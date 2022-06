El sistema operativo puede guardar diferentes formatos de archivo con diferentes extensiones. Estos archivos contienen código muy útil, al igual que los archivos con la extensión .exe.Por esta razón, lo explicaré en este artículo. ¿qué es eso? ¿Cómo se abre un archivo con extensión .exe? ¿Para qué sirve?

¿Qué es un archivo .EXE, cómo se abre y para qué sirve? Windows y Mac

¿Para qué se utiliza el archivo .exe?

.EXE es una extensión de tipo de archivo que es una abreviatura en inglés para archivos ejecutables.Por tanto, es Archivo ejecutable Hay una dirección de memoria relativa. Los sistemas Windows utilizan de forma nativa archivos .EXE y sistemas ReactOS de código abierto.

Es importante realizar un seguimiento de los archivos .exe alojados en su sistema. Ejecutar un programa no seguro Descubrirá que la infección con un virus codificado en un archivo con la extensión .exe ralentiza el rendimiento de su computadora.

Consideraciones importantes para archivos .EXE

El formato de archivo .EXE fue creado en 1983 y ha sido identificado por caracteres ASCII y valores hexadecimales desde que se agregó a la versión de MS-DOS. Archivo .EXE integrado en todo versión de Windows Como un ejecutable lineal, mixto y portátil.

Cada archivo .EXE tiene un encabezado con un segmento determinado por el código fuente.también está permitido Cambie fácilmente el icono del archivo .EXE..Como parte de eso, el sistema operativo es responsable de usar los datos del encabezado Inicializar cada programa correctamente.. Es importante notar que la estructura del encabezado no define la imagen final del programa en la memoria.

¿Cuáles son las ventajas de los archivos con la extensión .Exe sobre otros archivos?

Los archivos con la extensión .exe tienen varias ventajas sobre otros archivos. Sin embargo, uno de los beneficios más relevantes radica en los siguientes aspectos: No tienes que usar un programa específico para abrirlo.. Como cualquier otro archivo, no puede abrir este archivo si no tiene el programa instalado en su computadora.

tienen otra ventaja El archivo .exe es autoextraíble Extraiga siempre el contenido a una carpeta específica. Por lo tanto, no hay problema para abrir estos archivos. Y todo lo que tienes que hacer es seleccionar el archivo, hacer clic derecho y seleccionar la opción «Abrir» del menú.

¿Qué es un archivo con la extensión .EXE?

Un archivo .EXE es un archivo ejecutable que proporciona información sobre un programa en particular.este Contiene un conjunto de instrucciones exactas. Puede ejecutarse de forma independiente y está controlado por Windows.

El archivo .EXE es creado por un lenguaje de programación y forma un código fuente legible por computadora. El resultado de este proceso de codificación es el siguiente: Presentado por código ASCII Y eso es comprensible para el equipo. Este proceso implica Virus, malware, troyanos, gusanos Realizado para dañar el sistema.

¿Cómo puedo identificar el archivo .EXE?

Es posible que el archivo .EXE no se reconozca porque el sistema oculta la extensión.Necesitas acceder para identificar correctamente este formato Ir al Explorador de archivos [表示]Haz clic en la pestaña.

Después de eso, aparecerán opciones adicionales en la parte superior de la ventana. Haga clic en Mostrar u Ocultar y haga clic enExtensión de nombre de archivo«. De esta manera, puede ver la extensión de todos los archivos guardados en su disco duro.

¿Para qué sirve un archivo con la extensión .EXE?

Archivo .EXE Se utiliza para instalar el programa.Ejecuta uno o más comandos requeridos por el sistema operativo para realizar un conjunto de tareas y operaciones específicas relacionadas con la computadora.

Es importante tener en cuenta que el usuario debe ejecutar algunos archivos y otros tienen archivos. auto-reproducción O es «autoejecutable». Cuando se ejecuta un archivo .EXE, se ejecuta un procedimiento con una función específica por código que le dice al sistema qué hacer.

Cómo abrir un archivo .exe en su computadora

En Windows, los archivos .EXE son una parte integral de la ejecución de un programa. Estos archivos contienen un conjunto de instrucciones que se interpretan antes de iniciar uno o más programas.

Por lo tanto, absolutamente necesita uno en su archivo .EXE sistema operativo Para que puedas caminar. A continuación se muestra en qué consiste este formato, cómo se realiza y cómo utilizarlo.

en tu ventana

Para abrir un archivo .EXE, es importante que su sistema Windows sea una de sus versiones. Si encuentra el archivo en cuestión, haga doble clic en él o Haga clic con el botón derecho para mostrar el menú contextual.. Luego seleccione Abrir para iniciar inmediatamente el proceso de ejecución del archivo.

Es muy importante Verifique el contenido del archivo .EXE con anticipación Ejecútalo cuando lo abras. Software malicioso En su computadora, estará expuesto a infecciones. Tal situación de vulnerabilidad compromete la seguridad de la información almacenada en su computadora.

Mac

Como hemos visto, los archivos con la extensión .EXE se pueden abrir fácilmente en computadoras que ejecutan el sistema operativo Windows. Sin embargo, esto no es posible porque es nativo de Mac. Tienes que confiar en el programa... Por lo tanto, le mostraremos cómo abrir un archivo .EXE desde Mac.

Lo primero que debe hacer es descargar una aplicación que pueda abrir este archivo en su PC. Hay algunos gratuitos muy buenos en el mercado, pero en nuestro caso recomendamos WineBottler. Puede descargar la versión compatible con su sistema desde el sitio web oficial.

El siguiente paso es montar la imagen DMG. Debe ejecutar el instalador tan pronto como se complete este proceso. El siguiente paso es copiar las dos aplicaciones a la carpeta Aplicaciones y salir. Necesita ejecutar WineBottler.. Ahora puede abrir el archivo con la extensión .EXE.

Cómo distinguir fácilmente un archivo .exe de otros archivos

Tengo un archivo con una extensión que puede ser la misma. Se abrirá cuando lo ejecutes. Es decir, es factible... Igual que el archivo .BAT, pero con una diferencia muy notable. Es decir, el archivo .EXE no contiene comandos de texto legibles por humanos, sino que contiene datos ejecutables binarios.