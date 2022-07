¿Qué es un rastreador? ¿Cómo prevenir los ataques de espías?

Cuando entras en el mundo de la informática Probablemente hayas escuchado la palabra «olfateador» Quiero saber exactamente qué es, pero no importa en qué página mire, solo encuentro texto en términos que son difíciles de entender. Un «olfateador» parece ser algo que solo alguien en informática puede entender.

¡no es! Aquí hay una explicación muy breve de lo que es un snifferAspectos a tener en cuenta y otros datos sobre este interesante software.

¿Qué es un rastreador?

Es parte del software en el mundo de la informática. Supervisa y analiza los paquetes de datos que entran y salen de la red Esta red puede ser una entre dos dispositivos o toda la red corporativa.

Con detalles de rastreador Parece peligroso en el mundo de la informática.Los paquetes de datos que supervisa y analiza pasan a través de su red, pero no para sus usuarios.

Para comprender mejor esto, imagine que tiene un sniffer y todos en su hogar están conectados a la misma red. Alguien está enviando un correo electrónico en ese momento porque esa persona está conectada a la misma red que tú. Los rastreadores le permiten ver estos correos electrónicos además de recuperar datos personales sin su conocimiento. Si te intercepta un sniffer, no hay forma de saberlo. Pero los espías no son lo único bueno.

¿Para qué sirve?

Una persona puede administrar y controlar completamente la red O una agencia que avisa de todos los datos que entran y salen Pista roja.. Por lo tanto, los rastreadores son útiles para los padres que desean saber qué hacen sus hijos en línea o para las empresas que desean conocer a los empleados que manejan información confidencial. Evaluación completa posible Usa la red para detectar errores. En otras palabras, al examinar todos los datos entrantes y salientes, puede detectar quién está trabajando de una manera «extraña»: B. Documentos que no se pueden enviar. Detectar intrusos en el sistema Bloquee y elimine inmediatamente.

Entonces, como puede ver, el propósito del sniffer es Control total de la red LAN Además, aunque no es peligroso ni ilegal estar bajo el control de una persona en particular, somos plenamente conscientes de que este software puede ser utilizado por personas malintencionadas.

No quiero terminar este traumático post.Por lo tanto, aquí hay cinco formas fáciles de prevenir los ataques de rastreo. De esta manera no tienes que preocuparte por la piratería.

Sniffer: ¿Cuántos tipos de sniffers hay en informática?

Lo cierto es que existen varios tipos de fisgones, pero en general los puedes dividir en dos grandes grupos. Olfateo pasivo y olfateo activo..

Olfateo pasivo

El propósito del sniffing pasivo es monitorear todo el tráfico que fluye a través de la conexión/red.Todas las computadoras Conectado a la misma red.. Del mismo modo, su mejor característica es que es indetectable.

olfateando activo

Por otro lado, lo que se llama olfateo activo Considerando invadir/atacar ARP directamente (Protocolo de resolucion de DIRECCION). De esta manera, el tráfico se satura y puede ingresar a la red específica de los conmutadores / enrutadores involucrados.

¿Para qué se utiliza un rastreador de paquetes o de red?

Los sniffers, también conocidos como analizadores de paquetes o sniffers, son software diseñado para los siguientes propósitos: Análisis y seguimiento del movimiento de la red.. Es decir, la computadora envía un paquete llamado tráfico de red. En segundo lugar, cada computadora tiene su propia dirección. Esto se llama IP.

El rastreador de paquetes analiza todos estos movimientos. De hecho, los rastreadores de paquetes pueden ver información sobre su red.Debido a esto, el rastreador Se puede usar para robar información.En otras palabras, puede considerarlo como malware.

Cómo detectar sniffing en su red local

Hay varias formas de detectar el rastreo en su red, pero es importante tener en cuenta que a menudo las considera. Tener conocimientos avanzados de informática.. Sin embargo, este tipo de ataques son tan raros que no tienes que preocuparte demasiado.

En cualquier caso, merece la pena conocer las herramientas más recomendadas para detectar sniffing en tu red. Algunos de los programas más comunes para protegerse contra este tipo de ataques son: Antiolfateo, Centinela, SNORTSobre todo.

Pasos para eliminar el sniffing y proteger su red del espionaje

Forma 1

Puedes descargar un snifferUsa fuego para atacar el fuego. Por así decirlo, instalar un sniffer es la mejor opción para proteger sus datos de personas malintencionadas.

