustos Y algunos nuevos títulos exclusivos de PS5 y otros clásicos están de vuelta en esta nueva versión de la preciada consola PlayStation. Si quieres saber cuáles son estos grandes títulos, te los mencionamos a continuación.

Juegos de PS5 exclusivos y de terceros

Hay varios títulos entre los títulos exclusivos de la consola PlayStation 5. Título interesante y prometedor.Incluyendo los siguientes juegos:

Astros Playroom (planificado para ser instalado)

Destrucción de todas las estrellas.

Sackboy: Una gran aventura

Marvel Spider-Man: Miles Morales

alma del diablo

sobre Tercero Se incluirá en la nueva consola PS5, y encontrarás y disfrutarás de los siguientes títulos interesantes y muy interesantes:

fifa21

NBA 2K21

Call of Duty: Black Ops Guerra Fría

Dios caído

Yakuza: como un dragón

Ciberpunk 2077

Destino 2: Más allá de la luz

legión de perros guardianes

Assassin’s Creed Valhara

14

Bugsnax

Sucio 5

Devil May Cry 5: Edición especial

Juegos identificados en la colección de PlayStation Plus

Si estás loco por los juegos de PS4 pero quieres obtener una PlayStation 5, te encantará saber que la compañía de Sony tiene un plan especial que ofrece un plan de colección de PlayStation Plus.

Este plan ofrece una variedad de catálogos, incluidos algunos de los títulos lanzados en PS4 que puedes disfrutar. Gratis Siempre y cuando tengas una suscripción a PlayStation Plus. Entre los títulos que forman parte de la colección de PlayStation Plus se encuentran algunos juegos geniales que se mencionan a continuación.

FANTASÍA FINAL XV

falla 4

Mortal KombatX

Dios de la guerra

batman: caballero de arkham

residente mal vii

último guardián

Sangriento

Uncharted 4: El fin del ladrón

El mundo de los cazadores de monstruos.

Hasta el amanecer

los dias han pasado

Trinquete y manivela

Último de atleta maestro

Humano 5

campo de batalla 1

Notorio: segundo hijo

Detroit: Conviértete en humano

Cómo suscribirse a PlayStation Plus

Si está interesado en disfrutar de la colección PlayStation Plus, debe suscribirse a PlayStation Plus (si aún no se ha suscrito). Por lo tanto, explicaré cómo hacerlo aquí.

Lo primero que debe hacer es encontrar la página oficial de PlayStation Plus en línea desde su navegador y acceder a ella desde el dispositivo de su elección.Luego, cuando vaya a la página, verá un botón en la esquina superior derecha Únete a PS Plus Debe hacer clic para completar la suscripción.

Puedes elegir entre 3 diferentes Plan de pago: 1 mes ($6.99 por mensualidad), 3 meses ($16.99 cada 3 meses), 12 meses ($39.99 cada 12 meses), una vez seleccionado el mejor plan de pago,[カートに追加]Tienes que hacer clic en el botón. plano seleccionado.Siempre hay opciones así que no te preocupes si luego te arrepientes Solicitar un reembolso Suscripción al servicio Plus.

Luego te llevan a la ventana que tienes que hacer Iniciar sesión en la playstation Con ellos cuenta PSN Después de eso, la plataforma le indicará lo que debe hacer para completar el proceso de suscripción de PS Plus y podrá disfrutar de la colección de PlayStation Plus de forma gratuita en la nueva PS5.

Además, con una suscripción a PlayStation Plus, puede disfrutar de otros grandes beneficios, que incluyen: B. Posibilidad de participar en otro Un juego multijugador con amigos. Además, el hecho de que el espacio de almacenamiento en línea gratuito esté disponible Hacer una copia de seguridad Partida guardada.

Además, puede acceder a juegos premium o dedicados sin restricciones de uso o tiempo. ¿No es un sueño para todos los jugadores? Bueno, con PlayStation Plus, ese sueño puede hacerse realidad fácilmente. Incluso si tienes una PS5 en la mano, estarás fuera de la experiencia de este mundo.