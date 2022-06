¿Qué es y por qué no debo desfragmentar mi teléfono Android para liberar espacio?

Cuando usa su teléfono inteligente Android por primera vez, no hay duda de que está comenzando a hacer muchas cosas memorables, como descargar aplicaciones y tomar fotografías. Este problema ocurre cuando se queda sin espacio en disco después de un uso frecuente.Pero no tienes que depender de medidas desesperadas, así que hoy te mostraré cómo hacerlo. Qué es y por qué no debes desfragmentar tu teléfono Android para liberar espacio..

¿Qué es y por qué no deberías desfragmentar tu teléfono Android para liberar espacio?

A lo largo de los años, han surgido varios métodos para liberar espacio de almacenamiento en los teléfonos inteligentes. Y algunos son realmente efectivos, otros aún faltan.te mostraré a continuación Por qué no deberías desfragmentar tu teléfono Otra forma de liberar Android y su espacio.

¿Qué significa desfragmentar un teléfono Android?

Si posee algunos dispositivos electrónicos, ciertamente se encontró con un problema común en el espacio.Probablemente sepas que es posible Desfragmentación de disco duro de PC Para mejorar el rendimiento, ¿qué significa eso?

pues la verdad es que esto esta implícito Ordenar u organizar información Se distribuye por el disco duro, lo que mejora la distribución y la velocidad de la memoria. Claro, es el caso de los discos duros de PC, por lo que es totalmente aceptado y algo recomendado. De hecho, si posee una computadora, debe ejecutarla regularmente.

Pero, ¿y si quieres desfragmentar tu smartphone?Sistema operativo independienteNo es nada bueno optimizar.. Estas son las razones de esta solución y varias formas de mejorar el rendimiento y la velocidad sin desfragmentar su teléfono Android.

¿Por qué no deberías desfragmentar tu teléfono Android?

Hay varias razones por las que se realiza la optimización. teléfono Android No es una buena decisión.Comience según sea necesario Libera espacio en Android Si desea vaciar su disco duro primero, esto no es posible porque su teléfono inteligente no tiene disco duro. A diferencia de las PC, la información del teléfono móvil se almacena en una memoria flash llamada NAND flash.

También puede pensar que desfragmentar su teléfono inteligente mejorará el rendimiento y liberará espacio de almacenamiento, pero en realidad Muy perjudicial para el dispositivo... La optimización de una unidad flash en realidad puede degradarse gravemente y acortar significativamente su vida útil.

Por supuesto, este no es el final de la historia. Es una gran alternativa para liberar espacio en tu smartphone Android sin dañarlo. Estas son algunas de las cosas que puede hacer para que esto suceda.

¿Hay alguna otra forma de liberar espacio de almacenamiento en Android?

si tu quieres Libere espacio de almacenamiento interno Y Acelera Android Vale la pena probar las opciones que se enumeran a continuación sin sacrificar la vida útil. Primero, intente eliminar aplicaciones y archivos voluminosos que no usa.

Una manera fácil de lograr esto es Administrador de archivos de teléfonos inteligentes.. Hay muchos archivos, fotos, videos y aplicaciones que son invisibles a simple vista y absolutamente no deseados en su teléfono. También puede cerrar aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Estas aplicaciones ralentizan todo lo demás en su teléfono.

También puede intentar deshabilitar el fondo de pantalla animado. Esto puede distraerlo del uso real del teléfono.La forma más fácil posible Limpia tu teléfono inteligente AndroidDescarga el limpiador de la App Store.

Uno de los de gran calidad CClimpiadorHay varias opciones Le permite eliminar fotos y videos repetidos, sobre todo, enfriar nuestro teléfono y optimizar su funcionamiento.No importa lo que elijas, siempre trata de usarlo El mejor limpiador de basura para Android..

Nada supera a un teléfono móvil que funciona de manera eficiente. Esperamos que esta guía lo ayude a proteger su teléfono inteligente Android y mejorar su rendimiento.