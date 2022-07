¿Qué es un armario de Amazon? ¿Cómo funciona probarse la ropa antes de comprarla?

Amazonas a lo largo del tiempo Brindando servicios cada vez más innovadores Con Amazon Prime ya disponible para todos nuestros clientes, puede hacer muchas cosas, entre ellas: B. Opción para ver el video donde se llama a la función Primer video..

¿Qué es un armario de Amazon? ¿Cómo funciona para el público en general?

Este artículo describe cómo funciona el nuevo servicio de Amazon Prime. Esto es muy popular, especialmente entre las personas que aman la ropa. Próximo, Aprenderás todo sobre el guardarropa de Amazon Y su función. Esto incluye probarse ropa y comprar la que más le guste.

¿Qué productos participan en Amazon Prime Wardrobe?

Como tu ya sabes Amazon Prime Wardrobe te permite probar tu producto Zapatos, ropa e incluso accesorios. Puedes encontrarlos tanto para niños, adultos y adolescentes. Y dichos productos están disponibles en varias marcas que participan en Amazon Prime Wardrobe.

Las marcas incluyen Levi’s, Puma, Adidas, Calvin Klein, Lacoste, Nike, Van, Converse, Hugo Boss, Timex y Tommy Hilfiger.

No todos los productos de las marcas anteriores suelen estar disponibles, por lo que se recomienda Consulta atentamente el catálogo en la aplicación Puedes ver allí lo que puedes probar.

¿Está incluido el armario de Amazon en Amazon Prime?

Para usuarios que se han suscrito al servicio Amazon Prime, Se incluye con Amazon Wardrobe para que pueda aprovecharlo al máximo.

El precio de Amazon Wardrobe está incluido en el precio mensual o anual de su suscripción Prime y no está sujeto a aumento. Por esta razón, La tarifa no aumenta aunque la uses..

¿Cuánto cuesta un armario de Amazon al mes?

Como se mencionó anteriormente, para aprovechar al máximo su guardarropa de Amazon Debes registrarte en Amazon Prime. Paga una suscripción con una cuota mensual de $12.99. Y en España será de 7,99 euros. En otras palabras, no es exagerado decir que también es la tarifa mensual de Amazon Wardrobe.

¿Cuántos armarios puedo probarme y devolver?

Primero, si eres suscriptor de Amazon Prime y quieres usar Amazon Wardrobe, Puedes elegir de 3 a 8 Ropa de bebé, niños, adultos, adolescentes, etc.

Y si por alguna razón ninguna de las ocho prendas que elegiste te agradó, cómo cumplió o no con tus expectativas, te las entregaron, puedes devolver estas prendas siempre y cuando sean las mismas.

Ten en cuenta que pedir ocho prendas puede no cambiar mucho en muchos casos, ya que puedes elegir prendas muy solicitadas por otros usuarios.Otro detalle a mencionar es hacer todas las devoluciones Son gratis.. Esto significa que si no quieres comprar un artículo, Amazon no te cobrará.

¿Cuál es el proceso de compra y cómo agrega todos los productos que necesita a su carrito de compras?

Comprar un artículo en un guardarropa de Amazon es muy similar a comprar un artículo. artículos de AmazonLa única diferencia es la finalización de la compra.

A continuación, debe agregar los artículos que desea probar a su carrito de compras uno por uno. Cabe señalar que no todos los artículos están disponibles y en las imágenes se muestran artículos como ropa, zapatos y accesorios. .. Icono que indica el vestuario principal..

Ordenaré a continuación. Los pedidos llegan en 3-6 días. Además, el período de prueba comenzará cuando llegue el producto pedido. Todo lo que tienes que hacer es probártelos. Si ya te has decidido a comprar, tienes que ir a la sección de pedidos y marcar las opciones que quieres conservar.Solo ahi Tienes que pagar tu tarjeta de crédito Eso es todo. Comprar en el armario de Amazon es muy fácil.

¿Cómo devolver artículos que no quieres dejar?

Como ya fue mencionado, Los artículos que no te gustan se pueden devolver, Esto es muy facil. Tenga en cuenta que la caja o bolsa enviada debe etiquetarse correctamente y devolverse antes de devolver estos productos. Por tanto, para devolver tu producto de Amazon Wardrobe, simplemente sigue estos sencillos pasos:

Durante el tiempo que Amazon Wardrobe puede probar estos productos (normalmente 7 días), deberás ir a tu pedido y seleccionar la opción de devolución del producto.Y si tienes inconvenientes, fácil Tienes que ponerte en contacto con amazon. Habla con ellos sobre tu guardarropa y tu problema. También puede solicitar una devolución en el centro de devolución y al final del período de prueba Llevar el producto al UPS O tu centro de distribución favorito. Amazon le notificará por correo electrónico tan pronto como recibamos el artículo que está devolviendo para volver a controlarlo. También puede acceder a su pedido para ver si Amazon ha recibido correctamente este producto.

¿Cuáles son los beneficios de comprar un artículo en el guardarropa de Amazon en lugar del modo normal?

El guardarropa de Amazon es un Amazon regular o En este artículo dejaré algunos de ellos...

Si no te gusta, puedes devolverlo fácilmente.

La primera ventaja es si no te gusta el ajuste de algunas prendas. Porque es mucho más fácil devolver que Amazon normal.Todo lo que tiene que hacer es rellenar su ropa y colocar la etiqueta incluida, así verá una etiqueta que no desea comprar, y eso es todo cuando vaya al Centro de UPS.

Costo más bajo que comprar algo que no usas

Otra de las ventajas del guardarropa de Amazon es que no te cobran por devolver la ropa, y es mucho mejor que comprar algo que nunca usarás a través de Amazon.

¿Qué sucede si daño mi producto de guardarropa de Amazon?

Cuando reciben una devolución, Amazon Wardrobe es muy bueno para garantizar que el artículo que alguien está devolviendo esté en buenas condiciones.Si por alguna razón dañas accidentalmente un artículo, Amazon Wardrobe hará lo siguiente: Cobraremos el producto y lo devolveremos para su almacenamiento...