¿Qué es una miniatura? ¿Qué sucede si elimino o elimino una carpeta de mi teléfono Android?

Para dispositivos móviles equipados con sistema Android Herramientas, dispositivos, servicios y opciones Por su estructura personalizable y modificable. Esto permite a los usuarios cambiar diferentes aspectos y elementos de un dispositivo en particular según sea necesario.

esto no es duda Uno de los puntos fuertes A diferencia de otros, Android ofrece a sus clientes sistema operativo Para dispositivos móviles como Por ejemplo iOS.. Dentro de la libertad que ofrece Android, puedo enumerar algunas opciones y herramientas muy interesantes y completamente específicas de este sistema.

¿Qué es una miniatura? ¿Qué sucede si elimino o elimino la carpeta de mi teléfono Android?

Si tienes un dispositivo con este sistema seguro, encontrarás que tanto las opciones de configuración como el administrador de archivos predeterminado incluyen una serie de herramientas muy útiles que permiten a los usuarios hacer esto. Prueba mucho más completa y gratuita Límites o barreras que dificultan la navegación en el dispositivo.

Y aquí observamos otro punto muy interesante y muy propio de este sistema operativo: la libertad de visualizar todas las carpetas y archivos internos, externos y raíz del terminal.Este detalle está completamente disponible. Desde la primera versión del sistema Android Y se mantiene hasta hoy.

Por supuesto, este detalle no es visible a simple vista cuando el teléfono está encendido, tengo que ir en algun momento.. Todo se basa en aplicaciones muy importantes que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Esto no es más que un administrador de archivos.

El Explorador de archivos generalmente se detecta como la aplicación predeterminada en la mayoría de los dispositivos móviles con sistemas Android, pero sin el Explorador de archivos. Necesito descargar Desde Play Store o en otro lugar Tienda alternativa o de tercerosAlgunos de los más populares son Up to down y APKpure.

en el interior Mejor administrador de archivos Hay muchas opciones, pero recomiendo EsFileExplorer y FileManager de Xiaomi. Ambos son considerados los mejores exploradores de la actualidad.

Como ya lo ha descargado, puede ver las carpetas internas de su dispositivo Simplemente presione la aplicación para iniciarla.

Desde allí Puedes encontrar diferentes carpetas con diferentes destinos. Datos de aplicaciones y juegos, documentos, archivos, imágenes, etc. en la memoria del dispositivo. Este último tiene una carpeta un poco inusual pero muy común que verá cuando acceda a la carpeta de la galería. Se llama miniatura.

¿Qué es un archivo de miniaturas?

Esta es la carpeta que almacena la copia exacta de la foto o imagen descargada en su dispositivo móvil. Esto se aplica con una excepción. Todos estos archivos son miniaturas de la foto original.De lo contrario, cada imagen en su dispositivo duplicará su peso.

Estos archivos se copiarán en la carpeta de fotos de tu teléfono. Creado automáticamente por nuestro terminalAl tomar una foto o descargar una imagen. Es muy probable que no sepas de la existencia de esta carpeta hasta que entres en el gestor de archivos del móvil.

Esto se debe a que, como se mencionó anteriormente, estas imágenes son solo miniaturas y no deberían aparecer en la galería.

La única forma de asegurarse de que esta carpeta llena de archivos de copia se genere en un dispositivo móvil en particular es ir a la carpeta Fotos. También llamado «DCIM» en Android..

¿Qué sucede si elimino o elimino la carpeta de miniaturas de mi dispositivo Android?

No hay respuesta.. Estos archivos son copias de muy mala calidad de la foto original. En algún momento, solo ocupan la memoria interna del dispositivo móvil o el espacio de la tarjeta SD. Entonces, si desea liberar espacio temporalmente, elimínelo.

Para eliminar esos molestos archivos Tienes que ir a la carpeta «DCIM». Busque una carpeta llamada Miniaturas desde allí para que pueda eliminarla de forma permanente.