Comprar cualquier cantidad de diferentes tipos de productos en línea ahora está de moda, pero en los últimos meses se ha convertido más en una necesidad que en una moda pasajera. Actualmente, Wish es una de las plataformas que ofrece la posibilidad de comprar en línea o a través de la aplicación. No te preocupes si no sabes mucho sobre esta aplicación. Voy a explicar hoy. que es un deseo ¿Como funciona? Aplicación de compras en línea.

que es un deseo ¿Cómo funciona?Aplicación de compras en línea

Mira este video en YouTube

que es un deseo ¿Como funciona?

Wish es una empresa que sobresale en la fabricación Comercio electrónico De varios productos de interés. Tienen una muy buena aplicación para smartphones donde puedes comprar todo tipo de productos de terceros.

Puedes conseguir ropa, tecnología, zapatos, accesorios y cualquier otra cosa que se te ocurra, todo de origen chino.

Los productos que vende Wish se caracterizan por precios bajos. Porque los bienes vendidos no pertenecen a ninguna marca en particular que tenga valor final.

Wish es un poco como lo que te ofrece en cuanto a su funcionamiento Crear una cuenta en AliExpress, Comprar en Amazon O al abrir cuenta de ebay.. Para iniciar la compra de un usuario Regístrate en la plataforma Asegure su cuenta con su perfil de Facebook a través de correo electrónico o.

Luego, con comodidad y tranquilidad, revisa el catálogo de productos y todas las categorías, agrégalos a tu carrito de compras virtual y finalmente limita tus compras de productos a validar.

En cuanto al precio, Wish se caracteriza por un precio bajoComo decía, los productos en oferta no son de marcas especiales. Como recibes el producto directamente del proveedor, la serie de movimientos por los que tiene que pasar el producto es cero, lo que reduce el precio final.

La fecha de entrega puede ser más larga de lo habitual ya que el vendedor del producto y no Wish es responsable de la entrega.

Pros y contras de la aplicación Wish

ventaja

Precio bajo: con Wish, siempre obtienes tus productos a precios muy bajos. Con este catálogo de productos obtienes todo a un precio que no obtendrás en ningún otro lado, Puedes obtener hasta un 90% de descuento Para algunos productos.

Para algunos productos. Una variedad de productos: los productos disponibles en Wish incluyen artículos para el hogar, ropa, zapatos, productos electrónicos, accesorios, productos de belleza, productos para bebés y más.

Política de devolución: si el producto que recibe tiene un problema que requiere una devolución o un reembolso, Wish está de su lado debido a la política de devolución favorable del cliente. Solicitar un reembolso dentro de los 30 días , Ha sido durante un período de tiempo razonable. Puede obtener más información sobre su política de privacidad en su sitio de ayuda. Devoluciones y reembolsos..

, Ha sido durante un período de tiempo razonable. Puede obtener más información sobre su política de privacidad en su sitio de ayuda. Devoluciones y reembolsos.. Su aplicación móvil: no solo puedes comprar desde esta web sino también desde las apps que están disponibles gratuitamente para iOS y Android para que puedas estar al día de las nuevas ofertas que van apareciendo.

Desventajas

Tiempo de entrega: uno de los más grandes El problema de las solicitudes es el tiempo de espera. , en algunos casos puede tardar casi un mes. Sin embargo, esto se debe a que el producto se envía desde China y puede haber demoras en el camino.

, en algunos casos puede tardar casi un mes. Sin embargo, esto se debe a que el producto se envía desde China y puede haber demoras en el camino. Calidad del artículo que compraste: Wish vende artículos que son demasiado baratos, por lo que la calidad del artículo puede ser muy mala.

Estafas y malas experiencias de compra: Wish es libre de dejar la plataforma a los vendedores y ellos hacen negocios. Por lo tanto, no se puede confiar en todo, ni siquiera en un estafador. Por lo tanto, antes de comprar el producto, vea los comentarios de otros usuarios y Da una indicación de la credibilidad del vendedor.

Ahora sabes un poco más sobre lo que aplicación de deseos, Su funcionamiento, fortalezas y debilidades, puedes probarlo y ver que tal queda.