¿Qué hacer si no tienes ninguna imagen y la pantalla de tu Xbox One se vuelve negra?

¡bienvenido! Si eres usuario de Xbox One y lamentablemente tienes problemas con tu pantalla de inicio, no te preocupes, aquí te ofrecemos una solución, concretamente te mostraré lo que debes hacer Se corrigió el error de pantalla negra de Xbox One Rapido y facil.

¿Qué es el error de pantalla negra de Xbox One?

Si no sabe cuál es este error, infórmenos que la pantalla de inicio de la consola no se carga correctamente cuando se produce el error. Desplazarse por el menú Tampoco puede usar la aplicación o jugar videojuegos.

Cómo solucionar errores de pantalla negra en Xbox One

Entonces en esta nueva sección te mostraremos muchas opciones para probar. Se corrigió el error de pantalla negra de Xbox One.. Es una buena idea probarlos uno por uno para ver cuál funciona mejor para usted.

Presione simultáneamente los botones Y y RT en su controlador Xbox One

Una de las primeras soluciones para intentar solucionar un problema de pantalla negra xbox uno Inmediatamente después de encender la consola, presione simultáneamente los botones RT e Y del gatillo derecho. Parece fácil, pero esta alternativa ha sido útil para varios usuarios que enfrentan el mismo problema.

De hecho, fue uno de los primeros usuarios de Reddit en hablar sobre este método. Problema con la pantalla negra de la consolaPor suerte, lo consiguió y decidió intentarlo. Más tarde, algunos usuarios respondieron a su publicación a través de Reddit afirmando que lo habían probado y que también funcionó para ellos.

Abre otra pestaña del menú.

Otra buena solución para probar es presionar el botón en el centro del control xbox uno Abre las instrucciones. Por lo tanto, debe seleccionar la opción «Inicio» e inmediatamente después, abra otra pestaña y salga del menú principal. Esta alternativa también ha sido catalogada como exitosa por varios usuarios de la comunidad Xbox.

Ir a la tienda de Xbox

Es poco probable, pero muchos usuarios de Reddit afirmaron que podrían solucionar el problema. xbox one error de pantalla negra No tiene mucho sentido, pero lo importante es que funciona.

Para acceder a la Tienda Xbox, presione el botón central en su controlador y luego en el banner principal[A]Simplemente toque el botón para abrir la guía. Más tarde, debe volver al menú de inicio para asegurarse de que funcionó.

Prueba a resetear la consola

En este caso, te mostraré una solución más drástica y efectiva que funciona si probaste las alternativas anteriores pero ninguna funcionó.

Por lo tanto, debe mantener presionado el botón de encendido de la consola durante unos segundos para reiniciar la consola. consola xbox uno Hasta que todo termine. A continuación, debe asegurarse de que el menú Inicio funcione correctamente, pero es una buena idea apagar la consola y luego volver a encenderla para asegurarse de que el problema se resuelva. .. Error de pantalla negra..

Desconectar la consola de la red

Finalmente, recomendamos simplemente usar la consola sin conexión a Internet. Aparentemente Error de pantalla negra desde Xbox One puede deberse a problemas de conectividad Desde tal servidor de la plataforma de Microsoft. Por lo tanto, debe corregir el error desconectándose.

Por lo tanto, para usar la consola en modo fuera de línea, debe ir a la configuración de red y wifi y desconectarse de la red. Desafortunadamente, este modo no le brinda acceso a las funciones en línea que ofrece Xbox One, pero ese es el precio que paga para solucionar el problema. Error de pantalla negra de Xbox One..

Después de habilitar el modo fuera de línea, se recomienda reiniciar la consola por completo y luego volver a conectarse a Internet para ver si se resuelve el error.

Si encuentra útil esta información, no olvide compartirla con todos sus amigos a través de las redes sociales. ¡Hasta la proxima vez!