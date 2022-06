LOL es el mejor MOBA para brindar a los usuarios la mayor diversión (así que debes ejecutar LOL) Descarga LOL, instala y juega), debido a su posición como rey Saltaron de alegría cuando supieron que la comunidad tenía abierta una versión móvilCon eso en mente, ¿le gustaría ver qué son los MOBA de Riot Games para teléfonos y cómo funcionan hoy en día?

Y es que nadie ha podido dormir desde el anuncio de este título en móviles. Literalmente, se ha convertido en uno de los juegos más esperados de todos. Por lo tanto, estaba claro que la gente buscaba información la noche anterior a su inminente partida.

¿Qué es Riot Games MOBA en League of Legends para iOS y Android? Y, ¿cómo funciona?

¿Qué es el MOBA de Riot Games? ¿Como funciona?

Ahora, para llegar al punto de interés directamente y aprender qué es MOBA de Riot Games y cómo funciona lo antes posible, para los fines de este tutorial, primero sepa lo siguiente: Debe ser. La explicación de qué es y cómo funciona el juego se puede dividir en diferentes partes...

Primero, tenemos que hablar sobre qué es este juego. Según el responsable y el propio desarrollador de RIOT, es básicamente igual que el hermano mayor de la versión para PC, pero a la vez es igual. Un juego completamente nuevo.

En otras palabras, los campeones serán los mismos. Actualmente, solo 40 de 140 están disponibles en el escritorioEl poder sigue siendo el mismo y los objetivos del juego (destruir la torre y la base) siguen siendo los mismos.

Sin embargo, con respecto a la jugabilidad, hay algunos cambios debido a la versión móvil compacta. En teoría, esto abre ciertas ventajas para aquellos que usan ratones y teclados, por lo que no puedes jugar contra personas en tu PC.

Los cambios más importantes son: El nivel máximo será 15 en lugar de 18 No hay inhibidores en la base, el alto solo alcanza el nivel 4 y no el 5. Todos estos tienen como objetivo crear un juego de 20 minutos en lugar de un juego de 30 o 60 minutos.

Por eso también El mapa será más corto y menos útil. También achica o modifica ligeramente el sistema de compra (aunque la esencia es la misma), similar a cómo se colocan ciertos objetos.

¿Cómo funciona League of Legends Wildlift?

Arriba, ya tenemos una comprensión parcial de lo que son los MOBA de Riot Games y cómo funcionan, pero para brindar información adicional, explicaremos cómo descargar juegos y cómo controlarlos (características). ..

Descargar el juego es muy fácil, solo tienes que caminar Carga el juego Cuando el juego esté disponible en su área, regístrese previamente allí. Se le notificará automáticamente y podrá descargar e instalar Como todos.

Es muy fácil de operar, con 5 héroes en un lado y 5 héroes en el otro. Ambos equipos deben avanzar con los minions y destruir la torre de defensa enemiga. Llega primero a la base de tu oponente y termina tu victoria Crystal o Nexus...

Para los controles, el joystick para mover al héroe está en el lado izquierdo de la pantalla, y el botón de habilidad, el botón de alerta y el joystick para determinar dónde están las caídas de energía en el lado derecho.Y está hecho, así que sabes exactamente lo que es y Cómo funciona el MOBA de Riot GamesPuedes registrarte libremente.

Pero porque estás aquí No pierdas la oportunidad de conocer más sobre LOL, por ejemplo: ¿Cuándo se creó y lanzó League of Legends? o, ¿Cómo depositar dinero en League of Legends?Familiarízate con la historia y la mecánica del juego base antes de descargar un juego nuevo.