Hay muchas aplicaciones en el mercado a las que debe prestar atención antes de descargar un sniffer. Esto se debe a que los permisos otorgados antes de la instalación pueden darle control sobre los datos a usuarios externos.

Por este motivo, se recomienda descargar el sniffer desde su navegador Excelente protección antivirus Le dirá si el software es confiable.

Formulario 2

Este formulario puede ser un poco complicado ya que requiere de alguien especializado en el tema del que estamos hablando. Cifrado de datos..Constitución Cifrar datos con código Es tan complejo que es difícil para los rastreadores analizarlos para obtener los datos en la red LAN.

Formulario 3

Recuerda que el sniffer analiza el paquete de datos ¿Qué pasa si los datos están fragmentados? Estamos hablando de segmentación de red y encriptación.

Los rastreadores solo pueden recopilar datos si están en el mismo segmento de red. Cuanto más fragmentada esté la información, más difícil será para el rastreador recuperar los datos.Puede usar un interruptor similar a un escritorio para esto lenovo O un enrutador.

Formulario 4

Intente navegar solo en sitios encriptados. En otras palabras, el cifrado comienza con «https» porque dificulta la compresión de los datos y los protege de los rastreadores al ingresar y enviar archivos desde cualquier sitio.

Cómo protegerse de los ataques de olfateo

He señalado que el proceso utilizado para lidiar con el rastreo de ataques de espías suele ser complicado, pero eso no significa que no haya nada que podamos hacer.De hecho, ciertas medidas muy básicas nos pueden ayudar Prevenir varios ataques de espías..

Refuerza la seguridad de tu red Wi-Fi

Mejorar la seguridad de tu conexión wifi es fundamental para protegernos de todo tipo de ataques, incluido el sniffing.claro al principio Use contraseñas complejas que sean difíciles de hackear.. Esto último puede parecer sencillo, pero es la base para protegernos de todo tipo de ataques a nuestra red.

Similarmente, traje Actualice el software de su enrutador o compre uno nuevoEsto se debe a que algunos protocolos de enrutador más antiguos comprometen significativamente la seguridad de la red.

Por último, vale la pena conocer el software de configuración del enrutador. Puede que no lo sepas, pero hay muchas opciones a las que tenemos acceso para ayudar a protegernos. Por ejemplo, la mayoría de los enrutadores tienen clientes de red, es decir, sistemas que muestran a los usuarios conectados. Además, Puedes comprobar si hay un intruso..

Cifrar contenido usando una VPN

El uso de una VPN ayuda a proteger la información enviada a través de su red.Esta herramienta encripta nuestra identidad y nuestra información Los datos se enviarán al servidor VPN. Por lo tanto, es muy difícil que roben la información a la que estás accediendo.

Ciertamente VPN No es ideal para redes de área localSin embargo, puede usarlo en caso de emergencia si cree que alguien tiene acceso a su información.

Monitoreo de red

O Herramienta de monitoreo de red Puede ver de antemano si hay algún intruso, lo que lo ayuda a protegerse de los ataques de espías. La mayoría de estos programas están claramente dirigidos a usuarios avanzados. Aún así, hay otras acciones simples que funcionan, al menos contra simples ataques de espías.

Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, los enrutadores generalmente tienen la opción de ver qué clientes están allí. Luego puede bloquear el acceso a cualquier persona conectada a su red. En este caso, si ve a un extraño en línea, solo bloquea la conexion Por lo tanto, protégete un poco más.

Realiza un escaneo profundo con antivirus

No se deje engañar. Los programas antivirus actuales cuentan con herramientas muy complejas y potentes.De hecho, muchos programas antivirus de buena reputación pueden hacer esto. Detectar fluctuaciones de red extrañas.. No hay nada malo en escanear su computadora, ya que el software malicioso puede sorprenderlo.

Por otro lado, si husmeas en toda la red, puede ser un antivirus activo. Útil para la detección temprana de intrusos.. Windows Defender es una gran herramienta para esto, pero también puedes usar otros programas diseñados para este propósito.

Implementar la segmentación de la red

La segmentación de la red consiste en una representación de la conexión.En la segmentación, la red se divide con el fin de dividir Puedes controlarlos más finamente... De hecho, muchas personas utilizan el término «espacio seguro» para referirse a estas medidas.

Puede ser Especialmente útil en redes comerciales o de trabajo, un campo que suele ser víctima de ataques de espías. La segmentación de la red ayuda a evitar estos problemas.