¿Qué es Pokémon GO Plus? ¿Dónde puedo comprarlo y cuánto cuesta?Método de conexión

Pokemon actualmente tiene varias aplicaciones como mezcla de cafe pokemonCon ellos Truco y secreto Y Pokémon Go Plus. La versión Go Plus se creó para la demografía que me gusta disfrutar como un juego, pero eso es todo. Aburrido por horas locas Echa un vistazo a tu dispositivo telefónico para seguir divirtiéndote.

En este escenario, la empresa Nintendo se debe a su gran capacidad y auge. Aplicación actualizada Jugador de Pokemon GO, ubicación del mercado, etc. Accesorios pulsera Se comunica de forma inalámbrica a través de Bluetooth con el sistema operativo del dispositivo móvil en el que está instalado el juego.

Bueno, si eres uno de los usuarios que simpatiza con el tema de este artículo y quiere saber un poco más sobre esta maravillosa y colorida cosa. Equipamiento periferico Son diferentes colores de un momento a otro y no tienes que mirar constantemente la pantalla del móvil para ver juegos. Entonces continúa leyendo este artículo.

Pokémon GO Plus ¿Qué es?

Pokemon Go Plus es una pulsera que puedes llevar en la muñeca y jugar. Pokémon GO De esta manera, puedes realizar algunas actividades básicas pero divertidas del juego sin tener que mirar constantemente tu teléfono para avanzar en el juego. Siempre sin tocar el teléfono..

Para España, el pin de Pokémon Go Plus te indica cuándo A tu lado Pokeparada Avisa vibrando en la situación real.

Este es un periférico que permite que los dispositivos móviles mezclen el entorno físico con el contexto virtual. par Bluetooth Use un teléfono que vibre y muestre una luz azul como señal para advertirle que Pokeparada está cerca.

Donde puedo comprar esto

Puedes adquirirlo no solo en tiendas virtuales sino también en tiendas físicas. Por lo general, en tiendas especializadas en accesorios para teléfonos móviles y tiendas de videojuegos.También hay una opción de compra de Tienda en línea de Nintendo Web..

Precio Pokémon GO Plus

Debido a la gran demanda de este tipo de accesorios y su uso en muchos países del mundo, los precios sin duda dependerán del desarrollo económico y del mercado de cada país.También Depende del tamaño y color..

por ejemplo en america latina Los costos pueden variar De $35 a $270, puede costar unos $300.000 en otros países como Colombia y unos 20.000 pesos en Chile, o unos $30. Puede llegar a $35 en Ecuador y costar $270 a $280 en Perú.

En Estados Unidos, las pulseras o pines de Pokemon Go Plus cuestan 35 dólares, y en Europa como España, la pulsera de este juego ronda los 40€.

Método de conexión

Se conecta a tu teléfono móvil activando Sincronizar o emparejar Usa Bluetooth. En algunos casos, hay dos maneras de hacer esto.

Método tradicional

Ve a la aplicación Pokémon GO. Pedir «mapa», Pulse el menú. Presiona «Opciones». En «Pokémon GO Plus«prensa. Cuando veas la lista de unidades mostrada, selecciona Pokémon GO Plus nuevamente. Notarás que cuando lo enchufas, debería generar una ligera vibración cuando lo enchufas.

Método Bluetooth desde tu teléfono móvil

Para dispositivos móviles con iOS

prensa «actitud» El siguiente es «Bluetooth». Presiona Bluetooth. A continuación, Pokémon GO Plus. Ve a la aplicación Pokémon GO. hacer clic «mapa», prensa «menú». Luego continúe como se describe en el párrafo anterior.

Para teléfonos Android

Toca «Configuración».Eficacia Bluetooth.

«Buscar dispositivos» o «Actualizar»

Presiona Pokémon GO Plus. Luego continúe como se describe en el párrafo anterior.

Ahora que ya sé cómo vivir la aventura de disfrutar de los juegos de Pokémon GO Plus sin estar atado a un depósito de móvil, es hora de disfrutarlo. Divertidos videojuegos en tu pulsera.. Te esperamos con otros artículos prácticos y útiles.