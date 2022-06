Qué hacer si Axie Infinity pierde el estado del servidor

Si eres un entusiasta de los videojuegos y estás conectado con el mundo de las criptomonedas, seguramente conoces Axie Infinity, el juego de blockchain más popular en la actualidad. Donde tienes que criar y cuidar a unas divertidas criaturas llamadas Axies al mejor estilo Pokémon, hay una gran diferencia, Estos ejes son tokens no fungibles (NFT) Tiene valor intrínseco y está protegido por una cadena de bloques pertenecientes a la criptomoneda Ethereum (blockchain).

Qué hacer si Axie Infinity no funciona como servidor

Mira este video en youtube

Economía del juego En una etapa de crecimiento muy rápido.Cada día más y más personas participan en este juego e invierten en la compra de Axies con sus propios atributos. Su inversión comienza a crecer rápidamente y esperan crecer a su favor.

¿Cuáles son las razones principales por las que Axie Infinity no puede jugar?

Según el propio desarrollador del juego. Interrupción causada por un problema del servidor, esto se debe a que ingresan muchos usuarios al mismo tiempo. Al parecer, el videojuego aceptó a mucha más gente de la esperada y esto provocó un bloqueo temporal en el servidor, pero nada se puede arreglar.

Servidor caido

Si no está muy familiarizado con este término, explíquelo de la siguiente manera: El servidor web es un espacio de almacenamiento. Archivos, bases de datos y sitios web, sistemas en línea o En este caso, es un juego en línea.

Este servidor cuenta con un completo sistema que permite a los usuarios conectarse al mismo tiempo y experimentar la experiencia de juego en tiempo real. Estos servidores están limitados en la cantidad de usuarios que pueden estar en línea al mismo tiempo cuando la cantidad de conexiones alcanza el límite. Me sale un error llamado «servidor inactivo»Esto hace que sea muy difícil para los usuarios mantenerse conectados en caso de una microdesconexión o falla de conexión. Esto arruina completamente la experiencia de juego.

Obviamente, cuando esto sucede en Axie Infinity, muchos otros usuarios están aceptando este videojuego no solo como un simple juego de entretenimiento para muchos, sino también como una fuente de ingresos muy importante, por lo que está del lado del usuario y surge una gran insatisfacción. Invirtió una gran cantidad para comprar equipos de Axies Si el servidor se cae para ganar el premio lo antes posible, perderá dinero cada minuto.

¿Cómo puedo comprobar el estado del juego para ver si se ha cerrado?

Para evitar el inconveniente de unirse al juego cuando el servidor no funciona, la comunidad de jugadores de este juego ha creado varias páginas de monitoreo del servidor. https://axie.zone/axie-infinity-server-status, Estas paginas no son oficialesPor lo tanto, para mantener la seguridad de su cuenta y los NFT que contiene, no intercambie datos relacionados con su cuenta Axie Infinity.

Desarrollador de juegos Creé una cuenta de Twitter En particular, está destinado a brindar información sobre el comportamiento del servidor y las constantes mejoras, parches y actualizaciones para mejorar los errores que aparecen en el juego. Esta cuenta también se utiliza para solicitar soporte técnico según sea necesario. Ir a Twitter y Cuenta oficial de Axie Infinity..

Por lo tanto, esto es recomendable si desea mantener actualizada toda la información que el equipo de Axie Infinity comparte con la comunidad. Sigue su cuenta en Twitter y activa las notificaciones Para saber rápidamente Cada vez que comparten nueva información.

discordia

Discordia Uno de los canales de comunicación más utilizados. Si tienes una cuenta en esta plataforma, el equipo técnico de Axie Infinity puede seguirte y ser notificado de todas las novedades que compartas. Este es el canal oficial. https://discord.com/invite/axie..

Si todavia no tengo cuenta de discordTe animamos a hacerlo Siga este enlace Te contaré todo lo relacionado con esta plataforma.

Red social

El equipo de Axie Infinity también Existe en las principales redes sociales de hoyComparte la lista de sus redes a continuación para que puedas buscar sus cuentas, seguirlos al instante y mantener actualizada toda la información que comparten para cada usuario. ..