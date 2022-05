Qué hacer cuando tu Nintendo Switch falla, se congela, no responde y no se apaga

Los videojuegos son una forma especial de distraerse y aliviar el estrés. Sin embargo, después de algún uso, es muy común que estos dispositivos puedan presentar algunas desventajas. Seguro, en algún momento te preguntaste: ¿y si mi Nintendo Switch se congela? Aquí está la respuesta.

Embárcate en este viaje literario y descubre Qué puede causar problemas con Nintendo Switch.. Y por supuesto lo más importante es conocer las posibles soluciones. Al final del artículo, su Nintendo Switch seguramente funcionará sin problemas.

Qué hacer cuando tu Nintendo Switch falla, se congela, deja de responder y no se apaga

¿Por qué falla Nintendo Switch?

Tanto el Nintendo Switch como la consola pueden fallar por una variedad de razones. Este tipo de consolas cuentan con infinidad de elementos, desde el hardware hasta el software. Un mal funcionamiento en cualquiera de estos aspectos puede afectar al rendimiento de la Nintendo Switch.

Entonces para saber ¿Qué hacer cuando Nintendo Switch se congela?, La causa del error debe ser excluida o identificada. Obviamente te recomendamos que lo lleves a un técnico profesional. Sin embargo, en algunos casos no es necesario porque el error es muy fácil de corregir.

¡Nintendo Switch se bloquea!

Uno de los obstáculos más comunes para las consolas es el llamado «lag». Esto puede deberse tanto a conexiones lentas como a errores que pueden hacer que la consola aparezca con el tiempo. Por lo tanto, Se recomienda tomar medidas Para resolver los siguientes problemas Bajo rendimiento de FPS o Nintendo Switch..

apagado forzado

No te preocupes, ya sea por un «lag» o porque la imagen está quieta. Aquí hay algunos pasos simples que puede seguir para corregir este error. Instala el controlador, retira el Nintendo Switch de la base y sigue estos pasos:

Presiona el botón de encendido.buscar Pulsar siguiente Al menos 12 segundos. Esto obligará a la consola a apagarse.

Al menos 12 segundos. Esto obligará a la consola a apagarse. Con el interruptor de Nintendo apagado, retira el juego y la tarjeta microSD (si está presente).

Luego encienda la consola para actualizarla.

Después de completar los pasos, puede usar su navegador o ejecutar el juego para probar la consola. Si se congela, puede pensar en ello. Restablecen a los predeterminados.. ¡Por favor no te preocupes! Los datos no se borrarán al restaurar. Si el problema persiste, póngase en contacto con un técnico...

Software más reciente

Otra cosa que puede afectar el rendimiento de Nintendo Switch y otros dispositivos es la versión del software. Las versiones de software más antiguas pueden afectar significativamente el flujo del idioma La consola funciona.

De hecho, esta es la razón principal por la que aparecen códigos y mensajes de error en Nintendo Switch. Por lo tanto, si ve notificaciones sobre actualizaciones y actualizaciones de Nintendo Switch, no las ignore. cuando puedas Actualizar a la última versión del software de Nintendo Switch..

Mantén la consola limpia

Absolutamente todas las partes de la consola están sujetas a desgaste. Entonces, cuando inicia el juego (ya sea que esté instalado en una microSD o instalado físicamente), es normal que el juego se bloquee.

La solución en estos casos es realizar una sencilla pero importante tarea de limpieza. ¡Si, por supuesto! No explotes las tragamonedas… Es el pasado. Limpia las ranuras de las tarjetas con un paño seco y vuelve a ejecutar el juego para ver si se soluciona o persiste.

Comprueba el funcionamiento de Joy-Con

¿Ocurre que la imagen no se queda quieta y los controles no reaccionan? No estás solo en este suceso. Configurar el controlador Joy-Con correctamente Asegúrate de que esté en buenas condiciones. Muchos usuarios reportan problemas con Joy-Con, específicamente fallas en el lado izquierdo.

Aparentemente Más propensos a errores de comunicación de la consolaPor lo tanto, puede dejar de funcionar durante al menos unos segundos. Nintendo aún no ha mostrado ninguna solución oficial al respecto… así que tenemos que estar muy atentos.

¡Vamos a intentarlo!

Saber qué hacer cuando la Nintendo Switch se congela es un problema Comprueba la eficacia de estas soluciones.. Por lo tanto, gracias a esta increíble consola, horas de entretenimiento y grandes aventuras están garantizadas.